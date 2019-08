Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"01944359-5d44-47d0-8256-4204f44cbc8e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Tiszántúlra valószínűleg csak szerdán érkezik meg az eső.","shortLead":"A Tiszántúlra valószínűleg csak szerdán érkezik meg az eső.","id":"20190813_Kisopri_a_lehules_a_kanikulat_este_jonnek_a_zivatarok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01944359-5d44-47d0-8256-4204f44cbc8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9f89d40-838b-4f84-a042-327a7018c21b","keywords":null,"link":"/elet/20190813_Kisopri_a_lehules_a_kanikulat_este_jonnek_a_zivatarok","timestamp":"2019. augusztus. 13. 07:36","title":"Kisöpri a lehűlés a kánikulát, este jönnek a zivatarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b65fa92-5696-4d99-8dd6-d73a8d3918e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mobil fotós képességeit megvizsgáló DxOLabs után a Note10+ képernyőjét is letesztelte egy szervezet. A DisplayMate maximális értékelést adott rá.","shortLead":"A mobil fotós képességeit megvizsgáló DxOLabs után a Note10+ képernyőjét is letesztelte egy szervezet. A DisplayMate...","id":"20190813_displaymate_vizsgalat_a_kijelzo_samsung_galaxy_note10_plus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b65fa92-5696-4d99-8dd6-d73a8d3918e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4bef11d-1fb6-4ad9-afa0-d9197e0ae355","keywords":null,"link":"/tudomany/20190813_displaymate_vizsgalat_a_kijelzo_samsung_galaxy_note10_plus","timestamp":"2019. augusztus. 13. 18:03","title":"Nagyon rendben van a Note10+ képernyője – mondják a tesztlaborban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afb61e4d-b415-432a-a554-c77c8f6379a4","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Akár a parlament felfüggesztésének árán is, ha erre van szükség.","shortLead":"Akár a parlament felfüggesztésének árán is, ha erre van szükség.","id":"20190813_A_britektobbsege_tamogatja_a_Brexit_vegrehajtasat_barmilyen_eszkozzel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afb61e4d-b415-432a-a554-c77c8f6379a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d752e6c-ac90-4f37-a04e-f4d856c57eb6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190813_A_britektobbsege_tamogatja_a_Brexit_vegrehajtasat_barmilyen_eszkozzel","timestamp":"2019. augusztus. 13. 09:19","title":"A britek többsége támogatja a Brexit végrehajtását \"bármilyen eszközzel\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f209f137-59ff-4402-b94b-1eb30d431fea","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A szokásosnál egy hónappal korábban bemutathatja Mate-szériájának idei kiadásait, a Mate 30-at és a Mate 30 Prót a Huawei.","shortLead":"A szokásosnál egy hónappal korábban bemutathatja Mate-szériájának idei kiadásait, a Mate 30-at és a Mate 30 Prót...","id":"20190812_huawei_mate_30_pro_bemutato_megjelenes_datum_szeptember","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f209f137-59ff-4402-b94b-1eb30d431fea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49e9c8b7-0ac2-4c1e-b877-80c311e670ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20190812_huawei_mate_30_pro_bemutato_megjelenes_datum_szeptember","timestamp":"2019. augusztus. 12. 08:33","title":"Váratlanul hamar jöhet a Huawei új Pro-telefonja, már szeptemberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c53e8a-8f4b-4d5c-b066-0eec8cf3bcc5","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Egy kérdésben biztosan nem ért egyet az Eötvös Loránd Kutatóhálózat Irányító Testületének elnöke, Maróth Miklós Palkovics László miniszterrel: ez pedig egyes kutatóintézetek sorsa. Szerinte az ő szava dönt, az pedig, hogy az Irányító Testületből többen kapcsolatban állnak Palkoviccsal, szerinte nem befolyásol semmit. Azt mondja, senkitől sem kapott utasítást vagy javaslatot, hogyan alakítsa át a rendszert, ahogy meg sem kérdezték tőle, mielőtt kinevezték. Pedig van egy víziója. Interjú Maróth Miklóssal. ","shortLead":"Egy kérdésben biztosan nem ért egyet az Eötvös Loránd Kutatóhálózat Irányító Testületének elnöke, Maróth Miklós...","id":"20190812_maroth_elkh_mta_kutatohalozat_itm_palkovics_orban_lovasz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c5c53e8a-8f4b-4d5c-b066-0eec8cf3bcc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cf2147f-9d0c-4522-9891-55b7cf052eab","keywords":null,"link":"/itthon/20190812_maroth_elkh_mta_kutatohalozat_itm_palkovics_orban_lovasz","timestamp":"2019. augusztus. 12. 06:30","title":"Maróth Miklós Orbán tanácsadója marad, mert Orbán szerint ez belefér – interjú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8197236-6757-4dae-9525-2d872257be8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt hetekben átlagos mértékű volt a szúnyogártalom, ezért kevesebb helyen kellett beavatkozniuk a szakembereknek. A hőség is bezavar, de azért folytatódik a gyérítés.\r

\r

","shortLead":"Az elmúlt hetekben átlagos mértékű volt a szúnyogártalom, ezért kevesebb helyen kellett beavatkozniuk a szakembereknek...","id":"20190812_Mutatjuk_hol_irtjak_a_szunyogokat_a_heten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8197236-6757-4dae-9525-2d872257be8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cb32923-6035-43d9-9891-7b174362ca56","keywords":null,"link":"/itthon/20190812_Mutatjuk_hol_irtjak_a_szunyogokat_a_heten","timestamp":"2019. augusztus. 12. 13:39","title":"Mutatjuk, hol irtják a szúnyogokat a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"037af8e4-2cb1-45f7-889f-5c2312f33df9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Tizenhét kiló kábítószert találtak az autójukban. Árlistájuk is volt. ","shortLead":"Tizenhét kiló kábítószert találtak az autójukban. Árlistájuk is volt. ","id":"20190813_Nem_kispalyaztak_a_Szigeten_drogot_arulo_hollandok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=037af8e4-2cb1-45f7-889f-5c2312f33df9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc90b971-bcaf-4813-86cf-8342417af248","keywords":null,"link":"/elet/20190813_Nem_kispalyaztak_a_Szigeten_drogot_arulo_hollandok","timestamp":"2019. augusztus. 13. 07:03","title":"Nem kispályáztak a Szigeten drogot áruló hollandok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a895dc0-deda-42e4-bf32-f1e211e519f5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Úgy tűnik, az Osztrák Szabadságpárt a szerencsejátékbizniszben is rendesen összesározta magát. ","shortLead":"Úgy tűnik, az Osztrák Szabadságpárt a szerencsejátékbizniszben is rendesen összesározta magát. ","id":"20190813_Most_egy_ujabb_korrupcios_ugyben_volt_hazkutatas_Strachenal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a895dc0-deda-42e4-bf32-f1e211e519f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaff4523-0990-4eca-97dd-0e6370991c6f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190813_Most_egy_ujabb_korrupcios_ugyben_volt_hazkutatas_Strachenal","timestamp":"2019. augusztus. 13. 18:51","title":"Most egy újabb korrupciós ügyben volt házkutatás Strachénál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]