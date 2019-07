Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"76c3a6e6-9c71-4b1b-bb7d-bd4745e15ae6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az orosz teniszezőnek vissza kellett lépnie 250 ezer dollár (73 millió forint) összdíjazású washingtoni keménypályás női tenisztornától.\r

","shortLead":"Az orosz teniszezőnek vissza kellett lépnie 250 ezer dollár (73 millió forint) összdíjazású washingtoni keménypályás...","id":"20190725_Nem_kapott_amerikai_vizumot_nem_vedheti_meg_cimet_Kuznyecova","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76c3a6e6-9c71-4b1b-bb7d-bd4745e15ae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c7e7c6d-d0fa-4695-9d13-9050919b0771","keywords":null,"link":"/sport/20190725_Nem_kapott_amerikai_vizumot_nem_vedheti_meg_cimet_Kuznyecova","timestamp":"2019. július. 25. 20:15","title":"Nem kapott amerikai vízumot, nem védheti meg címét Kuznyecova","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0021d5e7-f08e-4288-9533-027e0eb72108","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Ferencváros hazai pályán 3-1-re legyőzte szerdán a máltai Vallettát a Bajnokok Ligája-selejtező második fordulójának első mérkőzésén.","shortLead":"A Ferencváros hazai pályán 3-1-re legyőzte szerdán a máltai Vallettát a Bajnokok Ligája-selejtező második fordulójának...","id":"20190724_ferencvaros_fradi_valletta_bajnokok_ligaja_selejtezo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0021d5e7-f08e-4288-9533-027e0eb72108&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87d1a02d-0e16-4f1c-8ecd-cbfb36942a99","keywords":null,"link":"/sport/20190724_ferencvaros_fradi_valletta_bajnokok_ligaja_selejtezo","timestamp":"2019. július. 24. 22:01","title":"Kétgólos előnyben várja a Fradi a Valletta elleni visszavágót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2fd2881-d2af-4527-be7a-66a6bad98aea","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hatalmasat hajrázott.\r

\r

","shortLead":"Hatalmasat hajrázott.\r

\r

","id":"20190725_Kapas_Boglarka_vilagbajnok_200_meter_pillangon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e2fd2881-d2af-4527-be7a-66a6bad98aea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b865159f-a389-4fc8-ad4f-f5da535ee608","keywords":null,"link":"/sport/20190725_Kapas_Boglarka_vilagbajnok_200_meter_pillangon","timestamp":"2019. július. 25. 13:14","title":"Kapás Boglárka világbajnok 200 méter pillangón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b373f1a1-bdb9-4fcc-851f-6fc76051dc31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rossznak találta a börtönkörülményeit, az életfogytiglant töltő férfi ezért perelt, és nyert: két és fél millió forintot.","shortLead":"Rossznak találta a börtönkörülményeit, az életfogytiglant töltő férfi ezért perelt, és nyert: két és fél millió...","id":"20190725_Millios_karteritest_kapott_a_battonyai_kinzok_egyike_mert_rossznak_talalta_a_borton_korulmenyeit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b373f1a1-bdb9-4fcc-851f-6fc76051dc31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4530ebb0-05e6-48d6-acfc-1c5c6fbf28d4","keywords":null,"link":"/itthon/20190725_Millios_karteritest_kapott_a_battonyai_kinzok_egyike_mert_rossznak_talalta_a_borton_korulmenyeit","timestamp":"2019. július. 25. 08:58","title":"Milliós kártérítést kapott a battonyai kínzók egyike","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3aec2bd-8418-478a-a238-a30c45ad4140","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem állt mögé az összefogott ellenzék, így nem marad a pártban.","shortLead":"Nem állt mögé az összefogott ellenzék, így nem marad a pártban.","id":"20190726_Hunvald_Gyorgy_kilep_az_MSZPbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3aec2bd-8418-478a-a238-a30c45ad4140&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da89fb8e-d440-4603-87e0-048e441d3e22","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_Hunvald_Gyorgy_kilep_az_MSZPbol","timestamp":"2019. július. 26. 07:48","title":"Hunvald György kilép az MSZP-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"773d41f1-7216-4356-81f0-21ceaf67f938","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az automaták pillanatok alatt megpiszkálhatók, hogy a pénzt és a jegyet is elnyelje.","shortLead":"Az automaták pillanatok alatt megpiszkálhatók, hogy a pénzt és a jegyet is elnyelje.","id":"20190725_Meg_mindig_konnyu_preda_a_BKK_jegyautomataja_a_csaloknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=773d41f1-7216-4356-81f0-21ceaf67f938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81e979fd-ad53-4b68-bb81-843f509c5b25","keywords":null,"link":"/cegauto/20190725_Meg_mindig_konnyu_preda_a_BKK_jegyautomataja_a_csaloknak","timestamp":"2019. július. 25. 06:25","title":"Még mindig könnyű préda a BKK jegyautomatája a csalóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cee79846-8400-4d82-ae08-06e8e608cef1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közleményükben azt írják, mindenkit tájékoztatnak, hogy a munkaidő és betegellátás 7 óra 30 perckor kezdődik. ","shortLead":"Közleményükben azt írják, mindenkit tájékoztatnak, hogy a munkaidő és betegellátás 7 óra 30 perckor kezdődik. ","id":"20190725_Ertelmetlenul_varakoznak_a_rakos_betegek__allitja_az_Orszagos_Onkologiai_Intezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cee79846-8400-4d82-ae08-06e8e608cef1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc86c3e2-b9f5-462f-88c3-730e92050c9f","keywords":null,"link":"/itthon/20190725_Ertelmetlenul_varakoznak_a_rakos_betegek__allitja_az_Orszagos_Onkologiai_Intezet","timestamp":"2019. július. 25. 15:38","title":"Értelmetlenül várakoznak a rákos betegek, állítja az Országos Onkológiai Intézet, de az ombudmsan azért vizsgálódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8be5bb6-fbda-48c7-aa89-cd204fae38ba","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A grönlandi jégtakaró a globális klímarendszer igen fontos eleme, olvadása a tengerszint emelkedéséhez is vezethet. Az előrejelzések szerint az Európába betört második hőhullám épp erre a területre tart.","shortLead":"A grönlandi jégtakaró a globális klímarendszer igen fontos eleme, olvadása a tengerszint emelkedéséhez is vezethet...","id":"20190726_gronland_jegmezo_hohullam_europa_forro_levego","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8be5bb6-fbda-48c7-aa89-cd204fae38ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9453a27-1ada-450e-a85d-3da2a9bafc3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190726_gronland_jegmezo_hohullam_europa_forro_levego","timestamp":"2019. július. 26. 15:03","title":"Ez bizony baj: Grönland felé tart a hőmérsékleti rekordokat döntő európai hőhullám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]