[{"available":true,"c_guid":"225e31da-b405-46ca-8163-31fd30040257","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Furcsa taktikával igyekszik pótolni az áremelés miatt lemorzsolódott előfizetőit, és közben új felhasználókra szert tenni a Netflix. ","shortLead":"Furcsa taktikával igyekszik pótolni az áremelés miatt lemorzsolódott előfizetőit, és közben új felhasználókra szert...","id":"20190729_olcso_netflix_dijcsomag_india_online_videozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=225e31da-b405-46ca-8163-31fd30040257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4284e384-4905-4922-b1c4-2dd75a32e15f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190729_olcso_netflix_dijcsomag_india_online_videozas","timestamp":"2019. július. 29. 10:33","title":"900 forintos csomagot vezetett be a Netflix Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0b75c0d-dd50-47a4-b638-ca996ad44340","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A szövetség azt mondja, mindent megtesznek annak érdekében, hogy tisztázódjon, jogosak-e a Kenderesi ellen felhozott, szexuális zaklatásról szóló vádak.","shortLead":"A szövetség azt mondja, mindent megtesznek annak érdekében, hogy tisztázódjon, jogosak-e a Kenderesi ellen felhozott...","id":"20190728_magyar_uszoszovetseg_kenderesi_tamas_szexualis_zaklatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0b75c0d-dd50-47a4-b638-ca996ad44340&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7484ce06-54af-4fbe-b062-83b4561ad262","keywords":null,"link":"/sport/20190728_magyar_uszoszovetseg_kenderesi_tamas_szexualis_zaklatas","timestamp":"2019. július. 28. 13:22","title":"Az úszószövetség már látta a videót Kenderesi Tamás esetéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c64d88e8-7a1d-4e34-9718-90403826f90f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Jost Lammers a müncheni reptérnél folytatja.","shortLead":"Jost Lammers a müncheni reptérnél folytatja.","id":"20190730_Ev_vegen_tavozik_a_Budapest_Airport_vezerigazgatoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c64d88e8-7a1d-4e34-9718-90403826f90f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a005fef-71f8-4c2f-b04c-bb0c389296ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190730_Ev_vegen_tavozik_a_Budapest_Airport_vezerigazgatoja","timestamp":"2019. július. 30. 08:43","title":"Év végén távozik a Budapest Airport vezérigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6990f1da-1496-4f54-afdb-cedfb0ccaea1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De aztán kiderült, a netceleb.","shortLead":"De aztán kiderült, a netceleb.","id":"20190730_Tarlos_eloszor_azt_hitte_az_olimpia_bajnok_tornasz_Berki_a_kihivoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6990f1da-1496-4f54-afdb-cedfb0ccaea1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f0bf31e-ae65-4778-be8c-6a4f8f999f95","keywords":null,"link":"/itthon/20190730_Tarlos_eloszor_azt_hitte_az_olimpia_bajnok_tornasz_Berki_a_kihivoja","timestamp":"2019. július. 30. 09:11","title":"Tarlós először azt hitte, az olimpia bajnok tornász Berki a kihívója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65aa50e6-98a7-47e5-b382-ecaa7447af8a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megtévesztő e-maillel kért el 30 ezer dollárt egy görög cégtől a férfi, aki ellen most emeltek vádat.","shortLead":"Megtévesztő e-maillel kért el 30 ezer dollárt egy görög cégtől a férfi, aki ellen most emeltek vádat.","id":"20190729_Milliokat_csalt_ki_egy_magyar_ferfi_egyetlen_emaillel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65aa50e6-98a7-47e5-b382-ecaa7447af8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2efa9e64-3925-447b-a1de-ca209d1b03e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190729_Milliokat_csalt_ki_egy_magyar_ferfi_egyetlen_emaillel","timestamp":"2019. július. 29. 10:53","title":"Milliókat csalt ki egy magyar férfi egyetlen e-maillel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ce8b9fe-c6d1-4a71-a1a3-859f837cefde","c_author":"V.É.","category":"kultura","description":"Szentesi Zöldi László kiborult azon, hogy Tusnádfürdőn a Quimby és Lovasi András lépett fel. Ebből az alkalomból jól odamondott a szervezőknek. Aztán az erdélyi magyaroknak is. ","shortLead":"Szentesi Zöldi László kiborult azon, hogy Tusnádfürdőn a Quimby és Lovasi András lépett fel. Ebből az alkalomból jól...","id":"20190729_Jo_nagyot_rugott_az_erdelyi_magyarokba_Lovasi_Andras_miatt_a_kormanymedia_egyik_megmondo_embere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ce8b9fe-c6d1-4a71-a1a3-859f837cefde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac2a6cfe-0962-4098-8bb8-9b134cc0094a","keywords":null,"link":"/kultura/20190729_Jo_nagyot_rugott_az_erdelyi_magyarokba_Lovasi_Andras_miatt_a_kormanymedia_egyik_megmondo_embere","timestamp":"2019. július. 29. 09:51","title":"Jó nagyot rúgott az erdélyi magyarokba Lovasi András miatt a kormánymédia egyik megmondóembere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e033c66-64b1-43b7-9298-1a4aad378eb5","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190729_Marabu_FekNyuz_Elmeleti_alapvetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e033c66-64b1-43b7-9298-1a4aad378eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c025f7f6-b7fa-42e9-97e3-101e8a64403b","keywords":null,"link":"/itthon/20190729_Marabu_FekNyuz_Elmeleti_alapvetes","timestamp":"2019. július. 29. 08:50","title":"Marabu FékNyúz: Elméleti alapvetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7886f6c-b023-4dc0-a371-bb607b76777b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Toyota vette át a második helyet.","shortLead":"A Toyota vette át a második helyet.","id":"20190730_Mar_csak_harmadik_legnagyobb_a_NissanRenault","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7886f6c-b023-4dc0-a371-bb607b76777b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22a914b5-d461-405b-9620-9d12d74e2e5b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190730_Mar_csak_harmadik_legnagyobb_a_NissanRenault","timestamp":"2019. július. 30. 10:20","title":"Már csak harmadik legnagyobb a Nissan-Renault","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]