[{"available":true,"c_guid":"3089fcf9-13b7-4241-8e13-04c7af12ec9f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy nősténytigris sikeresen elmenekült a gyilkos árvíz elől Indiában, majd a fáradalmait egy helyi lakos ágyában pihente ki.","shortLead":"Egy nősténytigris sikeresen elmenekült a gyilkos árvíz elől Indiában, majd a fáradalmait egy helyi lakos ágyában...","id":"20190719_Es_on_mit_szolna_ha_az_agyaban_pihenne_meg_egy_tigris","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3089fcf9-13b7-4241-8e13-04c7af12ec9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f6cc8ef-6371-40f8-a956-0f5355a771c9","keywords":null,"link":"/elet/20190719_Es_on_mit_szolna_ha_az_agyaban_pihenne_meg_egy_tigris","timestamp":"2019. július. 19. 17:02","title":"És ön mit szólna, ha az ágyában pihenne meg egy tigris?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c6cd3f7-9376-46eb-ba02-0b49145a5a44","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ehető edények a fenntarthatóság jegyében.","shortLead":"Ehető edények a fenntarthatóság jegyében.","id":"20190719_Almabol_keszitettek_egyszer_hasznalatos_edenyeket_orosz_kutatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c6cd3f7-9376-46eb-ba02-0b49145a5a44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"397fae19-f067-4146-a760-3f05ff691ddc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190719_Almabol_keszitettek_egyszer_hasznalatos_edenyeket_orosz_kutatok","timestamp":"2019. július. 19. 20:43","title":"Almából készítettek egyszer használatos edényeket orosz kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1be41c03-98f3-4e21-b460-90e2217ff155","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Gazeta Polska szerkesztője szerint nekik is joguk van a véleményükhöz. ","shortLead":"A Gazeta Polska szerkesztője szerint nekik is joguk van a véleményükhöz. ","id":"20190719_Melegmentes_ovezet_feliratu_matricakat_oszt_olvasoinak_egy_lengyel_hetilap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1be41c03-98f3-4e21-b460-90e2217ff155&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"057d8c75-140c-40c7-9a91-c8965c37591e","keywords":null,"link":"/elet/20190719_Melegmentes_ovezet_feliratu_matricakat_oszt_olvasoinak_egy_lengyel_hetilap","timestamp":"2019. július. 19. 16:22","title":"Melegmentes övezet feliratú matricákat oszt olvasóinak egy lengyel hetilap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d562049-c514-4076-9dd6-9190ff9c964e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Megdöbbentő statisztikát publikáltak a dán kutatók.","shortLead":"Megdöbbentő statisztikát publikáltak a dán kutatók.","id":"20190719_Muanyagot_nyelt_le_a_dan_partoknal_elpusztult_viharmadarak_95_szazaleka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d562049-c514-4076-9dd6-9190ff9c964e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e740b3e7-d390-4a1f-a8c8-80e1d839a072","keywords":null,"link":"/elet/20190719_Muanyagot_nyelt_le_a_dan_partoknal_elpusztult_viharmadarak_95_szazaleka","timestamp":"2019. július. 19. 17:29","title":"A viharmadár is gyönyörű állat, kár, hogy éhen hal a műanyag miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c73f2c6-a955-457c-9779-e6746850c313","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Muraközy Balázs bár ösztöndíjjal sokat járt külföldre, azt tervezte, hogy Magyarszágon marad és kutat. Ez most megváltozott.","shortLead":"Muraközy Balázs bár ösztöndíjjal sokat járt külföldre, azt tervezte, hogy Magyarszágon marad és kutat. Ez most...","id":"20190720_Vegleg_elhagyja_az_orszagot_az_MTAtorveny_miatt_egy_sikeres_kutato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c73f2c6-a955-457c-9779-e6746850c313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df1b62e6-8109-4173-a77f-6ec0c40e1643","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190720_Vegleg_elhagyja_az_orszagot_az_MTAtorveny_miatt_egy_sikeres_kutato","timestamp":"2019. július. 20. 11:30","title":"Végleg elhagyja az országot az MTA-törvény miatt egy sikeres kutató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"624c37d6-bca8-4596-9c19-bee941a93d62","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy 27 éves szíriai férfi után indítottak hajtóvadászatot az olasz fővárosban.","shortLead":"Egy 27 éves szíriai férfi után indítottak hajtóvadászatot az olasz fővárosban.","id":"20190720_Nagyon_komoly_terrorkeszultseg_van_Romaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=624c37d6-bca8-4596-9c19-bee941a93d62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dd9ad3a-955e-4da9-8f2e-08712768ea6e","keywords":null,"link":"/vilag/20190720_Nagyon_komoly_terrorkeszultseg_van_Romaban","timestamp":"2019. július. 20. 11:49","title":"Komoly terrorkészültséget váltott ki egy telefonbeszélgetés Rómában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d29e420d-fb05-406d-a6ee-31d212b61c16","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Évekig készültek, de az utolsó hónapok különösen fontosak voltak, minden mozdulatot, minden műszaki, irányítási tudnivalót el kellett sajátítaniuk. Alább erről láthatnak képeket.","shortLead":"Évekig készültek, de az utolsó hónapok különösen fontosak voltak, minden mozdulatot, minden műszaki, irányítási...","id":"20190720_Mutatjuk_min_kellett_vegigmenniuk_Armstrongeknak_mielott_nekivagtak_a_holdutazasnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d29e420d-fb05-406d-a6ee-31d212b61c16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a9c5a8-9254-4ea7-b3e8-27f78d5a437e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190720_Mutatjuk_min_kellett_vegigmenniuk_Armstrongeknak_mielott_nekivagtak_a_holdutazasnak","timestamp":"2019. július. 20. 15:05","title":"Mutatjuk, min mentek végig Armstrongék a nagy utazás előtt - képgaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c5321a-e606-44fb-8950-55fbcb3d3e58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kalocsán egy 27 éves nőnek ruhákra fájt a foga, de lebukott, így majdnem harapásig fajult a történet.\r

\r

","shortLead":"Kalocsán egy 27 éves nőnek ruhákra fájt a foga, de lebukott, így majdnem harapásig fajult a történet.\r

\r

","id":"20190720_Ruhakat_akart_lopni_harapni_probalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07c5321a-e606-44fb-8950-55fbcb3d3e58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d301925d-7705-4cab-97da-b7d0bec12e22","keywords":null,"link":"/itthon/20190720_Ruhakat_akart_lopni_harapni_probalt","timestamp":"2019. július. 20. 18:58","title":"Ruhákat akart lopni, harapni próbált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]