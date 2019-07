A Time magazin is kiveszi a részét a holdra szállás 50. évfordulójának megünnepléséből. Igazi különlegességgel készültek.

Míg a NASA látványos panorámaképeket tett közzé a holdra szállás szombati 50. évfordulója alkalmából, a neves Time magazin egy különleges alkalmazást hozott össze. A program azért érdekes, mert segítségével otthon, karnyújtásnyira is átélhető az égitest meghódítása.

Mindez azért lehetséges, mert az app nem videókat játszik le, a kiterjesztett valóság segítségével például egy asztalra is képes rávetíteni, hogyan landolt az Armstrongékat szállító egység az égitesten 1969. július 20-án. A program emellett betekintést enged a parancsnoki modul belsejébe, ráadásul olyan szemszögből, mintha mi is az űrhajón utaznánk.

© Time magazin

A felvételek, illetve az egész élmény rendkívül impozáns, ami annak fényében nem meglepő, hogy a munka mögött az Industrial Light and Magic stúdió áll. Ez az Amerikai Egyesült Államokban működő, és számítógépes grafikával foglalkozó cég, amelyet a Star Wars-filmekkel óriási sikert elért George Lucas alapított, majd később tovább adott a The Walt Disney Companynek.

Az iOS-re és Androidra egyaránt elérhető, egyébként ingyenes program a Hold felszínét is megmutatja az alkalmazáson keresztül. Természetesen ez is számítógépes trükk, de az eredmény itt is elég látványos.

