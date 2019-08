Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9a882a28-cd94-4f75-b1ee-eab667266674","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy látszólag egyszerű matekfeladvány igazi kommentháborút indított az interneten, mert többek saját igazukhoz ragaszkodnak.","shortLead":"Egy látszólag egyszerű matekfeladvány igazi kommentháborút indított az interneten, mert többek saját igazukhoz...","id":"20190805_internet_matematika_feladat_osztas_szorzas_egyenlet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a882a28-cd94-4f75-b1ee-eab667266674&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13f7b07a-c90d-440d-a376-69728a9141b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190805_internet_matematika_feladat_osztas_szorzas_egyenlet","timestamp":"2019. augusztus. 05. 18:03","title":"Felrobbant az internet egy matekfeladat miatt, ezrek próbálják megoldani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"788ffad1-d485-4298-a58a-dc9386168005","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A juniorként wimbledoni páros bajnok Stollár ötödször jutott WTA-tornán páros döntőbe, s ezekből kétszer nyert. Most nem jött össze.","shortLead":"A juniorként wimbledoni páros bajnok Stollár ötödször jutott WTA-tornán páros döntőbe, s ezekből kétszer nyert. Most...","id":"20190804_Stollar_Fannyek_a_dontoben_buktak_el_Washingtonban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=788ffad1-d485-4298-a58a-dc9386168005&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2ce4e79-45f2-4265-a282-8af67bcd5a1a","keywords":null,"link":"/sport/20190804_Stollar_Fannyek_a_dontoben_buktak_el_Washingtonban","timestamp":"2019. augusztus. 04. 12:14","title":"Stollár Fannyék a döntőben buktak el Washingtonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08be40cf-c64c-43d2-a1d8-80632d6b4dc2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Titkos, VIP klímavédelmi zöldrendezvény volt a minap Szicíliában.","shortLead":"Titkos, VIP klímavédelmi zöldrendezvény volt a minap Szicíliában.","id":"20190805_114_maganrepulovel_erkeztek_klimakonferenciara_a_sztarok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=08be40cf-c64c-43d2-a1d8-80632d6b4dc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58e6fe96-9e5e-42aa-8c1b-f1b2a7b5a344","keywords":null,"link":"/cegauto/20190805_114_maganrepulovel_erkeztek_klimakonferenciara_a_sztarok","timestamp":"2019. augusztus. 05. 14:25","title":"114 magánrepülővel érkeztek a Föld megmentéséről szóló konferenciára a sztárok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b20db82d-7a4d-4305-b45a-1dcb099b5e2d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"86 éves volt. ","shortLead":"86 éves volt. ","id":"20190804_Elhunyt_Ambrus_Miklos_olimpiai_bajnok_vizilabdazo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b20db82d-7a4d-4305-b45a-1dcb099b5e2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ca3d080-ff5e-48ab-b7f7-b3622b40be64","keywords":null,"link":"/itthon/20190804_Elhunyt_Ambrus_Miklos_olimpiai_bajnok_vizilabdazo","timestamp":"2019. augusztus. 04. 12:19","title":"Elhunyt Ambrus Miklós olimpiai bajnok vízilabdázó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07e12c9e-fc92-44a9-a7e0-fbc6aba31fca","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az abortusz legalizálását tervezi az új-zélandi kormány egy átfogó jogi reform keretében, a művi vetélést egészségügyi kérdésként akarja kezelni hétfői bejelentése szerint.","shortLead":"Az abortusz legalizálását tervezi az új-zélandi kormány egy átfogó jogi reform keretében, a művi vetélést egészségügyi...","id":"20190805_Az_abortusz_legalizalasat_tervezi_az_ujzelandi_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07e12c9e-fc92-44a9-a7e0-fbc6aba31fca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32e20652-be99-4745-9722-172fcdf20b40","keywords":null,"link":"/vilag/20190805_Az_abortusz_legalizalasat_tervezi_az_ujzelandi_kormany","timestamp":"2019. augusztus. 05. 05:59","title":"Az abortusz legalizálását tervezi az új-zélandi kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5b9d3d3-a710-48ac-9c67-277d181336c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Baleset-megelőzési videót készített a vasúttársaság az átjárók biztonságáról.","shortLead":"Baleset-megelőzési videót készített a vasúttársaság az átjárók biztonságáról.","id":"20190805_A_Mav_maga_mutatta_meg_milyen_ha_egy_vonat_benez_a_kocsiablakon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5b9d3d3-a710-48ac-9c67-277d181336c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea57e383-ee24-4e24-bcd7-48c6f70cf96f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190805_A_Mav_maga_mutatta_meg_milyen_ha_egy_vonat_benez_a_kocsiablakon","timestamp":"2019. augusztus. 05. 10:23","title":"A MÁV maga mutatta meg milyen, ha egy vonat benéz a kocsiablakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9457dae7-3207-4260-bd17-b1090dddcc75","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Idén is rengetegen lesznek, az első nap már telt házas. A zenekarok többsége budapesti képeslapot kért a szervezőktől, de volt, aki a saját nyomtatóját is elhozta. ","shortLead":"Idén is rengetegen lesznek, az első nap már telt házas. A zenekarok többsége budapesti képeslapot kért a szervezőktől...","id":"20190805_Ed_Sheeran_Sziget_fesztival_telthaz_bejaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9457dae7-3207-4260-bd17-b1090dddcc75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"942dbbba-4126-43d2-96f8-cd3473853734","keywords":null,"link":"/elet/20190805_Ed_Sheeran_Sziget_fesztival_telthaz_bejaras","timestamp":"2019. augusztus. 05. 17:10","title":"Nemcsak Ed Sheeran, hanem egy ósdi nyomtató is lesz a Szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae6f2a25-4aed-4350-964f-82c83a2ab691","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nyugati parton elindított lövedékek előbb átrepültek az ország felett, mielőtt a Japán-tengerbe zuhantak.","shortLead":"A nyugati parton elindított lövedékek előbb átrepültek az ország felett, mielőtt a Japán-tengerbe zuhantak.","id":"20190806_eszak_korea_raketakiserlet_phenjan_washington_japan_tenger","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae6f2a25-4aed-4350-964f-82c83a2ab691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"314cda0b-ab1e-476b-abf1-83d9975aa09a","keywords":null,"link":"/vilag/20190806_eszak_korea_raketakiserlet_phenjan_washington_japan_tenger","timestamp":"2019. augusztus. 06. 06:17","title":"Észak-Korea megint rakétákat lőtt ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]