[{"available":true,"c_guid":"f9250058-6b3b-44c1-80b5-b65246aa342b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Aston Martin szalon nyílik hamarosan Budapesten. Az alapáron is hatvanmillió forintról induló sportos brit autókból az első évben is tizenöt darabos eladással számolnak. ","shortLead":"Aston Martin szalon nyílik hamarosan Budapesten. Az alapáron is hatvanmillió forintról induló sportos brit autókból...","id":"20190801_Megerkezett_James_Bond_kedvenc_automarkaja_is_Budapestre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f9250058-6b3b-44c1-80b5-b65246aa342b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d485f94f-4d9f-4de9-98d6-f0f751efab8c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190801_Megerkezett_James_Bond_kedvenc_automarkaja_is_Budapestre","timestamp":"2019. augusztus. 01. 14:25","title":"Megérkezett James Bond kedvenc autómárkája is Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a21f1e9-649c-4b0d-a565-27dd56688d50","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Bár az orosz hatóságok végig ködösítettek, szakértők szerint csakis a Majak nukleáris létesítményből jöhetett a két éve mindent beborító sugárzás. De közben egy szibériai vegyi üzemben környezeti katasztrófa fenyeget.","shortLead":"Bár az orosz hatóságok végig ködösítettek, szakértők szerint csakis a Majak nukleáris létesítményből jöhetett a két éve...","id":"20190731_Kiderult_honnan_szarmazik_a_Fukusimainal_is_erezhetobb_sugarszennyezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a21f1e9-649c-4b0d-a565-27dd56688d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d75dcce4-5134-4476-91b6-9a6b507b698d","keywords":null,"link":"/vilag/20190731_Kiderult_honnan_szarmazik_a_Fukusimainal_is_erezhetobb_sugarszennyezes","timestamp":"2019. július. 31. 17:30","title":"Kiderült, melyik orosz erőműből jött a fukusimainál százszor erősebb sugárzás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"102d438b-4d97-4fc5-bc5b-c3c3eace5522","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újságíróknak csak annyit mondott: reméli, hogy ez az Európai Bizottság más lesz. ","shortLead":"Újságíróknak csak annyit mondott: reméli, hogy ez az Európai Bizottság más lesz. ","id":"20190801_Festmenyszeru_foton_pozol_Ursula_von_der_Leyen_mellett_Orban_Viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=102d438b-4d97-4fc5-bc5b-c3c3eace5522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"006faff7-8484-48a4-afec-4fe4d5884fbe","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_Festmenyszeru_foton_pozol_Ursula_von_der_Leyen_mellett_Orban_Viktor","timestamp":"2019. augusztus. 01. 12:30","title":"Festményszerű fotón pózol Ursula von der Leyen mellett Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35992752-c441-48d7-8903-26ac671d518d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A faluban kézmosókkal és védőoltással próbálják megakadályozni a járvány terjedését. ","shortLead":"A faluban kézmosókkal és védőoltással próbálják megakadályozni a járvány terjedését. ","id":"20190731_Fertozo_majgyulladasban_betegedtek_meg_tobben_egy_szabolcsi_faluban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35992752-c441-48d7-8903-26ac671d518d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a382a9c5-82db-4ae7-8859-aad9d8775836","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_Fertozo_majgyulladasban_betegedtek_meg_tobben_egy_szabolcsi_faluban","timestamp":"2019. július. 31. 20:55","title":"Fertőző májgyulladásban betegedtek meg többen egy szabolcsi faluban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5d5e143-84ea-4221-8ed0-43f5af39bf10","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"De nem azért. ","shortLead":"De nem azért. ","id":"20190802_Ripost_Andy_Vajna_Tmea_baba_gyerek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c5d5e143-84ea-4221-8ed0-43f5af39bf10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b85d0c7b-6717-4342-b194-aa71b1d439c9","keywords":null,"link":"/elet/20190802_Ripost_Andy_Vajna_Tmea_baba_gyerek","timestamp":"2019. augusztus. 02. 09:26","title":"A Ripost kiderítette: már nem születhet gyermeke Andy Vajnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4f6334e-21a6-4db7-a4d6-3be5b5791c2e","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A testvérkapcsolatokat középpontba állító kutatások egyértelművé teszik, hogy az édestestvérek közötti viszony egyedi, sőt „varázslatos”. De mi van azokkal a testvérekkel, akik nem vér szerint kapcsolódnak egymáshoz? Egyáltalán lehet-e, tudnak-e úgy kötődni egymáshoz, mint a közös szülők gyerekei? ","shortLead":"A testvérkapcsolatokat középpontba állító kutatások egyértelművé teszik, hogy az édestestvérek közötti viszony egyedi...","id":"20190801_Mumus_vagy_lelki_tamasz_lesz_a_mozaiktestverbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4f6334e-21a6-4db7-a4d6-3be5b5791c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3371caea-4ba6-4884-89ec-99242f407f13","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190801_Mumus_vagy_lelki_tamasz_lesz_a_mozaiktestverbol","timestamp":"2019. augusztus. 01. 17:30","title":"Mumus vagy lelki támasz lesz a mozaiktestvérből?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b418ce86-520a-4326-ace0-5fff4f95f620","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nicaraguában az idén nyolcan haltak meg, és becslések szerint 55 ezren betegedtek meg a kór miatt.","shortLead":"Nicaraguában az idén nyolcan haltak meg, és becslések szerint 55 ezren betegedtek meg a kór miatt.","id":"20190801_Rohamosan_terjed_a_denguelaz_Nicaraguaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b418ce86-520a-4326-ace0-5fff4f95f620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e822a0-d292-4671-8368-ce01b90e6685","keywords":null,"link":"/vilag/20190801_Rohamosan_terjed_a_denguelaz_Nicaraguaban","timestamp":"2019. augusztus. 01. 07:45","title":"Rohamosan terjed a dengue-láz Nicaraguában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e23670df-db5b-4a40-9f6c-00e8adda84d3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az ügyészség azt kérte a bíróságtól, hogy 3 millió dél-koreai wonra (nagyjából 720 ezer forint) büntesse a szexuális zaklatással megvádolt úszót.","shortLead":"Az ügyészség azt kérte a bíróságtól, hogy 3 millió dél-koreai wonra (nagyjából 720 ezer forint) büntesse a szexuális...","id":"20190731_kenderesi_tamas_ugyeszseg_penzbuntetes_del_korea_szexualis_zaklatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e23670df-db5b-4a40-9f6c-00e8adda84d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b74d022-2017-4176-b9a6-506fa6ea6767","keywords":null,"link":"/sport/20190731_kenderesi_tamas_ugyeszseg_penzbuntetes_del_korea_szexualis_zaklatas","timestamp":"2019. július. 31. 15:02","title":"Kiderült, mekkora büntetés fejében engedték haza Kenderesit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]