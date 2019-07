Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e84c27aa-3319-4fed-943f-d0f7208a87ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ügyvédi költségekre pedig három és félmilliót költöttek. Mindezt persze közpénzből.","shortLead":"Ügyvédi költségekre pedig három és félmilliót költöttek. Mindezt persze közpénzből.","id":"20190712_Az_MTVA_szerint_13_milliot_vesztettek_az_elmaradt_musorokon_az_ellenzeki_kepviselok_akcioja_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e84c27aa-3319-4fed-943f-d0f7208a87ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"759fa021-2525-443b-aa27-48d29e99d22a","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Az_MTVA_szerint_13_milliot_vesztettek_az_elmaradt_musorokon_az_ellenzeki_kepviselok_akcioja_miatt","timestamp":"2019. július. 12. 15:44","title":"Az MTVA szerint 13 milliót vesztettek az elmaradt műsorokon az ellenzéki képviselők akciója miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f9ddfa7-fc19-4f15-8fb1-5645bc505426","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190711_Ilyennek_latja_a_Balatont_egy_versenypilota__fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f9ddfa7-fc19-4f15-8fb1-5645bc505426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6eb9570b-cbf8-4acc-a996-f4110268378c","keywords":null,"link":"/elet/20190711_Ilyennek_latja_a_Balatont_egy_versenypilota__fotok","timestamp":"2019. július. 11. 12:20","title":"Ilyennek látja a Balatont egy versenypilóta – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70432176-7c6f-4f2e-9c84-15d7fb1942df","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"Na lássuk azt a jogállamilag szigorúbb Európát!","shortLead":"Na lássuk azt a jogállamilag szigorúbb Európát!","id":"20190711_Jogunk_van_tudni_mire_keszul_Brusszel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70432176-7c6f-4f2e-9c84-15d7fb1942df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1036149e-46a6-4162-929b-0938f2bc390f","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_Jogunk_van_tudni_mire_keszul_Brusszel","timestamp":"2019. július. 11. 11:10","title":"Tóta W.: Jogunk van tudni, mire készül Brüsszel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ea47c2a-2a56-4df2-bccb-55e1ba19621d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kacsintó nőt, zakóban-kalapban tapsoló férfit és ártatlanul néző kutyát is \"felnőtt meztelenség és szexuális tevékenység\" körébe tartozó tartalomnak ítél időnként a Facebook rendszere. Ha valaki túl sok ilyen gyanút bírál felül, akár a csoportja is bánhatja.","shortLead":"Kacsintó nőt, zakóban-kalapban tapsoló férfit és ártatlanul néző kutyát is \"felnőtt meztelenség és szexuális...","id":"20190712_facebook_kepfelismeres_tevesztes_csoport_letiltasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ea47c2a-2a56-4df2-bccb-55e1ba19621d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfde6f54-8c17-4fa2-8a6e-fcec9d559f4b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190712_facebook_kepfelismeres_tevesztes_csoport_letiltasa","timestamp":"2019. július. 12. 08:03","title":"Nem mindig téveszt a Facebook, de amikor igen, akkor nagyon mellélő a képfelismerés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56b2cea2-357c-4b56-bbaf-99247f848d39","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Hang szerint több vidéki kórház műtőjében is 30 fok feletti hőmérsékletben végzik az operációkat","shortLead":"A Magyar Hang szerint több vidéki kórház műtőjében is 30 fok feletti hőmérsékletben végzik az operációkat","id":"20190712_Leallt_a_klima_vizes_ruhaval_hutottek_mutet_kozben_a_gyerekeket_Pecsen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56b2cea2-357c-4b56-bbaf-99247f848d39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd56811b-2ec1-45c5-921a-1c7e1fbfde2d","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Leallt_a_klima_vizes_ruhaval_hutottek_mutet_kozben_a_gyerekeket_Pecsen","timestamp":"2019. július. 12. 17:17","title":"Leállt a klíma, vizes ruhával hűtötték műtét közben a gyerekeket Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd89c164-7707-4923-a0ec-de9bd53f5e06","c_author":"Gyarmathy Éva","category":"elet","description":"Miért nem kaphat egy kiváló emelt szintű érettségi eredményt elérő diák nyelvvizsga bizonyítványt? Rendszerhiba. Amit annak okozói nem ismernek el.","shortLead":"Miért nem kaphat egy kiváló emelt szintű érettségi eredményt elérő diák nyelvvizsga bizonyítványt? Rendszerhiba. Amit...","id":"20190712_Gyarmathy_Eva_Rendszerhiba_es_a_korokozok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd89c164-7707-4923-a0ec-de9bd53f5e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8002020b-baec-48e4-82fd-02cc33e70762","keywords":null,"link":"/elet/20190712_Gyarmathy_Eva_Rendszerhiba_es_a_korokozok","timestamp":"2019. július. 12. 13:52","title":"Gyarmathy Éva: Rendszerhiba és a kórokozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e25e9f20-9f75-4d44-85bf-3e912453c640","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elhunyt Vincent Lambert, miután lekapcsolták az őt életben tartó gépeket – közölte a 42 éves férfi családja. ","shortLead":"Elhunyt Vincent Lambert, miután lekapcsolták az őt életben tartó gépeket – közölte a 42 éves férfi családja. ","id":"20190711_vincent_lambert_meghalt_vegetativ_allapotban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e25e9f20-9f75-4d44-85bf-3e912453c640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"615361a3-d54f-47d4-a3c6-3731f1edbb48","keywords":null,"link":"/vilag/20190711_vincent_lambert_meghalt_vegetativ_allapotban","timestamp":"2019. július. 11. 09:56","title":"Meghalt a férfi, akinek a felesége harcolta ki az eutanáziát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7fd7e6c-d48c-4953-bcf6-71a89e676871","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Régóta várat magára a folytatás. ","shortLead":"Régóta várat magára a folytatás. ","id":"20190712_Sherlock_Holmes_film_premier_Dexter_Fletcher","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7fd7e6c-d48c-4953-bcf6-71a89e676871&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31a4c412-6502-4d4d-bd56-9c2e825d2962","keywords":null,"link":"/elet/20190712_Sherlock_Holmes_film_premier_Dexter_Fletcher","timestamp":"2019. július. 12. 16:56","title":"Megvan a harmadik Sherlock Holmes-film premierdátuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]