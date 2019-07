Több államban is sikerült rögzíteni a kamerákkal, ahogy szerda éjszaka egy meteorit suhant át az ország keleti része felett.

Bár a sci-fi-filmek előszeretettel dolgozzák fel a Földet elpusztító meteorok/üstökösök témáját, az ilyen méretű "szikladarabok" (eddig) szerencsére elkerülték a Földet. Kisebb meteorok azonban folyamatosan "ütköznek" a bolygónkkal, ám azok méretük miatt már a légkörben megsemmisülnek. Mindez igen látványos jelenséget produkál, főleg akkor, ha a "becsapódás" éjszaka történik.

Ez történt helyi idő szerint szerdán nem sokkal éjfél előtt az Egyesült Államokban, ahol többek között Connecticut, Massachusetts és New Jersey államokból is érkeztek bejelentések egy meteorit észleléséről. Az útját és a megsemmisülését több kamera is rögzítette.

We caught it too. pic.twitter.com/XmBAb4Qqhw — Jay Repko (@rayjethro) July 25, 2019

A meteorit szerencsére sehol nem okozott balesetet. A szemtanúk szerint zöldes csíkot húzott maga mögött, miközben a szélei "szikráztak".

