A jelek szerint az Apple nagyon szeretné arrafelé terelin az iPhone-tulajdonosokat, hogy a készülék akkumulátorát velük cseréltessék ki. A cupertinói cég erre egy külön szoftveres megoldást is bevet: a program egy ellenőrzést futtat végig, és ha nem találja meg az akkumulátorhoz tartozó hitelesítési kulcsot, egy figyelmeztető üzenetet jelenít meg a telefonon – szúrta ki az iFixit.

Jelen állás szerint a figyelmeztetés az iPhone XR, XS és XS Max készülékeknél jelenik meg, ha azokon az iOS 12, vagy az iOS 13 béta verziója fut. Ha valaki ezekben a telefonokban nem az Apple-lel cserélteti ki az akkumulátort, a Beállítások menüben az akkumulátorral kapcsolatos résznél az alábbi üzenet fogadja őt:

Important Battery Message

Unable to verify this iPhone has a genuine Apple battery. Health information not available for this battery.