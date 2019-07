Legutóbb májusban lehetett arról hallani, hogy hackerek megtámadtak egy Bitcoin-kereskedéssel (is) foglalkozó oldalt, ahonnan aztán igen jelentős összeget, átszámítva mintegy 11,5 milliárd forintnyi kriptovalutát sikerült meglovasítani. Most egy újabb ilyen eset történt, és bár a kár nem volt olyan nagy, mint legutóbb, még így is egy szabad szemmel igen jól látható összeg veszett oda.

A Bloomberg beszámolója szerint a japán Bitpoint nevű kriptopénz-kereskedő oldaltól mintegy 32 millió dollárnyi, vagyis átszámítva nagyjából 9,2 milliárd forintnyi kriptovalutát loptak el, amiből nagyjából 6,6 milliárd forintnyi tartozott közvetlenül az ügyfelekhez. A támadók nem válogattak, többek között vitték a Bitcoint, a Bitcoin Casht és a Ripple-t is.

A Bitpoint emiatt minden szolgáltatását felfüggesztette, így nem lehet sem kereskedni, sem letétbe helyezni kirptopénzt. A kereskedő szerint azoknál a pénzárcáknál, amelyek nem csatlakoznak kövzetlenül az internetre, nem találtak semmilyen furcsa tevékenységet.

Tavaly volt már egy hasonló támadás egy japán kereskedő ellen, akkor a Coincheck rendszerébe törtek be a hackerek, ám ennél nagyjából tízszer nagyobb kárt okoztak.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.