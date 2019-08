Néhány hónapja pattant ki Klaus Littmann fejéből, hogy rendhagyó mód hasznosítaná egy egykori stadion területét Ausztriában: szerinte fákkal kellene beültetni, a kurátor ugyanis úgy vélekedik, hogy az installáció

tükörként is szolgálhatna az emberek számára.

A Klagenfurtban már kialakítás alatt álló erdőbe olyan fafajták kerülnek, amelyeket a klímaváltozás miatt az eltűnés veszélye fenyeget. A régi futballpálya pedig remek helyszín szerinte, hogy a 300 fából álló kiállítás elérje a célját: nem meghökkenteni akar vele, hanem üzenni, hogy baj van.

A munka már elkezdődött, a fákat traktorok segítségével viszik a stadionba, majd ültetik el. Kisebbek is akadnak köztük, de van, amelyik 600 kilót nyom. A fákat úgy válogatották össze, hogy az így létrejövő kép egy valódi közép-európai erdőre hasonlítson. Az installációt egy osztrák művész, Max Peintner szürreális alkotása, a The Unending Attraction of Nature ihlette, mely egy focipályára helyezett színes erdőt ábrázol. Videó is van róla:

Az Euronews stábja a napokban forgatott is a helyszínen, tudósításuk szerint több fa már áll a stadionban, de a növények most is folyamatosan érkeznek.

A mesterséges erdőt szeptember 9-től lehet látogatni, és egészen október 27-ig ott is hagyják a fákat, hogy az ősz beköszöntével a levelek átalakulása is jól megfigyelhető legyen. A tervek szerint a fák diszkivilágítást kapnak,

így a kiállítás az esti órákban is megtekinthető lesz.

Az esemény végével a fákat természetesen nem dobják ki, mindegyiket a stadion körüli területre viszik, s újra elültetik őket. Ha már fásítás: Etiópia nemrég gigantikus faültetési akciót tartott, 200 milliót ültettek el 24 óra alatt.

A fák védelme nem csak az egyes fajták megóvása miatt fontos, a klímaváltozás elleni küzdelemben is óriási szerepük van. Ők jelenleg is harcolnak, csak azt nem tudni, hogy vajon meddig képesek még rá.

