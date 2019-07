Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f34c25c9-92ca-404b-915e-3948be703b16","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Akik csak a havi 50 ezer forintos kataadót fizették főállás mellett, a minimálbérnél is kisebb ellátási alapra számíthatnak a nyugdíjas korukra. A könyvelők szerint azért nem egészen így van.","shortLead":"Akik csak a havi 50 ezer forintos kataadót fizették főállás mellett, a minimálbérnél is kisebb ellátási alapra...","id":"20190713_Mar_NAV_is_azzal_riogat_hogy_bajban_lesznek_a_katazok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f34c25c9-92ca-404b-915e-3948be703b16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67731409-0955-4344-8e5b-0b3db59bdcf0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190713_Mar_NAV_is_azzal_riogat_hogy_bajban_lesznek_a_katazok","timestamp":"2019. július. 13. 16:31","title":"Már NAV is azzal riogat, hogy bajban lesznek a katázók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04b876d8-811e-4284-9bc4-d44d7c01cc0d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Komoly kár érte a Bitpoint nevű japán kriptopénz-kereskedőt és annak ügyfeleit, miután kiderült, hackerek jártak a rendszerben.","shortLead":"Komoly kár érte a Bitpoint nevű japán kriptopénz-kereskedőt és annak ügyfeleit, miután kiderült, hackerek jártak...","id":"20190712_bitpoint_bitcoin_kriptopenz_hacker","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04b876d8-811e-4284-9bc4-d44d7c01cc0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d39e72f-891f-4bc4-82d3-e8e1211ed518","keywords":null,"link":"/tudomany/20190712_bitpoint_bitcoin_kriptopenz_hacker","timestamp":"2019. július. 12. 19:03","title":"Hackerek törték fel a japán kriptopénz-kereskedőt, 9,2 milliárd forintnyi a kár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84c27aa-3319-4fed-943f-d0f7208a87ed","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ügyvédi költségekre pedig három és félmilliót költöttek. Mindezt persze közpénzből.","shortLead":"Ügyvédi költségekre pedig három és félmilliót költöttek. Mindezt persze közpénzből.","id":"20190712_Az_MTVA_szerint_13_milliot_vesztettek_az_elmaradt_musorokon_az_ellenzeki_kepviselok_akcioja_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e84c27aa-3319-4fed-943f-d0f7208a87ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"759fa021-2525-443b-aa27-48d29e99d22a","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Az_MTVA_szerint_13_milliot_vesztettek_az_elmaradt_musorokon_az_ellenzeki_kepviselok_akcioja_miatt","timestamp":"2019. július. 12. 15:44","title":"Az MTVA szerint 13 milliót vesztettek az elmaradt műsorokon az ellenzéki képviselők akciója miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3467c47b-ff24-4577-9dda-9f5714fd4ac9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20190712_nemeth_szilard_fegyver_enciklopedia_parlament_","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3467c47b-ff24-4577-9dda-9f5714fd4ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"349c56b2-def4-4519-b87d-13678f2743f9","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_nemeth_szilard_fegyver_enciklopedia_parlament_","timestamp":"2019. július. 12. 12:23","title":"Németh Szilárd fegyverenciklopédiával ült be a parlamentbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c60c0e7c-7bf1-4fbc-9ab5-cce3114d2194","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Változik az alapítvány fogalma, három lépcsőben az uniós szintre emelkedik a cigaretta jövedékiadó-mértéke, és kedvezőbbé válik a sportcélú ingatlanok működtetése.","shortLead":"Változik az alapítvány fogalma, három lépcsőben az uniós szintre emelkedik a cigaretta jövedékiadó-mértéke, és...","id":"20190712_Dontott_a_parlament_dragul_a_cigaretta_a_focicsapatok_tobb_penzre_palyazhatnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c60c0e7c-7bf1-4fbc-9ab5-cce3114d2194&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1ccfef9-e993-4dc9-a0a5-b19b63cc0f22","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190712_Dontott_a_parlament_dragul_a_cigaretta_a_focicsapatok_tobb_penzre_palyazhatnak","timestamp":"2019. július. 12. 11:58","title":"Döntött a parlament: drágul a cigaretta, a focicsapatok több pénzre pályázhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Huszonkét ember hagyta el az épületet, ahova a város hivatásos tűzoltói érkeztek ki.","shortLead":"Huszonkét ember hagyta el az épületet, ahova a város hivatásos tűzoltói érkeztek ki.","id":"20190712_Fust_miatt_kiuritettek_egy_hatvani_bevasarlokozpontot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=742d28e5-50de-4060-aaf7-007d81ac48d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3a62234-7b44-4adc-a64c-3cb574ced7c6","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Fust_miatt_kiuritettek_egy_hatvani_bevasarlokozpontot","timestamp":"2019. július. 12. 19:13","title":"Füst miatt kiürítettek egy hatvani bevásárlóközpontot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf1229f1-fbf1-4f9f-bc58-a93c59a4a701","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Összebilincselt pár, wc-pumpát a hasán viselő rocker, tóparti Superman - a dunaújvárosi Szalki-szigeten van most minden rocker, aki számít. Dübörög a Rockmaraton. Fotósunk is körülnézett, sőt gép is volt nála. ","shortLead":"Összebilincselt pár, wc-pumpát a hasán viselő rocker, tóparti Superman - a dunaújvárosi Szalki-szigeten van most minden...","id":"20190712_Az_orszag_legerosebb_zuzdaja_a_napokban_Dunaujvarosban_van_fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf1229f1-fbf1-4f9f-bc58-a93c59a4a701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee513804-7175-46d1-9209-f488ede9317b","keywords":null,"link":"/elet/20190712_Az_orszag_legerosebb_zuzdaja_a_napokban_Dunaujvarosban_van_fotok","timestamp":"2019. július. 12. 16:56","title":"Az ország legerősebb zúzdája a napokban Dunaújvárosban van (fotók)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b2d67e7-88b5-40c6-93d2-cf122363bc64","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Harminc évvel ezelőtt végezték ki Ted Bundyt, akire három halálbüntetést is kiszabtak. A fiatal, csinos nőkre utazó, nárcisztikus sorozatgyilkos akár száz emberrel is végezhetett. ","shortLead":"Harminc évvel ezelőtt végezték ki Ted Bundyt, akire három halálbüntetést is kiszabtak. A fiatal, csinos...","id":"20190712_Amerika_legismertebb_sorozatgyilkosa_piszchologiat_vegzett_es_bunmegelozessel_foglalkozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b2d67e7-88b5-40c6-93d2-cf122363bc64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c099e279-460f-4b9e-92ca-fd544f5eac69","keywords":null,"link":"/elet/20190712_Amerika_legismertebb_sorozatgyilkosa_piszchologiat_vegzett_es_bunmegelozessel_foglalkozott","timestamp":"2019. július. 12. 17:44","title":"Amerika legismertebb sorozatgyilkosa piszchológiát végzett és bűnmegelőzéssel foglalkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]