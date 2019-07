Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7e36e3b7-98ef-4cdc-a83e-8bf58f7a90fc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Sorozatban negyedszer győzött ebben a számban. ","shortLead":"Sorozatban negyedszer győzött ebben a számban. ","id":"20190722_hosszu_katinka_vilagbajnok_kvangdzsu_200_vegyes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e36e3b7-98ef-4cdc-a83e-8bf58f7a90fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99367633-03f8-42cb-8bd1-c43274e41fb0","keywords":null,"link":"/sport/20190722_hosszu_katinka_vilagbajnok_kvangdzsu_200_vegyes","timestamp":"2019. július. 22. 14:35","title":"Hosszú Katinka világbajnok 200 vegyesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d958ffae-4aee-4ebc-8ec5-afeeff55f0b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben az Instagram mindenkinek egy külön, személyes felületre gyűjti össze a szabályszegéseket, ahol az is látszik majd, mennyi van még hátra a teljes tiltásig.","shortLead":"A jövőben az Instagram mindenkinek egy külön, személyes felületre gyűjti össze a szabályszegéseket, ahol az is látszik...","id":"20190722_instagram_profil_torlese_kozossegi_alapelvek_megsertese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d958ffae-4aee-4ebc-8ec5-afeeff55f0b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f7e86a9-de05-4b1c-93e7-8a04dcbad293","keywords":null,"link":"/tudomany/20190722_instagram_profil_torlese_kozossegi_alapelvek_megsertese","timestamp":"2019. július. 22. 10:03","title":"Bevezeti a priuszt az Instagram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09c6c7d2-897e-4d0f-bdea-2c976e218d4a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A holdra szállás 50. évfordulójáról emlékezett meg az Őrültech című teches podcast két műsorvezetője is, amiről a magyar asztrofotóssal, Hődör Gáborral beszélgettek.","shortLead":"A holdra szállás 50. évfordulójáról emlékezett meg az Őrültech című teches podcast két műsorvezetője is, amiről...","id":"20190721_holdra_szallas_50_evfordulo_orultech_podcast_hodor_gabor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09c6c7d2-897e-4d0f-bdea-2c976e218d4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d510c7d3-f143-483f-8c50-98360354a0fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190721_holdra_szallas_50_evfordulo_orultech_podcast_hodor_gabor","timestamp":"2019. július. 21. 21:03","title":"Podcast: Mivel készül egy magyar asztrofotós a holdra szállás évfordulójára?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef5f9df5-ad64-441d-98fa-65dcdec35cc6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az állatok útját kövek torlaszolják el, így nem tudnak eljutni az ívóhelyükre. ","shortLead":"Az állatok útját kövek torlaszolják el, így nem tudnak eljutni az ívóhelyükre. ","id":"20190722_Helikopterrel_mentenek_csapdaba_esett_lazacokat_Kanadaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef5f9df5-ad64-441d-98fa-65dcdec35cc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bc5c2b8-c086-4a84-892d-297c1c215f28","keywords":null,"link":"/elet/20190722_Helikopterrel_mentenek_csapdaba_esett_lazacokat_Kanadaban","timestamp":"2019. július. 22. 12:11","title":"Helikopterrel mentenek csapdába esett lazacokat Kanadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7cb4230-5e7d-4e56-a54d-7cb2fed71399","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jair Bolsonaro brazil elnök ismét bírálta vasárnap az Amazonas őserdeit figyelő nemzeti űrkutatási ügynökséget, kijelentve, hogy legutóbbi jelentésük az erdőirtások ütemének gyorsulásáról árt Brazília hírnevének, miközben a tengerentúlon \"betegesen rettegnek\" Dél-Amerika legnagyobb országának környezetvédelmi állapotai miatt.","shortLead":"Jair Bolsonaro brazil elnök ismét bírálta vasárnap az Amazonas őserdeit figyelő nemzeti űrkutatási ügynökséget...","id":"20190722_jair_bolsonaro_brazilia_oserdo_amazonas_erdoirtas_urkutatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7cb4230-5e7d-4e56-a54d-7cb2fed71399&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0613552c-89e0-4722-a5f7-fe98152d74be","keywords":null,"link":"/vilag/20190722_jair_bolsonaro_brazilia_oserdo_amazonas_erdoirtas_urkutatas","timestamp":"2019. július. 22. 12:31","title":"Nem az őserdők pusztulása, hanem országa hírneve miatt hőzöng a brazil elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36412974-e09c-434f-96e7-4de254c27f00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Idén nem lehet kormányellenességgel vádolni a gombaszögi nyári tábort. ","shortLead":"Idén nem lehet kormányellenességgel vádolni a gombaszögi nyári tábort. ","id":"20190722_gombaszogi_tabor_fidesz_patria_oncenzura","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36412974-e09c-434f-96e7-4de254c27f00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43487547-b363-4f04-9210-d8e6ac153b71","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_gombaszogi_tabor_fidesz_patria_oncenzura","timestamp":"2019. július. 22. 12:43","title":"Újabb tábort ural el a Fidesz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f15bc64-56d6-4b37-b53f-b0a14ce0563a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Erőszakos eseményekbe torkollt a hongkongi tüntetéshullám legújabb megmozdulása hétfőn hajnalban, a tüntetők összecsaptak a rendőrökkel, egy civil csoport pedig megtámadta a demonstrálókat – derül ki a South China Morning Post című hongkongi lap internetes felületén közölt tudósításból.","shortLead":"Erőszakos eseményekbe torkollt a hongkongi tüntetéshullám legújabb megmozdulása hétfőn hajnalban, a tüntetők...","id":"20190722_hongkong_tuntetes_demonstracio_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f15bc64-56d6-4b37-b53f-b0a14ce0563a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0641c285-cdc6-41ec-8bb6-bac0e5d3fab0","keywords":null,"link":"/vilag/20190722_hongkong_tuntetes_demonstracio_rendorseg","timestamp":"2019. július. 22. 07:56","title":"Fehérbe öltözött civilek ütötték-vágták a tüntető hongkongiakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7acc3600-225b-4a4f-b7e4-313a5df26289","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Elvesztek a kamerafelvételek, más pedig nem tudja igazolni, pontosan mi történt 2009-ben Ronaldo hotelszobájában.","shortLead":"Elvesztek a kamerafelvételek, más pedig nem tudja igazolni, pontosan mi történt 2009-ben Ronaldo hotelszobájában.","id":"20190723_Nincs_eleg_bizonyitek_nem_emelnek_vadat_Cristiano_Ronaldo_ellen_nemi_eroszak_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7acc3600-225b-4a4f-b7e4-313a5df26289&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ad07fb5-452d-48a4-adf6-d5bb0f885b17","keywords":null,"link":"/sport/20190723_Nincs_eleg_bizonyitek_nem_emelnek_vadat_Cristiano_Ronaldo_ellen_nemi_eroszak_miatt","timestamp":"2019. július. 23. 11:54","title":"Nincs elég bizonyíték, nem emelnek vádat Cristiano Ronaldo ellen nemi erőszak miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]