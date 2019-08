Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d74ea32e-588b-4c3c-ab30-37a64b1716b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közleményük mellé több fotót is tettek, azt mutatva, hogyan néz ki egy rendőrségi élelmiszercsomag.","shortLead":"Közleményük mellé több fotót is tettek, azt mutatva, hogyan néz ki egy rendőrségi élelmiszercsomag.","id":"20190805_Az_ORFK_szerint_alhir_hogy_ehetetlen_szendvicseket_kaptak_a_Maccabi_Jatekokon_dolgozo_rendorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d74ea32e-588b-4c3c-ab30-37a64b1716b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77a451a2-76a8-4236-8201-afeef5e6f073","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_Az_ORFK_szerint_alhir_hogy_ehetetlen_szendvicseket_kaptak_a_Maccabi_Jatekokon_dolgozo_rendorok","timestamp":"2019. augusztus. 05. 19:13","title":"Az ORFK szerint nem igaz, hogy ehetetlen szendvicseket kaptak a Maccabi Játékokon dolgozó rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd85fe2-3cbb-4f4f-aa66-a2e3a6c88994","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hajó 700 ezer liter üzemanyagot szállított.","shortLead":"A hajó 700 ezer liter üzemanyagot szállított.","id":"20190804_Iran_idegen_olajszallito_tartalyhajo_Perzsa_obol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcd85fe2-3cbb-4f4f-aa66-a2e3a6c88994&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86e0c000-5b15-4710-937d-afcee29ff13d","keywords":null,"link":"/vilag/20190804_Iran_idegen_olajszallito_tartalyhajo_Perzsa_obol","timestamp":"2019. augusztus. 04. 11:42","title":"Irán lefoglalt egy idegen olajszállító tartályhajót a Perzsa-öbölben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d48517de-4a0b-4353-9e5e-05111813eed8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha a teljes vállalati szférát nézzük, és azzal is számolunk, mekkora infláció volt időközben, látszik: csak arra volt jó az elmúlt évek béremelkedése, hogy visszajussunk a válság előtti szintre.","shortLead":"Ha a teljes vállalati szférát nézzük, és azzal is számolunk, mekkora infláció volt időközben, látszik: csak arra volt...","id":"20190805_Mostanra_ernek_ujra_annyit_a_magyar_fizetesek_mint_2009ben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d48517de-4a0b-4353-9e5e-05111813eed8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"639a1a75-c4be-456d-aedd-3eec039ef8f2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190805_Mostanra_ernek_ujra_annyit_a_magyar_fizetesek_mint_2009ben","timestamp":"2019. augusztus. 05. 10:14","title":"Mostanra érnek újra annyit a magyar fizetések, mint 2009-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff784679-0d7c-403d-8fd1-02c68ca07cd1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Június 15-tel megszűnt az '56-os Intézet, azóta a a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár működteti az 1956-os Intézetet és a hozzá tartozó Oral History Archívumot. Rainer M. János nem ment a Veritasba dolgozni, az intézet utolsó igazgatója a Mozgó Világnak adott interjújában beszélt a rendszerváltásról és a közeljövőről.","shortLead":"Június 15-tel megszűnt az '56-os Intézet, azóta a a Veritas Történetkutató Intézet és Levéltár működteti az 1956-os...","id":"20190805_Rainer_M_Janos_Formalodik_a_Valodi_1956os_Intezet_terve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff784679-0d7c-403d-8fd1-02c68ca07cd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efdde504-e1da-49c9-86b0-ad662b98ed09","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_Rainer_M_Janos_Formalodik_a_Valodi_1956os_Intezet_terve","timestamp":"2019. augusztus. 05. 16:54","title":"Rainer M. János: Formálódik a Valódi 1956-os Intézet terve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57540073-9ec6-472d-9bde-b2bfa9ee7ad7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Edward Snowden nemrég azt ígérte, Twitteren fogja elmagyarázni, hogyan kémkednek a felhasználók után Zuckerbergék.","shortLead":"Edward Snowden nemrég azt ígérte, Twitteren fogja elmagyarázni, hogyan kémkednek a felhasználók után Zuckerbergék.","id":"20190805_facebook_instagram_felhasznalok_megfigyelese_kemkedes_edward_snowden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57540073-9ec6-472d-9bde-b2bfa9ee7ad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb47802f-92dc-4424-8886-0c1c78798cac","keywords":null,"link":"/tudomany/20190805_facebook_instagram_felhasznalok_megfigyelese_kemkedes_edward_snowden","timestamp":"2019. augusztus. 05. 09:33","title":"Edward Snowden állítja: ön után is kémkedik a Facebook és az Instagram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7058a0d3-9a74-4a26-afd7-f787e5dca3ed","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hosszú cikket szentelt a kormányközeli napilap a zöldségdrágulásnak.","shortLead":"Hosszú cikket szentelt a kormányközeli napilap a zöldségdrágulásnak.","id":"20190805_A_Magyar_Nemzet_szerint_bosszusak_a_haziasszonyok_mert_dragabban_rotyoghat_a_lecso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7058a0d3-9a74-4a26-afd7-f787e5dca3ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"139ae551-e123-4ed0-a141-5d43e0b63de2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190805_A_Magyar_Nemzet_szerint_bosszusak_a_haziasszonyok_mert_dragabban_rotyoghat_a_lecso","timestamp":"2019. augusztus. 05. 06:33","title":"A Magyar Nemzet szerint bosszúsak a háziasszonyok, mert „drágábban rotyoghat a lecsó”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29540982-9a4f-42ce-8731-68c98559ea57","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A sérültek állapota válságos. ","shortLead":"A sérültek állapota válságos. ","id":"20190804_Husz_halott_El_Paso_lovoldozes_Texas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29540982-9a4f-42ce-8731-68c98559ea57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55a0eb16-53a6-42c8-8429-fc48f46f7b44","keywords":null,"link":"/vilag/20190804_Husz_halott_El_Paso_lovoldozes_Texas","timestamp":"2019. augusztus. 04. 09:20","title":"Húsz halottja van az El Pasó-i lövöldözésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f7082ca-bf99-412c-be2e-7872355d93ea","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hosszú Katinka egy arany-, Szabó Szebasztián és Kozma Dominik pedig egy-egy ezüstérmet nyert vasárnap az úszó világkupa-sorozat tokiói állomásának zárónapján.","shortLead":"Hosszú Katinka egy arany-, Szabó Szebasztián és Kozma Dominik pedig egy-egy ezüstérmet nyert vasárnap az úszó...","id":"20190804_Hosszu_Katinka_Szabo_Szebasztian_Kozma_Dominik_Tokio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7f7082ca-bf99-412c-be2e-7872355d93ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d14a0ae6-8df3-4f52-a5f1-7c8b988d48ef","keywords":null,"link":"/sport/20190804_Hosszu_Katinka_Szabo_Szebasztian_Kozma_Dominik_Tokio","timestamp":"2019. augusztus. 04. 13:45","title":"Hosszú Katinka aranyérmet nyert Tokióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]