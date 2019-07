Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"00313237-2790-49f0-b8ec-3d955b2d8f48","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Vádat emeltek a gyilkosok ellen, de nincs meg a felbujtó.","shortLead":"Vádat emeltek a gyilkosok ellen, de nincs meg a felbujtó.","id":"20190718_daphne_galizia_malta_gyilkossag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00313237-2790-49f0-b8ec-3d955b2d8f48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d210964-9e6f-45b5-a8d2-f940e000aed5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_daphne_galizia_malta_gyilkossag","timestamp":"2019. július. 18. 18:45","title":"Még mindig rejtély, ki és miért ölette meg az újságírónőt Máltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"704ebce9-3bfa-4a67-bc32-e378c6577696","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy korábban nem ismert gyíkfajt azonosítottak kínai kutatók a kréta időszak hajnalán élő repülő dinoszaurusz megkövesedett példányának gyomrában.","shortLead":"Egy korábban nem ismert gyíkfajt azonosítottak kínai kutatók a kréta időszak hajnalán élő repülő dinoszaurusz...","id":"20190718_gyikfaj_microraptor_dinoszaurusz_kina_paleontologia_kutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=704ebce9-3bfa-4a67-bc32-e378c6577696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df6ac586-42a1-453e-b1de-3e923c9163f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190718_gyikfaj_microraptor_dinoszaurusz_kina_paleontologia_kutatas","timestamp":"2019. július. 18. 15:03","title":"Ismeretlen gyík került elő egy Microraptor gyomrából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A marokkói hatóságok terrorcselekményként kezelik a kettős gyilkosságot.","shortLead":"A marokkói hatóságok terrorcselekményként kezelik a kettős gyilkosságot.","id":"20190718_Halalra_iteltek_Marokkoban_a_skandinav_turistanok_gyilkosait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6bc292c-0960-4a1c-acf0-190e2fe62d8e","keywords":null,"link":"/vilag/20190718_Halalra_iteltek_Marokkoban_a_skandinav_turistanok_gyilkosait","timestamp":"2019. július. 18. 21:44","title":"Halálra ítélték Marokkóban a skandináv turistanők gyilkosait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ff61f5d-13ed-4b35-99cf-095395c2c61a","c_author":"Gergely Zsófia","category":"elet","description":"\"Mi van, talán egyszerre vannak szervizben a magángépek?\" – értetlenkedett a Wizz Air hétfői Milánó–Budapest-járatának egyik utasa, mikor Orbán Viktor tűnt fel a fapadosra várók sorában, majd puritán turistaként hazautazott. Még fotókat is készített a magyar kormányfőről, akit az elmúlt években többször is támadtak baráti üzletemberektől elfogadott repülőutak vagy a honvédség gépeinek használata miatt. Ehhez képest a miniszterelnök ezúttal felhajtás nélkül utazott, ugyanúgy szuszakolta a kézipoggyászát a csomagtárolóba, mint bármely más utastársa. Forrásunk kommentje szerint mindez akár még szimpatikus is lett volna, de ismerve Orbán és körének vagyoni hátterét, vajon mennyire őszinte a \"nép egyszerű gyermeke\" szerep.","shortLead":"\"Mi van, talán egyszerre vannak szervizben a magángépek?\" – értetlenkedett a Wizz Air hétfői Milánó–Budapest-járatának...","id":"20190718_Fapadoson_utazott_Orban_Viktor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ff61f5d-13ed-4b35-99cf-095395c2c61a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2db8c02f-3493-43f4-9c01-186019cd2799","keywords":null,"link":"/elet/20190718_Fapadoson_utazott_Orban_Viktor","timestamp":"2019. július. 18. 06:00","title":"Fapadoson utazott, gurulós poggyásszal vegyült Orbán Viktor – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pályázatíró cégeket egy számviteli végzettséggel rendelkező nő irányította. A bűnszervezet 2,1 milliárd forinthoz jutott hozzá jogosulatlanul.","shortLead":"A pályázatíró cégeket egy számviteli végzettséggel rendelkező nő irányította. A bűnszervezet 2,1 milliárd forinthoz...","id":"20190719_allami_unios_tamogatas_bunszervezet_szamviteli_vegzettseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c556e7b8-9db1-4d1a-ba8d-a791baa5f1b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190719_allami_unios_tamogatas_bunszervezet_szamviteli_vegzettseg","timestamp":"2019. július. 19. 09:45","title":"Állami és uniós támogatásokat nyúlt le egy magyar bűnszervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3088c9ee-fab4-4c06-be46-607157dc96d7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A mexikói hatóságok feltartóztattak az ország északi részén egy kamiont, amelynek rakterében 112 közép-amerikai menekült utazott összezsúfolódva - jelentette be szerdán a mexikói országos bevándorlási hivatal.","shortLead":"A mexikói hatóságok feltartóztattak az ország északi részén egy kamiont, amelynek rakterében 112 közép-amerikai...","id":"20190718_112_menekultet_zsufoltak_ossze_egy_kamionba_Mexikoban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3088c9ee-fab4-4c06-be46-607157dc96d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"449b78bb-a51f-4622-9bee-d13fbe651fe1","keywords":null,"link":"/vilag/20190718_112_menekultet_zsufoltak_ossze_egy_kamionba_Mexikoban","timestamp":"2019. július. 18. 05:25","title":"112 menekültet zsúfoltak össze egy kamionba Mexikóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"953f1cb7-f7b2-4804-832c-ddbb9c943ad9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Javaslatokat tett a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet.","shortLead":"Javaslatokat tett a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet.","id":"20190719_OECD_javitani_kell_a_magyar_oktatas_minosegen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=953f1cb7-f7b2-4804-832c-ddbb9c943ad9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c3c947-9026-48f5-b533-5fbcecd6625a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190719_OECD_javitani_kell_a_magyar_oktatas_minosegen","timestamp":"2019. július. 19. 16:29","title":"OECD: Javítani kell a magyar oktatás minőségén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f016dc0c-59ce-49ad-8308-b43c573f63b9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 21 éves magyar párbajtőröző az orosz Szergej Bidát győzte le egy rendkívül fordulatos mérkőzésen.\r

","shortLead":"A 21 éves magyar párbajtőröző az orosz Szergej Bidát győzte le egy rendkívül fordulatos mérkőzésen.\r

","id":"20190719_aranyerem_vilagbajnok_siklosi_gergely_vivas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f016dc0c-59ce-49ad-8308-b43c573f63b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"987c7550-31d0-4ba5-8bfb-c84643f0c06c","keywords":null,"link":"/sport/20190719_aranyerem_vilagbajnok_siklosi_gergely_vivas","timestamp":"2019. július. 19. 20:00","title":"Aranyérmes Siklósi Gergely a budapest vívó-vébén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]