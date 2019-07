Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b5e319bf-62ff-441a-b1cf-b687144becc1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Igazából egyáltalán nem vagyunk meglepődve.","shortLead":"Igazából egyáltalán nem vagyunk meglepődve.","id":"20190724_A_Bohem_Rapszodia_videoja_ujabb_elkepeszto_rekordot_dontott_meg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5e319bf-62ff-441a-b1cf-b687144becc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d02670f7-2e9b-4592-920c-896813eb5436","keywords":null,"link":"/kultura/20190724_A_Bohem_Rapszodia_videoja_ujabb_elkepeszto_rekordot_dontott_meg","timestamp":"2019. július. 24. 11:00","title":"A Bohemian Rhapsody videója újabb elképesztő rekordot döntött meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3953cfc-1987-4678-891a-a10a8f004ed8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jön a Drive to Survive folyatása.","shortLead":"Jön a Drive to Survive folyatása.","id":"20190724_A_Netflix_teljesiti_az_F1rajongok_almait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3953cfc-1987-4678-891a-a10a8f004ed8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7365bcd3-d932-4f9b-b757-3add7456817f","keywords":null,"link":"/kultura/20190724_A_Netflix_teljesiti_az_F1rajongok_almait","timestamp":"2019. július. 24. 14:34","title":"A Netflix teljesíti az F1-rajongók álmait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0500240a-8d58-4f21-8977-ab6da5fc4cde","c_author":"MTI","category":"sport","description":"De a bronzéremért még játszhatunk.","shortLead":"De a bronzéremért még játszhatunk.","id":"20190724_Kikapott_az_elodontoben_a_noi_vizilabdavalogatottunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0500240a-8d58-4f21-8977-ab6da5fc4cde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a444d41d-75cb-4088-b165-4f07a4e11aaf","keywords":null,"link":"/sport/20190724_Kikapott_az_elodontoben_a_noi_vizilabdavalogatottunk","timestamp":"2019. július. 24. 12:43","title":"Kikapott az elődöntőben a női vízilabda-válogatottunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fb37b68-7a07-44d4-ba06-bfe9be0be5f8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Fejfájás és gyomorpanaszok ellenére is bejutott a kvangdzsui vb döntőjébe.","shortLead":"Fejfájás és gyomorpanaszok ellenére is bejutott a kvangdzsui vb döntőjébe.","id":"20190724_Kenderesi_szetuszassal_dontos_200_meter_pillangon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fb37b68-7a07-44d4-ba06-bfe9be0be5f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfde1561-e920-4395-9f63-7fdd23d2bcc8","keywords":null,"link":"/sport/20190724_Kenderesi_szetuszassal_dontos_200_meter_pillangon","timestamp":"2019. július. 24. 05:16","title":"Kenderesi szétúszással döntős 200 méter pillangón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd18c0d0-3782-4161-88e9-4a32f8015a7b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A demográfiai tévhitekről és a népességfogyás előnyeiről határozott álláspontja van a norvég Jorgen Randersnek. A klímastratégia professzora szerint a Föld lakossága 2050 után gyors csökkenésnek indul, a felmelegedést viszont katasztrófa határáig tolja az emberi önzés.","shortLead":"A demográfiai tévhitekről és a népességfogyás előnyeiről határozott álláspontja van a norvég Jorgen Randersnek...","id":"20190724_Vegre_azokat_a_noket_kellene_jutalmazni_akik_nem_alapitanak_nagycsaladot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd18c0d0-3782-4161-88e9-4a32f8015a7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e54d3668-0b06-4633-9f48-d360b1ec88b4","keywords":null,"link":"/elet/20190724_Vegre_azokat_a_noket_kellene_jutalmazni_akik_nem_alapitanak_nagycsaladot","timestamp":"2019. július. 24. 11:12","title":"„Végre azokat a nőket kellene jutalmazni, akik nem alapítanak nagycsaládot”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de2efa43-78e3-4d3b-96ee-4f048953c461","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lassan külön hobbi lehet a buherakaravánok szpottolása az M0-son.","shortLead":"Lassan külön hobbi lehet a buherakaravánok szpottolása az M0-son.","id":"20190724_Fotok_Teherautoban_is_szepen_megy_a_matrijoska","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de2efa43-78e3-4d3b-96ee-4f048953c461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6af9a92e-64f4-478b-83c9-72ee757b25c7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190724_Fotok_Teherautoban_is_szepen_megy_a_matrijoska","timestamp":"2019. július. 24. 18:44","title":"Az M0-son fotózta egy autós ezt a matrjoska kamiont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7886f6c-b023-4dc0-a371-bb607b76777b","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Hivatalos közlés szerint a leépítés az \"előző vezetés negatív öröksége\". ","shortLead":"Hivatalos közlés szerint a leépítés az \"előző vezetés negatív öröksége\". ","id":"20190724_10_ezer_embert_kuld_el_a_Nissan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7886f6c-b023-4dc0-a371-bb607b76777b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cff26d27-a9d3-462f-87ee-e097eca549c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190724_10_ezer_embert_kuld_el_a_Nissan","timestamp":"2019. július. 24. 10:59","title":"10 ezres leépítést jelentett be világszinten a Nissan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6f9d5ac-7cf2-4710-9c67-cfd72cc508ad","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"A felvételi ponthatárok közeledtével egyre nagyobb az izgalom az érettségizők körében. A szülőket azonban egy másik kérdés is lázban tarthatja: hol lakjon a gyerek az egyetemi évek alatt? Ha nem veszik fel kollégiumba, akkor keresni kell albérletet, de a növekvő díjak miatt lehet, hogy anyagilag jobb megoldás az ingatlanvásárlás. Feltéve persze, hogy van rá elég forrás. A Bankmonitor szakértőinek cikkét olvashatják.","shortLead":"A felvételi ponthatárok közeledtével egyre nagyobb az izgalom az érettségizők körében. A szülőket azonban egy másik...","id":"20190724_lakasvasarlas_alberlet_bankmonitor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6f9d5ac-7cf2-4710-9c67-cfd72cc508ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c41b61bb-e6a8-4d4b-8fe2-6aeb63187a3c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190724_lakasvasarlas_alberlet_bankmonitor","timestamp":"2019. július. 24. 17:10","title":"Mi az okosabb döntés egy egyetemista családjának: lakást venni vagy bérelni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]