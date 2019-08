Pár hete, hogy együttműködést kötött a grafikus kártyáiról is ismert AMD-vel a Samsung. Most már azt is tudni, mikor számíthatunk az első ilyen komponenssel szerelt készülékekre.

A Samsungra nem jellemző, hogy csak ülne a babérjain, hiszen rendszerint új fejlesztésekkel igyekszik izgalmasabbá tenni készülékeit. Hogy ezek mennyire váltják be a hozzájuk fűzött reményeket, már más kérdés, a próbálkozás viszont dicséretes.

Ilyen próbálkozásokból több is történt az évek során, most pedig itt egy újabb: a dél-koreai cég júniusban – mindenki meglepetésre – bejelentette: partnerségre lépnek a számítógépes processzorok és nagy teljesítményű grafikus kártyák terén is érdekelt AMD-vel.

Túl sok újdonságra azóta sem derült fény, a Samsung második negyedéves pénzügyi eredményeinek ismertetésekor azonban elhangzott: a két vállalat munkájának első gyümölcse már 2021-ben bemutatkozhat. És hogy pontosan miről van szó? Olyan videovezérlőkről, melyekben az AMD Radeon technológiája szolgáltatja az erőt. A Samsung eszközeiben az ARM Mali chipjei látják el ezt a feladatot, de ezek a komponensek rendszerint el-elmaradnak a nagy riválisok fejlesztéseitől.

Az AMD-vel kötött egyezség más okból is fontos a Samsung a számára: a telefonok grafikai képességei még nagyon messze állnak egy számítógépétől, de ha a munka eredményes lesz, úgy a dél-koreai gyártó hatalmas előrelépést könyvelhet el ezen a téren. A partnerség azért is izgalmas, mert a fejlesztésre váró újdonságok az RDNA grafikus architektúrán, az AMD legfejlettebb technológiáján alapszanak majd. Ezeket eleve nagyobb igénybevételre tervezték, ami egyet jelent a nagyobb teljesítménnyel is.

A konkrétumokat illetően nehéz bármit is említeni, az azonban biztosnak látszik, hogy a Samsung nem egyetlen termékkategóriát kíván felrázni az AMD-vel közös fejlesztéseivel: mobiloknál és táblagépeknél is minőségibb grafikára számíthatnak majd a felhasználók. Ezek legkorábbi üdvöskéje (legalábbis a telefonok esetében) a Galaxy S12 lehet.

