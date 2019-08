Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy közlekedési balesetben sérült férfin segítettek Kecskeméten.","shortLead":"Egy közlekedési balesetben sérült férfin segítettek Kecskeméten.","id":"20190803_Civilben_levo_rendor_mentett_eletet_Kecskemeten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a54f691f-77bf-4424-8783-221b01609e3c","keywords":null,"link":"/itthon/20190803_Civilben_levo_rendor_mentett_eletet_Kecskemeten","timestamp":"2019. augusztus. 03. 16:59","title":"Szolgálaton kívüli rendőr mentett életet Kecskeméten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fae12ee7-bbf7-4f10-a299-7b27a0b0f310","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Szárazföldi indítású, közepes hatótávolságú rakétákat akar Ázsiába telepíteni az új amerikai védelmi miniszter.","shortLead":"Szárazföldi indítású, közepes hatótávolságú rakétákat akar Ázsiába telepíteni az új amerikai védelmi miniszter.","id":"20190803_Uj_fegyverkezesi_versenytol_felnek_az_amerikai_vedelmi_miniszter_bejelentese_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fae12ee7-bbf7-4f10-a299-7b27a0b0f310&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c507129-83ca-43eb-95c2-1c73534ac04d","keywords":null,"link":"/vilag/20190803_Uj_fegyverkezesi_versenytol_felnek_az_amerikai_vedelmi_miniszter_bejelentese_utan","timestamp":"2019. augusztus. 03. 14:59","title":"Új fegyverkezési versenytől félnek az amerikai védelmi miniszter bejelentése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Türelemre lesz szükség. ","shortLead":"Türelemre lesz szükség. ","id":"20190804_Zahony_Roszke_hataratkelo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9f381b4-7451-460c-8ef7-d30bca915b83","keywords":null,"link":"/itthon/20190804_Zahony_Roszke_hataratkelo","timestamp":"2019. augusztus. 04. 13:23","title":"Záhonynál és Röszkénél is négy órát kell várni a határátkelőnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1be2fa19-597a-4f95-9d2e-43bf4e6a2c64","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"20190803_Alig_400_millio_forintert_hirdetnek_egy_piramisosgombahazas_termalfurdot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1be2fa19-597a-4f95-9d2e-43bf4e6a2c64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab5ae313-b5c9-47cd-a8c5-d5d89580cd19","keywords":null,"link":"/kkv/20190803_Alig_400_millio_forintert_hirdetnek_egy_piramisosgombahazas_termalfurdot","timestamp":"2019. augusztus. 03. 12:05","title":"Alig 400 millió forintért hirdetnek egy piramisos-gombaházas termálfürdőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57540073-9ec6-472d-9bde-b2bfa9ee7ad7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Edward Snowden nemrég azt ígérte, Twitteren fogja elmagyarázni, hogyan kémkednek a felhasználók után Zuckerbergék.","shortLead":"Edward Snowden nemrég azt ígérte, Twitteren fogja elmagyarázni, hogyan kémkednek a felhasználók után Zuckerbergék.","id":"20190805_facebook_instagram_felhasznalok_megfigyelese_kemkedes_edward_snowden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57540073-9ec6-472d-9bde-b2bfa9ee7ad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb47802f-92dc-4424-8886-0c1c78798cac","keywords":null,"link":"/tudomany/20190805_facebook_instagram_felhasznalok_megfigyelese_kemkedes_edward_snowden","timestamp":"2019. augusztus. 05. 09:33","title":"Edward Snowden állítja: ön után is kémkedik a Facebook és az Instagram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"641721e1-5104-487c-974a-aaa29130ce53","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A glasgowi repülőtéren őrizetbe vettek két amerikai pilótát, akik a BBC értesülései szerint lebuktak az alkoholszondás ellenőrzésen.","shortLead":"A glasgowi repülőtéren őrizetbe vettek két amerikai pilótát, akik a BBC értesülései szerint lebuktak az alkoholszondás...","id":"20190803_Amerikai_pilotak_buktak_meg_egy_skociai_alkoholteszten__le_is_tartoztattak_oket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=641721e1-5104-487c-974a-aaa29130ce53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f93e50e-f401-425f-bdfa-53d47a6125a6","keywords":null,"link":"/vilag/20190803_Amerikai_pilotak_buktak_meg_egy_skociai_alkoholteszten__le_is_tartoztattak_oket","timestamp":"2019. augusztus. 03. 20:52","title":"Amerikai pilóták buktak meg egy skóciai alkoholteszten – le is tartóztatták őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccfe6fb9-79cc-44f6-a7e8-f92ca7d2710e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Filozófiai magasságokban indítja a hetet a jegybank elnöke, jegyzetében hosszan magyarázza, mi az, amit nem értünk.","shortLead":"Filozófiai magasságokban indítja a hetet a jegybank elnöke, jegyzetében hosszan magyarázza, mi az, amit nem értünk.","id":"20190805_Matolcsy_szerint_a_kincs_amit_keresunk_abban_a_barlangban_van_ahova_felunk_belepni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccfe6fb9-79cc-44f6-a7e8-f92ca7d2710e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf61a7a1-1809-42db-9147-76f3ebbe5e4e","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_Matolcsy_szerint_a_kincs_amit_keresunk_abban_a_barlangban_van_ahova_felunk_belepni","timestamp":"2019. augusztus. 05. 07:23","title":"Matolcsy szerint a kincs, amit keresünk, abban a barlangban van, ahová félünk belépni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a9937a6-11e3-48cd-ad76-0012500ad05a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Domokos László visszautasítja, hogy politikai megrendeléseket teljesítenek.","shortLead":"Domokos László visszautasítja, hogy politikai megrendeléseket teljesítenek.","id":"20190805_Elnoke_szerint_az_Allami_Szamvevoszek_is_lehetne_duhos_de_nem_ez_a_dolga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a9937a6-11e3-48cd-ad76-0012500ad05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cc0ae1b-3f28-4265-9fc4-977ea5fa2237","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_Elnoke_szerint_az_Allami_Szamvevoszek_is_lehetne_duhos_de_nem_ez_a_dolga","timestamp":"2019. augusztus. 05. 07:05","title":"Elnöke szerint az Állami Számvevőszék is lehetne dühös, de nem ez a dolga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]