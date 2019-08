Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0f10c5c8-ae8c-4f74-a9fb-2a7ed425a709","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz őrzi a fölényét, pedig csökkent azoknak a tábora, akik elégedettek azzal, ahogy „az országban mennek a dolgok”.","shortLead":"A Fidesz őrzi a fölényét, pedig csökkent azoknak a tábora, akik elégedettek azzal, ahogy „az országban mennek a dolgok”.","id":"20190807_Egymas_nyakan_az_ellenzeki_partok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f10c5c8-ae8c-4f74-a9fb-2a7ed425a709&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c00fda40-89f0-4777-89fd-3b802e8eebd2","keywords":null,"link":"/itthon/20190807_Egymas_nyakan_az_ellenzeki_partok","timestamp":"2019. augusztus. 07. 07:45","title":"Egymás nyakán az ellenzéki pártok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"722537aa-e2dd-4179-9c00-5066f4b80bfe","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A legmagasabban jegyzett magyar teniszező is játszani fog az ukránok elleni, budapesti Davis Kupa-találkozón.","shortLead":"A legmagasabban jegyzett magyar teniszező is játszani fog az ukránok elleni, budapesti Davis Kupa-találkozón.","id":"20190805_fucsovics_marton_magyar_teniszszovetseg_szucs_lajos_davis_kupa_teniszvalogatott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=722537aa-e2dd-4179-9c00-5066f4b80bfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18cd16a4-9dbb-4724-8c05-6f0f68abc392","keywords":null,"link":"/sport/20190805_fucsovics_marton_magyar_teniszszovetseg_szucs_lajos_davis_kupa_teniszvalogatott","timestamp":"2019. augusztus. 05. 20:36","title":"Fucsovics visszatér a teniszválogatottba ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f2c3f71-7b00-4225-8b60-e1b3a63ada54","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szeptembertől nem adják ki a 2015-ben indított lapot. 