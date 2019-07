Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"268e2d94-e52a-48e6-b4cb-a1388640e751","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz Védelmi Minisztérium szerint már javában fejlesztik azokat a bombákat, amelyeket a néhány centiméteres drónokra is fel lehet szerelni.","shortLead":"Az orosz Védelmi Minisztérium szerint már javában fejlesztik azokat a bombákat, amelyeket a néhány centiméteres...","id":"20190708_bomba_dron_oroszorszag_harci_dron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=268e2d94-e52a-48e6-b4cb-a1388640e751&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b19598b8-cf9a-481e-b959-bfe6a07d1df6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190708_bomba_dron_oroszorszag_harci_dron","timestamp":"2019. július. 08. 13:33","title":"Bombákkal szerelnék fel a miniatűr drónokat az oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35e0ec4-b9df-4db3-b12c-1712527bc71b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Megvalósítható közelségbe került a 3-as metró klimatizálása, mivel egy hete újabb 6 milliárd forintot szerzett vissza a fővárosnak peres úton a jelenlegi vezetés – közölte a Főpolgármesteri Hivatal hétfőn ellenzéki nyilatkozatokra reagálva.","shortLead":"Megvalósítható közelségbe került a 3-as metró klimatizálása, mivel egy hete újabb 6 milliárd forintot szerzett vissza...","id":"20190708_3_as_metro_tarlos_istvan_karacsony_gergely_klimaberendezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b35e0ec4-b9df-4db3-b12c-1712527bc71b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"036f9dde-1995-4ce4-8e5e-bd3905b665da","keywords":null,"link":"/itthon/20190708_3_as_metro_tarlos_istvan_karacsony_gergely_klimaberendezes","timestamp":"2019. július. 08. 17:01","title":"Még a végén tényleg klímás lesz a 3-as metró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a03decb-4bfe-4f01-bd96-ebfa810ac9e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Politico szerint a korábbi külügyi bizottsági elnök bejelentkezett, így még távolabb kerülhet a Fidesz a fajsúlyos EP-pozíciótól.","shortLead":"A Politico szerint a korábbi külügyi bizottsági elnök bejelentkezett, így még távolabb kerülhet a Fidesz a fajsúlyos...","id":"20190710_Ujabb_jel_hogy_a_Fidesz_hoppon_maradhat_az_Europai_Parlamentben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a03decb-4bfe-4f01-bd96-ebfa810ac9e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69e02d53-3e8c-467e-ba30-95050ae905b7","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Ujabb_jel_hogy_a_Fidesz_hoppon_maradhat_az_Europai_Parlamentben","timestamp":"2019. július. 10. 07:21","title":"Újabb jel, hogy a Fidesz hoppon maradhat az Európai Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"915427de-f161-4399-9eb0-29ebd61cb6f3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Idén 25 éves a film, és úgy tűnik, tervben van a folytatás. ","shortLead":"Idén 25 éves a film, és úgy tűnik, tervben van a folytatás. ","id":"20190708_A_maszk_film_mozi_noi_foszereplo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=915427de-f161-4399-9eb0-29ebd61cb6f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74ce4870-5131-4012-8889-1e78e005cb89","keywords":null,"link":"/elet/20190708_A_maszk_film_mozi_noi_foszereplo","timestamp":"2019. július. 08. 15:11","title":"Visszatérhet A maszk, ezúttal női főszereplővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b011e4b5-a4cc-48f4-8570-f80da00e39d0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Filippo Magnini is azon a strandon volt, ahol egy másik ember bajba került.","shortLead":"Filippo Magnini is azon a strandon volt, ahol egy másik ember bajba került.","id":"20190709_filippo_magnini_szardinia_eletmentes_fuldoklo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b011e4b5-a4cc-48f4-8570-f80da00e39d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbf13020-1cd6-4210-9e47-8d1cf623dc03","keywords":null,"link":"/elet/20190709_filippo_magnini_szardinia_eletmentes_fuldoklo","timestamp":"2019. július. 09. 11:45","title":"Világbajnok úszó mentett meg egy fuldokló férfit Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99719a76-3478-4b01-8056-a9d9a0091434","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"AZ MSZP-s Hiller István ezt hétfőn a Parlamentben, az interpellációk során jelentette be.","shortLead":"AZ MSZP-s Hiller István ezt hétfőn a Parlamentben, az interpellációk során jelentette be.","id":"20190708_Alkotmanybirosaghoz_fordul_az_ellenzek_az_MTAtorveny_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99719a76-3478-4b01-8056-a9d9a0091434&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0d6fab9-7b15-4bbc-9069-06e79e2b410b","keywords":null,"link":"/itthon/20190708_Alkotmanybirosaghoz_fordul_az_ellenzek_az_MTAtorveny_miatt","timestamp":"2019. július. 08. 17:41","title":"Alkotmánybírósághoz fordul az ellenzék az MTA-törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66df1683-90b2-47fa-94cf-2782d3dac6c3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kékvérű brit luxusmárka divatterepjárójának limitált szériás kiadása abszolút egyedi utasteret kapott.","shortLead":"A kékvérű brit luxusmárka divatterepjárójának limitált szériás kiadása abszolút egyedi utasteret kapott.","id":"20190708_stilus_kimaxolva_sakktabla_es_kockas_szovet_az_uj_bentleyben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66df1683-90b2-47fa-94cf-2782d3dac6c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5db36ba-ea9c-4806-b8e1-fd0929fe3b24","keywords":null,"link":"/cegauto/20190708_stilus_kimaxolva_sakktabla_es_kockas_szovet_az_uj_bentleyben","timestamp":"2019. július. 08. 13:21","title":"Stílus kimaxolva: sakktábla és kockás szövet az új Bentleyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e412a991-ef61-488e-be3c-f2f668352522","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az állam most épp 5,6 milliárd forintot adott Mészáros Lőrinc egyik cégének, miközben alig akart érte tulajdonjogot kapni. Korábban is kitömték pénzzel, eddig összesen közel 60 milliárd forint állami pénz került a Kall Ingredients Kft.-hez.","shortLead":"Az állam most épp 5,6 milliárd forintot adott Mészáros Lőrinc egyik cégének, miközben alig akart érte tulajdonjogot...","id":"20190708_Ropkodnek_az_allami_tizmilliardok_egy_Meszarosceg_korul__de_mit_kapnak_cserebe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e412a991-ef61-488e-be3c-f2f668352522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e00d078a-55d6-49d0-9a15-60be444de1e9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190708_Ropkodnek_az_allami_tizmilliardok_egy_Meszarosceg_korul__de_mit_kapnak_cserebe","timestamp":"2019. július. 08. 10:41","title":"Röpködnek az állami tízmilliárdok egy Mészáros-cég körül – de mit kapnak cserébe?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]