Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8aed2c6c-6cdc-4912-8352-9fbaf30b7c0c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sonnyfive néven ismert grafikus számos filmhez készített már hivatalos vizuált, ezúttal viszont egy rajongói plakátot dobott össze.","shortLead":"A Sonnyfive néven ismert grafikus számos filmhez készített már hivatalos vizuált, ezúttal viszont egy rajongói plakátot...","id":"20190807_stranger_things_3_plakat_szalay_sandor_sonnyfive","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8aed2c6c-6cdc-4912-8352-9fbaf30b7c0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b5cc8c9-5900-4198-8b4c-241bb2c3230b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190807_stranger_things_3_plakat_szalay_sandor_sonnyfive","timestamp":"2019. augusztus. 07. 09:33","title":"Szuper rajongói plakátot csinált egy magyar grafikus a Stranger Things 3-hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92179016-bb9b-43fc-b03c-b49fcf00fe5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ legjobb Apple-elemzőjeként ismert Ming-Chi Kuo szerint két év múlva érkezhet majd a biometrikus azonosítás új formája az iPhone-okba.","shortLead":"A világ legjobb Apple-elemzőjeként ismert Ming-Chi Kuo szerint két év múlva érkezhet majd a biometrikus azonosítás új...","id":"20190806_apple_iphone_2021_ujjlenyomat_olvaso","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92179016-bb9b-43fc-b03c-b49fcf00fe5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e3c1dd6-e0a5-4079-83f6-bec42645a0a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190806_apple_iphone_2021_ujjlenyomat_olvaso","timestamp":"2019. augusztus. 06. 11:03","title":"A kijelző alá rejti az iPhone ujjlenyomat-olvasóját az Apple – 2021-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c8fb7a9-8306-4d0d-ba28-d41defecf6b7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kampány első hete volt a pároké, a második hét már a szivárványos palackoké – magyarázták a váltást.","shortLead":"A kampány első hete volt a pároké, a második hét már a szivárványos palackoké – magyarázták a váltást.","id":"20190807_A_CocaCola_eredetileg_is_le_akarta_cserelni_a_plakatokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c8fb7a9-8306-4d0d-ba28-d41defecf6b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d055bbb-5f75-4fdb-9510-3062d2c48372","keywords":null,"link":"/elet/20190807_A_CocaCola_eredetileg_is_le_akarta_cserelni_a_plakatokat","timestamp":"2019. augusztus. 07. 12:41","title":"A Coca-Cola állítja: eredetileg is le akarta cserélni a plakátokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c90a6b1-9388-49b6-aa32-b2f3075bdaca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jim Watkins az amerikai kongresszus Nemzetbiztonsági Bizottsága előtt felelhet számos kényelmetlen kérdésre.","shortLead":"Jim Watkins az amerikai kongresszus Nemzetbiztonsági Bizottsága előtt felelhet számos kényelmetlen kérdésre.","id":"20190807_amerikai_kongresszus_meghallgatas_8chan_jim_watkins","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c90a6b1-9388-49b6-aa32-b2f3075bdaca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c00d067-35df-41a8-9c19-626c77657efb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190807_amerikai_kongresszus_meghallgatas_8chan_jim_watkins","timestamp":"2019. augusztus. 07. 13:03","title":"Kikérdeznék az amerikai politikusok a 8chan tulajdonosát a tömeggyilkos fórumozók miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e947730-233b-45ea-a884-4b9ed211aea1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több tucat startup vállalkozást támogatott már a Cato Networks Izraelben, ahol Slomo Cramer újfajta kultúrát szeretne meghonosítani az üzleti világban. ","shortLead":"Több tucat startup vállalkozást támogatott már a Cato Networks Izraelben, ahol Slomo Cramer újfajta kultúrát szeretne...","id":"20190808_Izraeli_vallalkozo_ugy_kell_uzletelni_ahogyan_a_profi_kosarasok_jatszanak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e947730-233b-45ea-a884-4b9ed211aea1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8b7c327-513b-4f2e-9660-7be15484097b","keywords":null,"link":"/kkv/20190808_Izraeli_vallalkozo_ugy_kell_uzletelni_ahogyan_a_profi_kosarasok_jatszanak","timestamp":"2019. augusztus. 08. 06:15","title":"Izraeli vállalkozó: úgy kell üzletelni, ahogyan a profi kosarasok játszanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6773ef5b-40e4-43cd-ac9c-734c4669c7f2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung bemutatta eddigi legerősebb telefonját, a Galaxy Note10-et, illetve Note10+ telefont, de megérkezett a Galaxy családba a Galaxy Watch Active2, a Galaxy Tab S6 és a Galaxy Book S is. A New York-i eseményt élőben közvetítették, ami visszanézhető.","shortLead":"A Samsung bemutatta eddigi legerősebb telefonját, a Galaxy Note10-et, illetve Note10+ telefont, de megérkezett a Galaxy...","id":"20190808_visszanezheto_a_youtubeon_a_samsung_esemeny_sreamelese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6773ef5b-40e4-43cd-ac9c-734c4669c7f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56f57efa-fc5a-485b-8e13-954d763a5751","keywords":null,"link":"/tudomany/20190808_visszanezheto_a_youtubeon_a_samsung_esemeny_sreamelese","timestamp":"2019. augusztus. 08. 10:03","title":"Videó: ön is megnézheti, mi minden történt a nagy Samsung-bemutatón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc644478-01d7-42fd-8157-0a50462182da","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester-helyettes férje orosz metrógyártóval üzletel. ","shortLead":"A főpolgármester-helyettes férje orosz metrógyártóval üzletel. ","id":"20190806_Karacsony_Tavoznia_kell_SzalayBobrovniczky_Alexandranak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc644478-01d7-42fd-8157-0a50462182da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dc072fb-64c1-402f-923f-a0e0b10fe292","keywords":null,"link":"/itthon/20190806_Karacsony_Tavoznia_kell_SzalayBobrovniczky_Alexandranak","timestamp":"2019. augusztus. 06. 19:32","title":"Karácsony: Távoznia kell Szalay-Bobrovniczky Alexandrának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"422bb457-6d73-4470-baeb-0810fb0ce202","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy kívánja trendibbé és versenyképesebbé tenni a céget az IBM vezetősége, hogy elküldi az idősebbeket, és inkább fiatalabb munkaerőt alkalmazna – áll egy bírósági dokumentumban.","shortLead":"Úgy kívánja trendibbé és versenyképesebbé tenni a céget az IBM vezetősége, hogy elküldi az idősebbeket, és inkább...","id":"20190808_ibm_idosebb_munkavallalok_elbocsatasa_per","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=422bb457-6d73-4470-baeb-0810fb0ce202&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0190b306-7968-4fa7-834e-9b44140914fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20190808_ibm_idosebb_munkavallalok_elbocsatasa_per","timestamp":"2019. augusztus. 08. 10:33","title":"Úgy akar trendi lenni az IBM, hogy megszabadul az idősebb munkavállalóktól?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]