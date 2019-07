Az egyik legnagyobb dinó combcsontját találták meg Franciországban - videó

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a20a1b3-dd78-4144-aeb0-d59f10a49868","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megérkezett az erdélyi Tusnádfürdőre Orbán Viktor miniszterelnök, ahol rendhagyó fogadtatásban volt része. Mutatjuk.","shortLead":"Megérkezett az erdélyi Tusnádfürdőre Orbán Viktor miniszterelnök, ahol rendhagyó fogadtatásban volt része. Mutatjuk.","id":"20190726_A_magyar_kormany_jovoltabol_hazank_is_van__uj_videot_tett_kozze_Orban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a20a1b3-dd78-4144-aeb0-d59f10a49868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5059c910-adcd-41e1-b6f2-9b291ba40408","keywords":null,"link":"/itthon/20190726_A_magyar_kormany_jovoltabol_hazank_is_van__uj_videot_tett_kozze_Orban","timestamp":"2019. július. 26. 18:56","title":"\"A magyar kormány jóvoltából hazánk is van\" - új videót tett közzé Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cf4bc39-b7e6-4657-b4c1-13d3f541b5a9","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"gazdasag","description":"Az ország egyik legsúlyosabb környezetszennyezését a pártállam titkolta, a rendszerváltás utáni években hangzatos ígéretek születtek a megoldására, míg végül egyszerűen elfelejtették. Pedig a terület most is mérgez. A Mérgeink sorozatunkban most Garéba látogatunk.","shortLead":"Az ország egyik legsúlyosabb környezetszennyezését a pártállam titkolta, a rendszerváltás utáni években hangzatos...","id":"20190726_gare_szennyezes_mergeink","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1cf4bc39-b7e6-4657-b4c1-13d3f541b5a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36119c9b-c577-4127-a502-7d1fa5a6ebb3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190726_gare_szennyezes_mergeink","timestamp":"2019. július. 26. 20:00","title":"Felelősök nélkül: negyven éve mérgezi Garét a hulladéklerakó talaja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0628a15b-4a0b-47e6-8039-690286138512","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fiatal férfiakat azonnal elnyelte a folyó.","shortLead":"A fiatal férfiakat azonnal elnyelte a folyó.","id":"20190726_leszakadt_hid_kambodzsa_esozes_motorosok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0628a15b-4a0b-47e6-8039-690286138512&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6710cb44-6ebf-48bf-8097-ffa410cd046b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190726_leszakadt_hid_kambodzsa_esozes_motorosok","timestamp":"2019. július. 26. 15:12","title":"Sokkoló videó: motorosok alatt omlott össze egy híd Kambodzsában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a277c55-3284-4954-9209-d377d44662d5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"75 ezer esetet vizsgáltak meg a kutatók, akik arra jutottak, a légitársaságok jellemzően nem tartanak gyerekeknek való gyógyszert a repülőgépek fedélzetén.","shortLead":"75 ezer esetet vizsgáltak meg a kutatók, akik arra jutottak, a légitársaságok jellemzően nem tartanak gyerekeknek való...","id":"20190727_Brit_figyelmeztetes_a_kezipoggyaszba_ne_pedig_a_csomagterbe_tegyek_a_szulok_a_gyerekek_gyogyszereit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a277c55-3284-4954-9209-d377d44662d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a818c88-7733-4222-9b0f-f127ed18adbe","keywords":null,"link":"/tudomany/20190727_Brit_figyelmeztetes_a_kezipoggyaszba_ne_pedig_a_csomagterbe_tegyek_a_szulok_a_gyerekek_gyogyszereit","timestamp":"2019. július. 27. 16:16","title":"Brit figyelmeztetés: a kézipoggyászba, ne pedig a csomagtérbe tegyék a szülők a gyerekek gyógyszereit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81b63d48-be1d-4677-ae2a-b25dab7863eb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Tejútrendszer közepén lévő nagy tömegű fekete lyuk körül keringő csillag fényének megfigyelésével támasztották alá az eddigi leghatározottabban Albert Einstein 1915-ös relativitáselméletét amerikai tudósok.","shortLead":"A Tejútrendszer közepén lévő nagy tömegű fekete lyuk körül keringő csillag fényének megfigyelésével támasztották alá...","id":"20190726_albert_einstein_relativitaselmelet_tejutrendszer_fekete_lyuk_csillag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81b63d48-be1d-4677-ae2a-b25dab7863eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75436289-e455-405c-ba52-f3d4ba637cce","keywords":null,"link":"/tudomany/20190726_albert_einstein_relativitaselmelet_tejutrendszer_fekete_lyuk_csillag","timestamp":"2019. július. 26. 19:03","title":"Bizonyították, hogy Einsteinnek már megint igaza volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"027e1193-1329-464d-a3dd-0207a48fd0c8","c_author":"MTI","category":"sport","description":"2017-ben, Budapesten 2 ezüst- és két bronzérmet nyert a világbajnokságon.","shortLead":"2017-ben, Budapesten 2 ezüst- és két bronzérmet nyert a világbajnokságon.","id":"20190727_Fennakadt_egy_ausztral_uszo_a_doppingteszten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=027e1193-1329-464d-a3dd-0207a48fd0c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f86b7fc4-c9b4-4e6c-928e-e1bbecb9c46c","keywords":null,"link":"/sport/20190727_Fennakadt_egy_ausztral_uszo_a_doppingteszten","timestamp":"2019. július. 27. 15:30","title":"Fennakadt egy ausztrál úszó a doppingteszten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab45077e-79c2-475f-9d72-6a887af892da","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Messenger helyett a jövőben a fő alkalmazásból lesznek elérhetők a Facebook Instant Games nevű szekciójának játékai.","shortLead":"A Messenger helyett a jövőben a fő alkalmazásból lesznek elérhetők a Facebook Instant Games nevű szekciójának játékai.","id":"20190726_facebook_messenger_jatek_instant_games","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab45077e-79c2-475f-9d72-6a887af892da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8705dbc6-0b05-4586-a09b-5fc0a8d4a46c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190726_facebook_messenger_jatek_instant_games","timestamp":"2019. július. 26. 20:33","title":"Kikerülnek a Messengerből a játékok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c01fa2a-956c-4327-9ddb-5509159801a1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A gyógyulásra koncentrál. ","shortLead":"A gyógyulásra koncentrál. ","id":"20190726_Selma_Blair_szklerozis_multiplex_betegseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c01fa2a-956c-4327-9ddb-5509159801a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43a257e3-6022-4ff9-9967-7a2edc371ffa","keywords":null,"link":"/kultura/20190726_Selma_Blair_szklerozis_multiplex_betegseg","timestamp":"2019. július. 26. 12:59","title":"Selma Blair kopasz, de esze ágában sincs feladni a küzdelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]