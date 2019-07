Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A legutóbbi hat szezonban Budapesten játszották a női kézi BL-döntőt, most újabb öt évre írtak alá szerződést.","shortLead":"A legutóbbi hat szezonban Budapesten játszották a női kézi BL-döntőt, most újabb öt évre írtak alá szerződést.","id":"20190711_Meg_ot_evig_Budapesten_rendezik_a_noi_kezilabdaBL_negyes_dontojet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"230cba28-0d70-4b23-a0ef-f3fd6c135c60","keywords":null,"link":"/sport/20190711_Meg_ot_evig_Budapesten_rendezik_a_noi_kezilabdaBL_negyes_dontojet","timestamp":"2019. július. 11. 19:14","title":"Még öt évig Budapesten rendezik a női kézilabda-BL négyes döntőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d22ff46f-975a-4009-bdb8-2d24ea9dbe57","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fedélzeti kamerák elterjedésével rá kellett ébrednünk arra is, hogy sokkal több a forgalommal szemben hajtó autós, mint azt korábban feltételeztük.","shortLead":"A fedélzeti kamerák elterjedésével rá kellett ébrednünk arra is, hogy sokkal több a forgalommal szemben hajtó autós...","id":"20190711_szemben_forgalommal_figyelmeztetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d22ff46f-975a-4009-bdb8-2d24ea9dbe57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"796598e2-44c0-4505-89e8-2cfb2ed1ad4b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190711_szemben_forgalommal_figyelmeztetes","timestamp":"2019. július. 11. 12:00","title":"Az egyik legnagyobb sofőrhiba, amikor valaki a forgalommal szemben hajt – van megoldás ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89c71121-d72b-4f65-a399-da93a607387e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"20 ezer diák állt munkába a Nyári diákmunkaprogram keretében, 18 ezren az önkormányzatoknál.","shortLead":"20 ezer diák állt munkába a Nyári diákmunkaprogram keretében, 18 ezren az önkormányzatoknál.","id":"20190711_Varga_Mihaly_18_ezer_gyerek_dolgozik_az_onkormanyzatoknal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89c71121-d72b-4f65-a399-da93a607387e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed72720c-73d2-4a44-a70a-ba850ad1860b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190711_Varga_Mihaly_18_ezer_gyerek_dolgozik_az_onkormanyzatoknal","timestamp":"2019. július. 11. 10:13","title":"Varga Mihály: 18 ezer gyerek dolgozik az önkormányzatoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6faed5fa-0103-409b-8f4e-5f932d7da43e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az EU bírósága szerint csak az egyik működhet, nem lehet a légitársaságtól is pénzt visszakövetelni.","shortLead":"Az EU bírósága szerint csak az egyik működhet, nem lehet a légitársaságtól is pénzt visszakövetelni.","id":"20190710_eu_birosag_utazasi_iroda_karterites_repulout_repulojegy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6faed5fa-0103-409b-8f4e-5f932d7da43e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a216e340-ed9f-4fd2-aec1-1f6ee3fd29d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190710_eu_birosag_utazasi_iroda_karterites_repulout_repulojegy","timestamp":"2019. július. 10. 16:15","title":"Csak utazási irodától lehet kártérítést kérni, ha nem jött össze a repülőút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd6b5c8c-f51d-4c30-b6ad-70d6cc3047e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tudósok kérik a köztársasági elnököt, ne írja alá az MTA megcsonkításáról rendelkező törvényt, hanem küldje el az Alkotmánybíróságnak. ","shortLead":"Tudósok kérik a köztársasági elnököt, ne írja alá az MTA megcsonkításáról rendelkező törvényt, hanem küldje el...","id":"20190711_Rengeteg_kutato_tudos_keri_Adert_ne_irja_ala_az_MTAtorvenyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd6b5c8c-f51d-4c30-b6ad-70d6cc3047e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecead10d-2e99-4d92-af43-f598a056e0c2","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_Rengeteg_kutato_tudos_keri_Adert_ne_irja_ala_az_MTAtorvenyt","timestamp":"2019. július. 11. 20:04","title":"Rengeteg kutató, tudós kéri Ádert, ne írja alá az MTA-törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b97a2fa-31aa-4be8-b938-6dfa98d733fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyereket mentőhelikopterrel vitték kórházba, de ott életét vesztette. ","shortLead":"A gyereket mentőhelikopterrel vitték kórházba, de ott életét vesztette. ","id":"20190710_Aramutesbe_halt_bele_egy_egyeves_kisgyerek_Nyiregyhazan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b97a2fa-31aa-4be8-b938-6dfa98d733fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ce3aaea-53a2-487c-950c-1aea3d6f7e28","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Aramutesbe_halt_bele_egy_egyeves_kisgyerek_Nyiregyhazan","timestamp":"2019. július. 10. 19:16","title":"Áramütésbe halt bele egy egyéves kisgyerek Nyíregyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"304e67b2-fa4b-42e0-8047-52d0cbfbfba5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy hongkongi cég úgy gondolja, vannak még, akik kazettáról hallgatnának zenét, a gyártó ezért egy különleges eszközt tervez piacra dobni, amely a modern technikából is merít egy keveset.","shortLead":"Egy hongkongi cég úgy gondolja, vannak még, akik kazettáról hallgatnának zenét, a gyártó ezért egy különleges eszközt...","id":"20190710_its_ok_bluetooth_walkman_kazetta_ninm_lab","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=304e67b2-fa4b-42e0-8047-52d0cbfbfba5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b777477-5159-4a6b-9415-04be6c38b237","keywords":null,"link":"/tudomany/20190710_its_ok_bluetooth_walkman_kazetta_ninm_lab","timestamp":"2019. július. 10. 17:03","title":"Jön az új walkman, kazetta kell majd bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0b7f964-a204-4d69-bf2d-6c83d8f130b8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kevés a bádogos Magyarországon, nem elegendő az utánpótlás, Ausztriában pedig 800 ezer forintos havi bért is összehoznak – csoda-e, ha a 3-400 ezer forintos fizetés itthon nem csábítja őket? Mi erre úgy reagálunk, hogy megpróbálunk tetőfedő-vb-t rendezni 2022-ben. ","shortLead":"Kevés a bádogos Magyarországon, nem elegendő az utánpótlás, Ausztriában pedig 800 ezer forintos havi bért is...","id":"20190710_600_ezer_forint_havi_netto_alatt_nehez_Magyarorszagon_tartani_a_badogosokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0b7f964-a204-4d69-bf2d-6c83d8f130b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fbed750-ec2d-4118-8c62-68264b39237c","keywords":null,"link":"/kkv/20190710_600_ezer_forint_havi_netto_alatt_nehez_Magyarorszagon_tartani_a_badogosokat","timestamp":"2019. július. 10. 12:28","title":"600 ezer forint havi nettó alatt nehéz Magyarországon tartani a bádogosokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]