Újabb jelentős mérföldkőhöz érkezett a Sony jelenlegi generációs konzola, a PlayStation 4, amely nemrég átlépte a 100 milliós álomhatárt – közölték a gyártó legújabb negyedéves pénzügyi eredményeiről szóló jelentésében.

A japán vállalat 2013-ban kezdte értékesíteni negyedik konzolját, amelyből az évek alatt több tízmillió példányban vásároltak a felhasználók. Most március 31. és június 30. között további 3,2 millió talált gazdára, mellyel a korábbi 96,8 milliós állás rögtön 100-ra hízott. A Sonynak ezzel másodjára sikerült elérnie a bűvös határt, legutóbb a PlayStation 2 volt képes erre.

A PS4 viszont a két generációval korábbi masinát is beelőzte: míg ugyanis a PS2-nek 5 év és 9 hónapjába telt elérnie ezt az eredményt, az új gépnek két hónappal kevesebb, 5 év és 7 hónapra volt rá szüksége. Az igazsághoz azért hozzátartozik, hogy a PS2-ből összesen mintegy 155 millió példányt értékesítettek pályafutása alatt, amire a 4-es gépnek semmi esélye.

Utóbbi nem a konzol iránti érdeklődés lankadásának tudható be, hanem az új generáció érkezésének: régóta várt a PS5 megjelenéséig már csak hónapok vannak hátra, nemrég pedig az is kiderült, mire számíthatnak majd a játékosok: íme az első hivatalos információk a közelgő PlayStation 5-ről.

Ezzel szemben a Microsoft gépe, az Xbox One továbbra is csak küzd a vásárlók kegyeiért: a VGChartz adatai szerint a gépnek az 50 milliós határ közelébe sem sikerült beférkőznie magát, amely főleg a szegényes tartalomkínálat miatt van. A Sony viszont úszik az exluzívokban, az egyik utolsót mi is leteszteltük.

