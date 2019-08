Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"744fdf55-d831-4199-a2dd-ecf2f02db445","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fióka valószínűleg egy fészekből esett ki, de szerencséjére arra jártak a körzeti megbízottak. ","shortLead":"A fióka valószínűleg egy fészekből esett ki, de szerencséjére arra jártak a körzeti megbízottak. ","id":"20190801_Golyafiokat_mentettek_a_hajduszoboszloi_rendorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=744fdf55-d831-4199-a2dd-ecf2f02db445&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb14a15e-12be-4175-a1eb-7b8b931ee8ab","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Golyafiokat_mentettek_a_hajduszoboszloi_rendorok","timestamp":"2019. augusztus. 01. 08:29","title":"Gólyafiókát mentettek a hajdúszoboszlói rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbd34b69-f17b-41d4-a2eb-2e5d4da276b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190730_Marabu_Feknyuz_Ezert_jon_jol_egy_hatizsak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cbd34b69-f17b-41d4-a2eb-2e5d4da276b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ff87ee6-3580-4b02-9a39-eba3deeb6190","keywords":null,"link":"/itthon/20190730_Marabu_Feknyuz_Ezert_jon_jol_egy_hatizsak","timestamp":"2019. július. 30. 10:28","title":"Marabu Féknyúz: Ezért jön jól egy hátizsák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24da6f5a-ab70-4ee6-bf39-6c19a752db7b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A budapesti panellakások kelnek el a leggyorsabban, a vidéki nagyvárosokban is majdnem ugyanolyan gyorsan akad vevő, mint Budapesten.","shortLead":"A budapesti panellakások kelnek el a leggyorsabban, a vidéki nagyvárosokban is majdnem ugyanolyan gyorsan akad vevő...","id":"20190730_Masfel_honapot_kell_varni_amig_egy_lakasnak_vevot_talalnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=24da6f5a-ab70-4ee6-bf39-6c19a752db7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fee51693-5207-4365-bad4-2baceebdab03","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190730_Masfel_honapot_kell_varni_amig_egy_lakasnak_vevot_talalnak","timestamp":"2019. július. 30. 10:10","title":"Másfél hónapot kell várni, amíg egy lakásnak vevőt találnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8d5cbab-b932-4c8c-bfc3-2b9450a43990","c_author":"Kovács Gábor","category":"elet","description":"Közeledik a sör világnapja. Augusztus első péntekén több száz országban ünneplik egymást és a sörkészítőket a habzó ital feltétlen hódolói. Vannak, akik ilyen tájt húzzák ki a bakancslistájukról álmaik sörvárosát. Nekünk is vannak tippjeink. ","shortLead":"Közeledik a sör világnapja. Augusztus első péntekén több száz országban ünneplik egymást és a sörkészítőket a habzó...","id":"20190730_Sorturista_utra_kel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8d5cbab-b932-4c8c-bfc3-2b9450a43990&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52e7ca3b-8811-4c36-8911-a426313add8e","keywords":null,"link":"/elet/20190730_Sorturista_utra_kel","timestamp":"2019. július. 30. 19:04","title":"Sörturista útra kel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d4ce96e-2d7c-4387-86e5-4bcac24e4dd8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaomi bejelentette hazájában a Black Shark 2 Prót, korábbi gamer telefonjának kissé felturbózott változatát.","shortLead":"A Xiaomi bejelentette hazájában a Black Shark 2 Prót, korábbi gamer telefonjának kissé felturbózott változatát.","id":"20190731_xiaomi_black_shark_2_pro_snapdragon_855_plus_lapkakeszlettel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d4ce96e-2d7c-4387-86e5-4bcac24e4dd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80bc3f30-0d68-4b54-a8f1-16afc3845117","keywords":null,"link":"/tudomany/20190731_xiaomi_black_shark_2_pro_snapdragon_855_plus_lapkakeszlettel","timestamp":"2019. július. 31. 13:03","title":"Itt a Xiaomi ütős telefonjának még erősebb változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13a970c1-c361-43b8-b619-62a058c8b0de","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Drágább lett a kerozin, és éleződött a verseny.","shortLead":"Drágább lett a kerozin, és éleződött a verseny.","id":"20190730_100_000_000_euros_veszteseg_a_Lufthansanal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13a970c1-c361-43b8-b619-62a058c8b0de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c1cb5af-aae1-4e6b-b4d8-a60ba0c5753c","keywords":null,"link":"/kkv/20190730_100_000_000_euros_veszteseg_a_Lufthansanal","timestamp":"2019. július. 30. 11:07","title":"100 000 000 eurós veszteség a Lufthansánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70527d52-014a-4a4f-b19b-8370a8ebc9a5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Meg kellett oldani a klubnak a negatív saját tőke problémáját, hát túlárazottan vásárolt a tulajdonos cég pár Ferencváros-részvényt, azaz tőkét emelt.","shortLead":"Meg kellett oldani a klubnak a negatív saját tőke problémáját, hát túlárazottan vásárolt a tulajdonos cég pár...","id":"20190731_Tularazott_sajat_reszvenyeket_vett_igy_lett_a_Ferencvaros_ertekesebb_mint_a_Real_vagy_a_Barcelona_egyutt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70527d52-014a-4a4f-b19b-8370a8ebc9a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e651d8bb-5089-4e2e-96e3-71dd197f698c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190731_Tularazott_sajat_reszvenyeket_vett_igy_lett_a_Ferencvaros_ertekesebb_mint_a_Real_vagy_a_Barcelona_egyutt","timestamp":"2019. július. 31. 17:37","title":"Túlárazott saját részvényeket vett, így lett a Ferencváros értékesebb, mint a Real és a Barcelona együtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd9ddad-7e4d-4902-9753-692511ac188b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megugrott az elnököt váltani kívánók aránya.","shortLead":"Megugrott az elnököt váltani kívánók aránya.","id":"20190730_Az_oroszok_38_szazaleka_meglenne_Putyin_nelkul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6dd9ddad-7e4d-4902-9753-692511ac188b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"602d8b02-549d-4a2f-bf56-5d41d1db83a6","keywords":null,"link":"/vilag/20190730_Az_oroszok_38_szazaleka_meglenne_Putyin_nelkul","timestamp":"2019. július. 30. 13:05","title":"Az oroszok 38 százaléka meglenne Putyin nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]