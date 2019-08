Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A Miniszterelnökség közleménye szerint nem lehet gazdaságosan megvalósítani a beruházást. Így viszont a 2022-es Eb-helyszínek közül is kikerül a Veszprém Aréna.

Visszakozik a Miniszterelnökség: mégsem bővítik a veszprémi kézilabdacsarnokot

2019. augusztus. 06. 13:34 „Számítottunk az eltérő véleményekre" – mondta a cég, de konkrét politikai felvetésekre, megnyilatkozásokra nem szeretnének reagálni.

Reagált a Coca-Cola a Hit Gyülekezete kirohanására

2019. augusztus. 07. 08:31

A Sonnyfive néven ismert grafikus számos filmhez készített már hivatalos vizuált, ezúttal viszont egy rajongói plakátot dobott össze.

Szuper rajongói plakátot csinált egy magyar grafikus a Stranger Things 3-hoz

2019. augusztus. 07. 09:33

Épp a következő kampányidőszakban debütál majd. Sorozat készül Bill Clinton szexbotrányából

2019. augusztus. 07. 10:58

Van létszámhiány a rendőrségnél, de a közbiztonság kiegyensúlyozott. Azért lehet, hogy majd lesz fizetésemelés – állítja a belügyminiszter. Pintér Sándor szerint még akár kaphatnak is fizetésemelést a rendőrök

2019. augusztus. 07. 11:32

Heisler András gyorsúszásban nyújtott aranyat érő teljesítményt.

A Mazsihisz elnöke aranyérmes lett a Maccabi játékokon

2019. augusztus. 07. 09:34

„Legalább eredmények lennének!" – hallom gyakran sóhajtozni azokat (is), akik amúgy kritikusan viszonyulnak a magyar sport jelenlegi állapotához, különösen annak közösségi erőforrásokkal való ellátásához. Miért – kérdezem –, ha lennének eredmények, akkor rendben lenne a magyar sportfinanszírozás és működési rendszere?

Mennyit áldozna ön a saját pénzéből arra, hogy a fociválogatott világbajnok legyen?

2019. augusztus. 06. 14:45

A Huawei héten kezdődő fejlesztői konferenciáján sok újdonságról szó eshet, egyvalamiről viszont biztosan beszélnek majd. Kiderül, hogy mit fog tudni az EMUI 10.

Hivatalos: pénteken jön a Huawei új rendszere, ami nagyot szólhat

2019. augusztus. 07. 08:03