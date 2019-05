Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"143a0841-acca-4d22-a01c-ddb685af9f37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP az ELMŰ álláspontjára hivatkozva úgy véli, a kalózplakátok műszakilag is veszélyeztethetik az áramszolgáltatást.","shortLead":"Az MSZP az ELMŰ álláspontjára hivatkozva úgy véli, a kalózplakátok műszakilag is veszélyeztethetik az áramszolgáltatást.","id":"20190522_Feljelentettek_a_Fideszt_a_villanyoszlopra_helyezett_plakatok_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=143a0841-acca-4d22-a01c-ddb685af9f37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf25d1ff-51e2-473c-8527-fb2be8d1f399","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_Feljelentettek_a_Fideszt_a_villanyoszlopra_helyezett_plakatok_miatt","timestamp":"2019. május. 22. 14:00","title":"Feljelentették a Fideszt a villanyoszlopra helyezett plakátok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b97e239-d47b-4346-bd6f-1b94d3db3df2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az István-malom tulajdonosai mindent elkövetnek annak érdekében, hogy \"a város legszebb, ikonikus épülete ismét eredeti állapotában pompázzon\" – közölte képviselőjük a helyszínen tartott sajtótájékoztatón.","shortLead":"Az István-malom tulajdonosai mindent elkövetnek annak érdekében, hogy \"a város legszebb, ikonikus épülete ismét eredeti...","id":"20190522_bekescsaba_malom_tuz_leegett_epulet_felujitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b97e239-d47b-4346-bd6f-1b94d3db3df2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed1c7c04-ea37-42b0-8f0a-7da4d446a42b","keywords":null,"link":"/kkv/20190522_bekescsaba_malom_tuz_leegett_epulet_felujitas","timestamp":"2019. május. 22. 16:48","title":"Megszólalt a kiégett békéscsabai malom ügyvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e93ecc0-f41e-4f3a-b5c9-259fbdfe775a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"T. 