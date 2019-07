Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"815f3736-5bb2-4b23-afef-ac9b1248542d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) 450 darabot vásárolt a Wiwe mobil EKG készülékből azért, hogy az eddiginél rendszeresebben szűrhesse játékosait.","shortLead":"A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) 450 darabot vásárolt a Wiwe mobil EKG készülékből azért, hogy az eddiginél...","id":"20190710_mlsz_wiwe_mobil_ekg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=815f3736-5bb2-4b23-afef-ac9b1248542d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0592a6fe-8f2a-4a52-9a0e-95e73e79225a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190710_mlsz_wiwe_mobil_ekg","timestamp":"2019. július. 10. 15:03","title":"Az MLSZ vásárolt 450 darabot a magyar fejlesztésű EKG-kártyából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f228b689-7a00-4f26-87d0-b533af3a7655","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A film a 2015-ös menekültválság idején játszódik majd.","shortLead":"A film a 2015-ös menekültválság idején játszódik majd.","id":"20190711_Roman_szinesz_Orban_Viktor_Angela_Merkel_film_mozi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f228b689-7a00-4f26-87d0-b533af3a7655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5afa238-2f95-4c32-9ac3-df36eac7c94b","keywords":null,"link":"/elet/20190711_Roman_szinesz_Orban_Viktor_Angela_Merkel_film_mozi","timestamp":"2019. július. 11. 13:59","title":"Román színész játssza Orbán Viktort az Angela Merkelről szóló filmben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0628f69-b7c2-4aab-9bd8-eb8e0da8eef3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A 23-szoros Grand Slam-győztes teniszező, Serena Williams egy magazinnak adott interjúban bevallotta, hogy a tavalyi US Open Oszaka Naomival szemben elveszített döntője után pszichológushoz járt.","shortLead":"A 23-szoros Grand Slam-győztes teniszező, Serena Williams egy magazinnak adott interjúban bevallotta, hogy a tavalyi US...","id":"20190710_serena_williams_oszaka_naomi_us_open_donto_pszichologus_bocsanatkeres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0628f69-b7c2-4aab-9bd8-eb8e0da8eef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acfd593f-4147-4365-91c9-e65dd3e885e4","keywords":null,"link":"/elet/20190710_serena_williams_oszaka_naomi_us_open_donto_pszichologus_bocsanatkeres","timestamp":"2019. július. 10. 12:21","title":"Terápiájáról és bocsánatkéréséről vallott Serena Williams","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa9fb17c-47ea-4fb7-b7a1-1780ffed94e1","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A britek kedvenc harangja még a német bombázás idején is megbízhatóan “dolgozott”. Azóta a Twitteren is követheti.","shortLead":"A britek kedvenc harangja még a német bombázás idején is megbízhatóan “dolgozott”. Azóta a Twitteren is követheti.","id":"20190711_Ketszer_ontottek_160_eve_kongatja_az_egesz_orat_a_Big_Ben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa9fb17c-47ea-4fb7-b7a1-1780ffed94e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17e6fde0-defc-468d-b105-6570a2569863","keywords":null,"link":"/elet/20190711_Ketszer_ontottek_160_eve_kongatja_az_egesz_orat_a_Big_Ben","timestamp":"2019. július. 11. 16:50","title":"Kétszer öntötték, 160 éve kongatja az egész órát a Big Ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c63f0e51-d855-46d6-ac26-8a62051906f0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Snowball néven elhíresült kakadu több mint egy évtizede szórakoztatja tánccal az internet népét, de a kutatók is felfigyeltek a mozgáskultúrájára.","shortLead":"A Snowball néven elhíresült kakadu több mint egy évtizede szórakoztatja tánccal az internet népét, de a kutatók is...","id":"20190710_papagaj_kakadu_snowball_tanc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c63f0e51-d855-46d6-ac26-8a62051906f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4e8a823-7232-49f0-aa04-ecba11cb10e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190710_papagaj_kakadu_snowball_tanc","timestamp":"2019. július. 10. 08:38","title":"Videó: Saját koreográfiát \"fejlesztett\" az internet leghíresebb madara, és ez a tudósokat is meglepte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"304e67b2-fa4b-42e0-8047-52d0cbfbfba5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy hongkongi cég úgy gondolja, vannak még, akik kazettáról hallgatnának zenét, a gyártó ezért egy különleges eszközt tervez piacra dobni, amely a modern technikából is merít egy keveset.","shortLead":"Egy hongkongi cég úgy gondolja, vannak még, akik kazettáról hallgatnának zenét, a gyártó ezért egy különleges eszközt...","id":"20190710_its_ok_bluetooth_walkman_kazetta_ninm_lab","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=304e67b2-fa4b-42e0-8047-52d0cbfbfba5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b777477-5159-4a6b-9415-04be6c38b237","keywords":null,"link":"/tudomany/20190710_its_ok_bluetooth_walkman_kazetta_ninm_lab","timestamp":"2019. július. 10. 17:03","title":"Jön az új walkman, kazetta kell majd bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f53adc23-dbbb-4530-a0a4-cb922b18cf05","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A boltok pedig odaadták neki. A rendőrség csalás miatt nyomoz.\r

\r

","shortLead":"A boltok pedig odaadták neki. A rendőrség csalás miatt nyomoz.\r

\r

","id":"20190710_Ugy_csalt_ki_laptopot_bort_poharakat_uzletektol_egy_ferfi_hogy_allamtitkarnak_hazudta_magat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f53adc23-dbbb-4530-a0a4-cb922b18cf05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be2e8265-1cb3-473b-9d59-b84f3f2b3c20","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Ugy_csalt_ki_laptopot_bort_poharakat_uzletektol_egy_ferfi_hogy_allamtitkarnak_hazudta_magat","timestamp":"2019. július. 10. 13:15","title":"Úgy csalt ki laptopot, bort, poharakat üzletektől egy férfi, hogy államtitkárnak hazudta magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"718c62c2-83fb-4e7b-8e88-74103ae69331","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén elsősorban környezettudatosságával került a hírek élére a világ legnagyobb zenei fesztiválja, azonban a tech-világ számára is tartogatott érdekes adatokat.","shortLead":"Idén elsősorban környezettudatosságával került a hírek élére a világ legnagyobb zenei fesztiválja, azonban a tech-világ...","id":"20190710_mobilinternet_felhasznalas_a_glastonbury_fesztivalon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=718c62c2-83fb-4e7b-8e88-74103ae69331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"299fe599-65f3-409b-8ac0-eda802fa5709","keywords":null,"link":"/tudomany/20190710_mobilinternet_felhasznalas_a_glastonbury_fesztivalon","timestamp":"2019. július. 10. 14:03","title":"1000x több mobilnetet használtak a Glastonbury Fesztiválon, mint kilenc éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]