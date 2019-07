Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e66873e8-2b84-4b92-a8f3-bc9de7f4e7a4","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Rembrandt halálának 350. évfordulóján alaposan átvizsgálják és restaurálják leghíresebb festményét, az Éjjeli őrjáratot, a projekt hétfőn vette kezdetét. Az amszterdami Rijksmuseumban a szakértők a legújabb technikákkal vizsgálják meg a műalkotást, fotózzák és restaurálják, ráadásul a közönség előtt. ","shortLead":"Rembrandt halálának 350. évfordulóján alaposan átvizsgálják és restaurálják leghíresebb festményét, az Éjjeli...","id":"20190708_rembrandt_ejjeli_orjarat_restauralas_elo_kozvetites_rijksmuseum","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e66873e8-2b84-4b92-a8f3-bc9de7f4e7a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbac5d27-b376-463d-bc0a-f15c0eb5d054","keywords":null,"link":"/kultura/20190708_rembrandt_ejjeli_orjarat_restauralas_elo_kozvetites_rijksmuseum","timestamp":"2019. július. 08. 21:22","title":"Élőben nézheti, ahogy Rembrandt mesterművét restaurálják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4198d992-88e7-4151-8fea-5ffcb5734e15","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Könnyen lehet, hogy a Samsung a Galaxy A100-as készüléken mutatja majd be először azt a kivitelt, amiről most egy fotó került ki a netre.","shortLead":"Könnyen lehet, hogy a Samsung a Galaxy A100-as készüléken mutatja majd be először azt a kivitelt, amiről most egy fotó...","id":"20190709_samsung_okostelefon_kijelzo_dizajn_full_screen_2","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4198d992-88e7-4151-8fea-5ffcb5734e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7ee3f23-652e-473f-a0d5-f82cb3a3048e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190709_samsung_okostelefon_kijelzo_dizajn_full_screen_2","timestamp":"2019. július. 09. 09:03","title":"Olyan telefont adhat ki a Samsung, amilyet még nem láttunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b18a96c4-5bbf-4715-a7ea-92919992cd30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Holnap lehet, hogy a Balaton nyer.","shortLead":"Holnap lehet, hogy a Balaton nyer.","id":"20190709_Ugyanolyan_meleg_a_Balaton_mint_a_levego_homerseklete","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b18a96c4-5bbf-4715-a7ea-92919992cd30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"592d2d1d-c7ab-4025-9971-ea0ba457ded4","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Ugyanolyan_meleg_a_Balaton_mint_a_levego_homerseklete","timestamp":"2019. július. 09. 15:13","title":"Ugyanolyan meleg a Balaton, mint a levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0b7f964-a204-4d69-bf2d-6c83d8f130b8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kevés a bádogos Magyarországon, nem elegendő az utánpótlás, Ausztriában pedig 800 ezer forintos havi bért is összehoznak – csoda-e, ha a 3-400 ezer forintos fizetés itthon nem csábítja őket? Mi erre úgy reagálunk, hogy megpróbálunk tetőfedő-vb-t rendezni 2022-ben. ","shortLead":"Kevés a bádogos Magyarországon, nem elegendő az utánpótlás, Ausztriában pedig 800 ezer forintos havi bért is...","id":"20190710_600_ezer_forint_havi_netto_alatt_nehez_Magyarorszagon_tartani_a_badogosokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0b7f964-a204-4d69-bf2d-6c83d8f130b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fbed750-ec2d-4118-8c62-68264b39237c","keywords":null,"link":"/kkv/20190710_600_ezer_forint_havi_netto_alatt_nehez_Magyarorszagon_tartani_a_badogosokat","timestamp":"2019. július. 10. 12:28","title":"600 ezer forint havi nettó alatt nehéz Magyarországon tartani a bádogosokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3f2f98c-de55-4e97-bcfa-837f41289bec","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jeremy Corbyn közölte, bármilyen, a toryk által összehozott Brexit-megállapodásról szóló népszavazásnál inkább a maradás mellett kampányolnának.","shortLead":"Jeremy Corbyn közölte, bármilyen, a toryk által összehozott Brexit-megállapodásról szóló népszavazásnál inkább...","id":"20190709_Brexit_A_Munkaspart_nepszavazast_akar_a_Brexitmegallapodasrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3f2f98c-de55-4e97-bcfa-837f41289bec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"263298d3-1be2-427c-bb15-1e71fb098292","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190709_Brexit_A_Munkaspart_nepszavazast_akar_a_Brexitmegallapodasrol","timestamp":"2019. július. 09. 13:57","title":"Brexit: A Munkáspárt népszavazást akar a Brexit-megállapodásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac807634-225a-4faa-b350-886bdd341662","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vekerdy Tamás szerint a köznevelési törvénymódosítás olyan dolgokról beszél, amik elvileg még jók is lehetnének, csak nem a mai magyar valóságban. ","shortLead":"Vekerdy Tamás szerint a köznevelési törvénymódosítás olyan dolgokról beszél, amik elvileg még jók is lehetnének, csak...","id":"20190709_Vekerdy_Egyedul_a_szulo_joga_megszabni_hogy_milyen_nevelest_ohajt_adni_a_gyermekenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac807634-225a-4faa-b350-886bdd341662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5325bea-524d-4dff-9ddd-1a4fa6592d69","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Vekerdy_Egyedul_a_szulo_joga_megszabni_hogy_milyen_nevelest_ohajt_adni_a_gyermekenek","timestamp":"2019. július. 09. 19:28","title":"Vekerdy: \"Egyedül a szülő joga megszabni, hogy milyen nevelést óhajt adni a gyermekének\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24a6e271-f9e7-43f1-9d8d-492d5cbcfbeb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A zikavírus késleltetheti a gyermekkori idegrendszer-fejlődést és csökkent látó-, valamint hallóképességhez vezethet – derült ki egy tanulmányból.","shortLead":"A zikavírus késleltetheti a gyermekkori idegrendszer-fejlődést és csökkent látó-, valamint hallóképességhez vezethet –...","id":"20190709_zikavirus_idegrendszer_latokepessek_hallokepesseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24a6e271-f9e7-43f1-9d8d-492d5cbcfbeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8fb3c8d-260f-4aed-9ab8-57717ef5c010","keywords":null,"link":"/tudomany/20190709_zikavirus_idegrendszer_latokepessek_hallokepesseg","timestamp":"2019. július. 09. 17:33","title":"Kimutatták a tudósok, milyen veszélyt jelent a gyerekekre a zikavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88a43c8c-755d-421b-b6f1-d8b927d6be5b","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Ahogy arról eredetileg is szó volt, a kormány a Magyar Turisztikai Ügynökség vagyonkezelésébe adta a Bálnát, mint turisztikai jelentőségű ingatlant. Ehhez 1. számú melléklettel egészítettek ki egy régebbi rendeletet. Azonban annak a rendeletnek már van 1. számú melléklete, aminek semmi köze a turisztikai jelentőségű ingatlanokhoz.","shortLead":"Ahogy arról eredetileg is szó volt, a kormány a Magyar Turisztikai Ügynökség vagyonkezelésébe adta a Bálnát, mint...","id":"20190710_A_kormany_le_akarta_passzolni_a_Balnat_de_ugy_tunik_elszurtak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88a43c8c-755d-421b-b6f1-d8b927d6be5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4911e2fe-7a57-42fd-9afd-db85c44cd20f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190710_A_kormany_le_akarta_passzolni_a_Balnat_de_ugy_tunik_elszurtak","timestamp":"2019. július. 10. 15:32","title":"A kormány le akarta passzolni a Bálnát, de úgy tűnik, elszúrták a vonatkozó rendeletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]