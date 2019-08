Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"63af2044-4fff-4860-9f08-7bc97be3ba50","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Donald Trump nem tartotta meg az ígéretét – hangsúlyozza az Új Kína hírügynökség megindokolva azt a pekingi döntést, hogy ezentúl nem vásárolnak semmilyen mezőgazdasági árut az Egyesült Államoktól.","shortLead":"Donald Trump nem tartotta meg az ígéretét – hangsúlyozza az Új Kína hírügynökség megindokolva azt a pekingi döntést...","id":"20190807_Ujra_osszecsap_az_USA_es_Kina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63af2044-4fff-4860-9f08-7bc97be3ba50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5578424b-8037-4244-83bd-1cdcb559f3b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190807_Ujra_osszecsap_az_USA_es_Kina","timestamp":"2019. augusztus. 07. 07:15","title":"Újra összecsap az USA és Kína","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szóváltásból lett tragédia.","shortLead":"Szóváltásból lett tragédia.","id":"20190807_Bantalmazta_ismeroset_kihuzta_az_udvarra_masnap_hivtak_mentot_de_mar_keso_volt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"864ad321-b190-4d0f-a4b4-c9432170a5e9","keywords":null,"link":"/itthon/20190807_Bantalmazta_ismeroset_kihuzta_az_udvarra_masnap_hivtak_mentot_de_mar_keso_volt","timestamp":"2019. augusztus. 07. 13:16","title":"Bántalmazta ismerősét, kihúzta az udvarra, másnap hívtak mentőt, de már késő volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77c1c58e-d2c4-4855-86e9-775937821319","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rétvári büszkélkedett el azzal, hogy az előirányzott 150 millió forint helyett 340-et igényeltek. ","shortLead":"Rétvári büszkélkedett el azzal, hogy az előirányzott 150 millió forint helyett 340-et igényeltek. ","id":"20190806_340_millionyi_tamogatast_kertek_a_tortenelem_dicso_pillanatainak_bemutatasara_a_kulturalis_tao_helyetti_palyazaton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77c1c58e-d2c4-4855-86e9-775937821319&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19c9cd59-df05-4f53-892c-3b207ce8d694","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190806_340_millionyi_tamogatast_kertek_a_tortenelem_dicso_pillanatainak_bemutatasara_a_kulturalis_tao_helyetti_palyazaton","timestamp":"2019. augusztus. 06. 20:46","title":"340 milliónyi támogatást kértek a történelem dicső pillanatainak bemutatására a kulturális tao helyetti pályázaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8edf18a8-06d3-4b64-8b1a-64521f119612","c_author":"Bankmonitor/Fülöp Norbert","category":"gazdasag","description":"Két év alatt jelentős csökkenés ment végbe a személyi kölcsön kamatok piacán. Egy 3 millió forint összegű hitel teljes visszafizetése ma 440 ezer forinttal alacsonyabb, mint 2017-ben. Minden bizonnyal jelentős mértékben ennek is köszönhető, hogy 2019 első felében közel kétszer annyi személyi kölcsönt vett fel a magyar lakosság, mint 2017 ugyanezen időszakában. ","shortLead":"Két év alatt jelentős csökkenés ment végbe a személyi kölcsön kamatok piacán. Egy 3 millió forint összegű hitel teljes...","id":"20190805_Nagyot_esett_ket_ev_alatt_a_szemelyi_kolcsonok_kamata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8edf18a8-06d3-4b64-8b1a-64521f119612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"066d98a7-cc1b-4247-8c3b-7ebccc1ba703","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190805_Nagyot_esett_ket_ev_alatt_a_szemelyi_kolcsonok_kamata","timestamp":"2019. augusztus. 05. 15:20","title":"Nagyot esett két év alatt a személyi kölcsönök kamata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4812bc08-9cbd-4281-b7bb-14c79ca79c21","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A focicsapatok sokat nyertek az ekhós adómentességen, de ettől a klubok nem lettek nyereségesebbek, a fizetések viszont nőttek.","shortLead":"A focicsapatok sokat nyertek az ekhós adómentességen, de ettől a klubok nem lettek nyereségesebbek, a fizetések viszont...","id":"20190807_Van_olyan_focicsapat_ahol_70_szazalekkal_nott_az_atlagkereset_egy_ev_alatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4812bc08-9cbd-4281-b7bb-14c79ca79c21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5c705d2-80e2-41d7-aca2-7823abbb159d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190807_Van_olyan_focicsapat_ahol_70_szazalekkal_nott_az_atlagkereset_egy_ev_alatt","timestamp":"2019. augusztus. 07. 10:53","title":"Van olyan focicsapat, ahol 70 százalékkal nőtt az átlagkereset egy év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae7417ff-56f8-4951-90e4-b161e794a6a6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint meglehetősen könnyű rosszindulatú programot futtatni a LibreOffice segítségével, ehhez csupán a LibreLogo makróra van szükség.","shortLead":"A jelek szerint meglehetősen könnyű rosszindulatú programot futtatni a LibreOffice segítségével, ehhez csupán...","id":"20190806_libreoffice_makro_virus_librelogo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae7417ff-56f8-4951-90e4-b161e794a6a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a58e30cf-41ee-4558-bb0f-579cbac7d24d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190806_libreoffice_makro_virus_librelogo","timestamp":"2019. augusztus. 06. 08:03","title":"Ha ingyenes Office van a gépén, vigyázzon, most könnyen bekaphat egy vírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8117d21e-8a79-4ef8-aab1-e9e5d71fcd0f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Disney úgy döntött, hogy elkészíti néhány családi filmklasszikus rebootját. Az egyik a Reszkessetek, betörők! lenne. ","shortLead":"A Disney úgy döntött, hogy elkészíti néhány családi filmklasszikus rebootját. Az egyik a Reszkessetek, betörők! lenne. ","id":"20190807_Ujraforgatja_a_Disney_a_Reszkessetek_betoroket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8117d21e-8a79-4ef8-aab1-e9e5d71fcd0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ace8944b-1b56-4f7a-94d7-653b60414cdd","keywords":null,"link":"/elet/20190807_Ujraforgatja_a_Disney_a_Reszkessetek_betoroket","timestamp":"2019. augusztus. 07. 10:32","title":"Újraforgatja a Disney a Reszkessetek, betörőket!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c83f4e3-dcdb-417d-9086-c9aed4ac3cce","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ha vásárolt már Zara vagy Microsoft terméket, akkor egy kicsit ön is hozzájárult ezen hatalmas magánhajók megvételéhez, üzemben tartásához.","shortLead":"Ha vásárolt már Zara vagy Microsoft terméket, akkor egy kicsit ön is hozzájárult ezen hatalmas magánhajók megvételéhez...","id":"20190806_korbefotoztuk_a_vilag_leggazdagabbjainak_szuperjachtjait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c83f4e3-dcdb-417d-9086-c9aed4ac3cce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a41be848-90cf-4849-9244-ac281248d2fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190806_korbefotoztuk_a_vilag_leggazdagabbjainak_szuperjachtjait","timestamp":"2019. augusztus. 06. 06:41","title":"Körbefotóztuk a világ leggazdagabbjainak szuperjachtjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]