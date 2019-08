Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4f701baa-504e-4da0-8c3c-83badc8a5502","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyártók szerint laboratóriumi eredményekkel is igazolható, hogy nincs benne káros sugárzás. A bevételt a katasztrófa miatt hátrányosan érintett régiókra akarják fordítani. Ízre pedig inkább pálinka az Atomik vodka, mint vodka.\r

\r

","shortLead":"A gyártók szerint laboratóriumi eredményekkel is igazolható, hogy nincs benne káros sugárzás. A bevételt a katasztrófa...","id":"20190808_Itt_az_elso_vodka_a_csernobili_zonabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f701baa-504e-4da0-8c3c-83badc8a5502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"202c7d9b-40c6-4d86-a203-4aa93db4c350","keywords":null,"link":"/elet/20190808_Itt_az_elso_vodka_a_csernobili_zonabol","timestamp":"2019. augusztus. 08. 20:58","title":"Itt az első vodka a csernobili zónából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"676ce6d1-09ce-4fe8-a6d7-1f86d5b14818","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bankok 100 százalékban a saját kockázatukra folyósítják a babaváró hitelt, így aztán egész meglepő eredmények jönnek ki a hitelbírálatokon.","shortLead":"A bankok 100 százalékban a saját kockázatukra folyósítják a babaváró hitelt, így aztán egész meglepő eredmények jönnek...","id":"20190808_Gyakran_csak_a_szerencsen_mulik_ki_kaphatja_meg_a_babavaro_kolcsont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=676ce6d1-09ce-4fe8-a6d7-1f86d5b14818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06ff4c4e-6998-436e-9f6f-8445a4e34d0c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190808_Gyakran_csak_a_szerencsen_mulik_ki_kaphatja_meg_a_babavaro_kolcsont","timestamp":"2019. augusztus. 08. 11:44","title":"Gyakran csak a szerencsén múlik, ki kaphatja meg a babaváró kölcsönt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4be4d3c9-e572-4900-bda4-6dd1f5a0088a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hiába fedezték fel a selyemmajmok egy új faját a brazil erdőkben, hamarosan eltűnhet a Földről az állat.","shortLead":"Hiába fedezték fel a selyemmajmok egy új faját a brazil erdőkben, hamarosan eltűnhet a Földről az állat.","id":"20190809_brazilia_selyemmajom_erdoirtas_veszelyeztetett_allatfaj","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4be4d3c9-e572-4900-bda4-6dd1f5a0088a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0116a4d2-7579-4453-b68b-fa3304c2d907","keywords":null,"link":"/tudomany/20190809_brazilia_selyemmajom_erdoirtas_veszelyeztetett_allatfaj","timestamp":"2019. augusztus. 09. 10:33","title":"Új fajt fedeztek fel Brazíliában, de az ember miatt hamarosan kihalhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d759e64e-72cc-4fcf-af02-49b2bf6060f8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az állatot közel száz éve kihaltnak tartották a területen. ","shortLead":"Az állatot közel száz éve kihaltnak tartották a területen. ","id":"20190809_Szaz_eve_nem_volt_ilyen_jo_hir_kishiuz_szuletett_a_Pireneusokban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d759e64e-72cc-4fcf-af02-49b2bf6060f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97403196-d063-4c70-9de7-37f343629ca8","keywords":null,"link":"/elet/20190809_Szaz_eve_nem_volt_ilyen_jo_hir_kishiuz_szuletett_a_Pireneusokban","timestamp":"2019. augusztus. 09. 11:51","title":"Száz éve nem volt ilyen: kishiúz született a Pireneusokban – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4e627ca-df78-4e07-8709-2c2b1fd0f775","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több alkalommal kormányzati gépet használt magánútjain a lengyel parlament kormánypárti elnöke, lemond posztjáról.","shortLead":"Több alkalommal kormányzati gépet használt magánútjain a lengyel parlament kormánypárti elnöke, lemond posztjáról.","id":"20190808_Repulozesi_botranya_miatt_lemondott_a_lengyel_parlament_elnoke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4e627ca-df78-4e07-8709-2c2b1fd0f775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce4dcffc-aeab-4397-bd74-5577fb0187fe","keywords":null,"link":"/vilag/20190808_Repulozesi_botranya_miatt_lemondott_a_lengyel_parlament_elnoke","timestamp":"2019. augusztus. 08. 16:29","title":"Repülőzési botránya miatt lemondott a lengyel parlament elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c074ce5b-6f6a-4a0e-b895-0dbb45261e82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Állítólag, nedvestrágyáznak Zsámbékon, és a szél a főváros felé hozza a kellemetlen szagot. Update: Zsámbék tagad, a polgármester szerint máshonnan jön a szag.\r

\r

","shortLead":"Állítólag, nedvestrágyáznak Zsámbékon, és a szél a főváros felé hozza a kellemetlen szagot. Update: Zsámbék tagad...","id":"20190808_Zsambek_miatt_buzlik_egesz_Budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c074ce5b-6f6a-4a0e-b895-0dbb45261e82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e64de53-e62f-4e48-a2d0-fca6961430e1","keywords":null,"link":"/itthon/20190808_Zsambek_miatt_buzlik_egesz_Budapest","timestamp":"2019. augusztus. 08. 17:48","title":"Bűzlik egész Budapest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62f234ee-8899-46a1-b19a-b8be6357bd10","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha a 007-es ügynök családot alapított volna, jól jöhetett volna neki egy ilyen relatíve praktikus Aston Martin.","shortLead":"Ha a 007-es ügynök családot alapított volna, jól jöhetett volna neki egy ilyen relatíve praktikus Aston Martin.","id":"20190808_elado_egy_szuperritka_kombi_kivitelu_james_bond_auto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62f234ee-8899-46a1-b19a-b8be6357bd10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a5e73c0-86c7-4009-8274-81e0fcebfd0e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190808_elado_egy_szuperritka_kombi_kivitelu_james_bond_auto","timestamp":"2019. augusztus. 08. 06:41","title":"Eladó egy szuperritka, kombi kivitelű James Bond-autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf8bf303-3a2f-43df-9f71-b8d3e25b541e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elszökött egy kilencéves kislány XI. kerületi otthonából, s miután édesanyja bejelentést tett a rendőrségen, az egyenruhások egy kutyát is bevetettek a keresésre.","shortLead":"Elszökött egy kilencéves kislány XI. kerületi otthonából, s miután édesanyja bejelentést tett a rendőrségen...","id":"20190809_Rendorkutya_talalta_meg_az_elszokott_kislanyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf8bf303-3a2f-43df-9f71-b8d3e25b541e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f5c0b75-9d88-4b89-b1cf-3c9ce042681d","keywords":null,"link":"/itthon/20190809_Rendorkutya_talalta_meg_az_elszokott_kislanyt","timestamp":"2019. augusztus. 09. 17:46","title":"Rendőrkutya találta meg az elszökött kislányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]