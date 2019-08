Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f430008c-8cb6-4bdb-a6ac-4f68a49a7561","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kedvelt angol márka egyszerre két mérföldkövet is ünnepel: 60 éves lett és elkészült az tízmilliomodik autójuk.","shortLead":"A kedvelt angol márka egyszerre két mérföldkövet is ünnepel: 60 éves lett és elkészült az tízmilliomodik autójuk.","id":"20190810_10_millio_autonal_jar_mar_a_Mini","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f430008c-8cb6-4bdb-a6ac-4f68a49a7561&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7409c641-00aa-4907-9f6f-18c15b55eb8b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190810_10_millio_autonal_jar_mar_a_Mini","timestamp":"2019. augusztus. 10. 16:10","title":"10 millió autónál jár már a Mini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3045067-5a8f-41e9-ae8d-94c8fd23c6dc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"36 fok is várható ma, mindenki ügyeljen a folyadékbevitelre! ","shortLead":"36 fok is várható ma, mindenki ügyeljen a folyadékbevitelre! ","id":"20190810_Matol_el_a_hosegriasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3045067-5a8f-41e9-ae8d-94c8fd23c6dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87bf3f03-3294-4197-81ee-f78041e85eb1","keywords":null,"link":"/itthon/20190810_Matol_el_a_hosegriasztas","timestamp":"2019. augusztus. 10. 07:20","title":"Mától él a hőségriasztás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78b681dd-bab6-4267-8bcd-a2b4de287ffd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ember legyen a talpán, aki elkészíti a beosztást. ","shortLead":"Ember legyen a talpán, aki elkészíti a beosztást. ","id":"20190810_Kansasi_korhaz_36_nover_szules_baba_gyerek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78b681dd-bab6-4267-8bcd-a2b4de287ffd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb28da2c-31ca-4ea0-af2b-4a211eb7aefd","keywords":null,"link":"/elet/20190810_Kansasi_korhaz_36_nover_szules_baba_gyerek","timestamp":"2019. augusztus. 10. 13:47","title":"Egy kansasi kórházi osztály 36 nővére szül gyereket idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7f88a1d-18df-4ee7-a25c-9eeedb0dd914","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A milliárdos az elkülönített cellájában végzett magával.","shortLead":"A milliárdos az elkülönített cellájában végzett magával.","id":"20190810_ongyilkos_borton_jeffrey_epstein_milliardos_emberkereskedelem_pedofilia_gyanuja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7f88a1d-18df-4ee7-a25c-9eeedb0dd914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"350bd0ba-e6a1-4b4e-9243-83818ca1ba87","keywords":null,"link":"/vilag/20190810_ongyilkos_borton_jeffrey_epstein_milliardos_emberkereskedelem_pedofilia_gyanuja","timestamp":"2019. augusztus. 10. 15:24","title":"Öngyilkos lett a börtönben Jeffrey Epstein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9f9b635-3082-472d-aeb7-02a907707196","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jó hírek érkeztek a hároméves, korábban a koponyájuknál összenőtt bangladesi kislányok állapotáról, akiket egy magyar orvoscsapat választott szét. Az állapotuk stabil, az egyikük már magához is tért, a másiknak is önálló a légzése. ","shortLead":"Jó hírek érkeztek a hároméves, korábban a koponyájuknál összenőtt bangladesi kislányok állapotáról, akiket egy magyar...","id":"20190809_Magahoz_tert_a_koponyajuknal_szetvalasztott_sziami_ikrek_egyike","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9f9b635-3082-472d-aeb7-02a907707196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea170b5d-762d-481f-8f40-59b13fdba46c","keywords":null,"link":"/elet/20190809_Magahoz_tert_a_koponyajuknal_szetvalasztott_sziami_ikrek_egyike","timestamp":"2019. augusztus. 09. 16:43","title":"Magához tért a koponyájuknál szétválasztott sziámi ikrek egyike","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a52e92f-8e33-490e-ac7d-da23785b08ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokan csak legyintenek a valóban legelső összehajtható telefonról, a Royole FlexPairől hallva. Pedig – derül ki a nyúzópróbájából – egészen jó kis készülékről van szó, bár az is kiderül, miért nem tökéletes az itt alkalmazott dizájn.","shortLead":"Sokan csak legyintenek a valóban legelső összehajtható telefonról, a Royole FlexPairől hallva. Pedig – derül ki...","id":"20190810_royole_flexpai_karcolasteszt_egetesteszt_hajlitasteszt_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a52e92f-8e33-490e-ac7d-da23785b08ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5add525f-e8e8-401d-bb54-e20c46ef1bdb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190810_royole_flexpai_karcolasteszt_egetesteszt_hajlitasteszt_video","timestamp":"2019. augusztus. 10. 20:03","title":"Videó: tortúrateszten a világ valóban legelső összehajtható telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad2f3993-b8ea-499b-af44-1b60397f1699","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyiek szerint orrfacsaró a bűz. ","shortLead":"A helyiek szerint orrfacsaró a bűz. ","id":"20190810_Szennyviziszap_omlott_az_utcara_Balassagyarmaton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ad2f3993-b8ea-499b-af44-1b60397f1699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76621d4a-d2ca-40c0-9366-3af813b97f30","keywords":null,"link":"/itthon/20190810_Szennyviziszap_omlott_az_utcara_Balassagyarmaton","timestamp":"2019. augusztus. 10. 15:47","title":"Szennyvíziszap ömlött az utcára Balassagyarmaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e5cdd82-da9a-413d-9502-9bd1cab90d9e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szakértők hamarosan ismét munkához láthatnak a csernobili atomerőműnél, ugyanis a 4-es reaktor köré húzott első szarkofág élettartama a végéhez közeledik.","shortLead":"A szakértők hamarosan ismét munkához láthatnak a csernobili atomerőműnél, ugyanis a 4-es reaktor köré húzott első...","id":"20190810_csernobili_atomeromu_regi_szarkofag_vedoburok_sugarzas_radioaktiv_anyag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e5cdd82-da9a-413d-9502-9bd1cab90d9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34944cd7-79ff-40cb-b1c4-e3b5967af6d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190810_csernobili_atomeromu_regi_szarkofag_vedoburok_sugarzas_radioaktiv_anyag","timestamp":"2019. augusztus. 10. 13:15","title":"Kezd tönkremenni a csernobili atomerőmű régi szarkofágja, le kell bontani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]