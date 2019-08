Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3ae08881-a76c-469b-92b4-bf948f48e798","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több-busznyi rohamrendőr érkezett kedden a hongkongi repülőtér azon szárnyához, amelyet már napok óta megszállva tartanak a demokratikus jogok védelmét követelő tüntetők. A világ egyik legforgalmasabb légikikötője már második napja csak komoly fennakadásokkal működik, több száz járat indulását törölték. Kínában már a beavatkozás elkerülhetetlenségéről beszélnek.","shortLead":"Több-busznyi rohamrendőr érkezett kedden a hongkongi repülőtér azon szárnyához, amelyet már napok óta megszállva...","id":"20190813_Osszecsapas_fele_halad_a_hongkongi_valsag__rohamrendorok_a_repteren_Kina_fenyeget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ae08881-a76c-469b-92b4-bf948f48e798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f2a940f-9afc-47aa-8325-1e879e4f4143","keywords":null,"link":"/vilag/20190813_Osszecsapas_fele_halad_a_hongkongi_valsag__rohamrendorok_a_repteren_Kina_fenyeget","timestamp":"2019. augusztus. 13. 18:00","title":"Összecsapás felé halad a hongkongi válság – rohamrendőrök a reptéren, Kína fenyeget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"514f913d-83fb-4a84-b5d4-387f2d799f09","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy biztonsági résnek köszönhetően valakik egy hatalmas adatbázist raktak össze, ami ujjlenyomatokat és az arcazonosításhoz szükséges információkat is tartalmazza.","shortLead":"Egy biztonsági résnek köszönhetően valakik egy hatalmas adatbázist raktak össze, ami ujjlenyomatokat és...","id":"20190814_adatszivargas_biometrikus_adatok_adatbazis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=514f913d-83fb-4a84-b5d4-387f2d799f09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3704e015-f780-451a-b255-3eb928500d04","keywords":null,"link":"/tudomany/20190814_adatszivargas_biometrikus_adatok_adatbazis","timestamp":"2019. augusztus. 14. 14:03","title":"Több mint 1 millió felhasználó biometrikus adatai kerültek ki a netre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f322c683-e68b-4d1c-ab05-8119c5dc7372","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzat a korábbinál több lakossági panaszt kapott.","shortLead":"Az önkormányzat a korábbinál több lakossági panaszt kapott.","id":"20190812_Tul_hangos_a_Sziget_jon_a_buntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f322c683-e68b-4d1c-ab05-8119c5dc7372&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed891735-4760-4060-82ee-52bc34cd963e","keywords":null,"link":"/itthon/20190812_Tul_hangos_a_Sziget_jon_a_buntetes","timestamp":"2019. augusztus. 12. 18:31","title":"Túl hangos a Sziget, jön a büntetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3557695b-82c4-409c-a8c6-0d029b650492","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Lajos Tamás a mellkasát fájlalta, néhány órával később már a mentőknek kellett újjáéleszteniük, de nem jártak sikerrel.","shortLead":"Lajos Tamás a mellkasát fájlalta, néhány órával később már a mentőknek kellett újjáéleszteniük, de nem jártak sikerrel.","id":"20190813_A_palyan_rosszul_lett_estere_meghalt_egy_magyar_labdarugo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3557695b-82c4-409c-a8c6-0d029b650492&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4ce6531-4bcd-4b31-b6b0-73c7b0e1923b","keywords":null,"link":"/sport/20190813_A_palyan_rosszul_lett_estere_meghalt_egy_magyar_labdarugo","timestamp":"2019. augusztus. 13. 09:17","title":"A pályán rosszul lett, estére meghalt egy magyar labdarúgó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d759705e-6c97-45ef-8b6f-20b98156c3f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most a budai oldalon, hordágyon húzták fel az illetőt.","shortLead":"Most a budai oldalon, hordágyon húzták fel az illetőt.","id":"20190813_Megint_a_Dunaparti_kovekre_esett_egy_ember","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d759705e-6c97-45ef-8b6f-20b98156c3f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c4c142c-2892-4f9b-9e33-8ef5f17d95fd","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_Megint_a_Dunaparti_kovekre_esett_egy_ember","timestamp":"2019. augusztus. 13. 19:15","title":"Megint a Duna-parti kövekre esett egy ember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d966abfe-2d71-4fc7-86c7-92a0dd53c856","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Kipróbáltuk, milyen a fesztiválozós, vendéglátós munka a Sziget Fesztiválon. Éppen a nyár egyik legmelegebb napján mentünk egy hamburgereshez dolgozni, kemény volt. ","shortLead":"Kipróbáltuk, milyen a fesztiválozós, vendéglátós munka a Sziget Fesztiválon. Éppen a nyár egyik legmelegebb napján...","id":"20190813_sziget_vendeglatas_foglalkoztatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d966abfe-2d71-4fc7-86c7-92a0dd53c856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aab119f-fca6-404b-9edf-db31e1a5c1a6","keywords":null,"link":"/kkv/20190813_sziget_vendeglatas_foglalkoztatas","timestamp":"2019. augusztus. 13. 11:00","title":"Patakokban folyt az izzadság rólam, a szemem csípte a füst – élet a pult mögött, a Szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"037af8e4-2cb1-45f7-889f-5c2312f33df9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Tizenhét kiló kábítószert találtak az autójukban. Árlistájuk is volt. ","shortLead":"Tizenhét kiló kábítószert találtak az autójukban. Árlistájuk is volt. ","id":"20190813_Nem_kispalyaztak_a_Szigeten_drogot_arulo_hollandok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=037af8e4-2cb1-45f7-889f-5c2312f33df9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc90b971-bcaf-4813-86cf-8342417af248","keywords":null,"link":"/elet/20190813_Nem_kispalyaztak_a_Szigeten_drogot_arulo_hollandok","timestamp":"2019. augusztus. 13. 07:03","title":"Nem kispályáztak a Szigeten drogot áruló hollandok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cddb394-f106-4b83-a955-0ca36c2381a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A két fiatal holttestét múlt héten találták meg a Nelson folyó partján, de akkor még nem tudták megállapítani a halál okát.","shortLead":"A két fiatal holttestét múlt héten találták meg a Nelson folyó partján, de akkor még nem tudták megállapítani a halál...","id":"20190813_Ongyilkosok_lehettek_a_tinedzserek_akik_tobb_emberrel_vegeztek_Kanadaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0cddb394-f106-4b83-a955-0ca36c2381a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b61f7194-3f4d-4f71-b666-001ff4699402","keywords":null,"link":"/elet/20190813_Ongyilkosok_lehettek_a_tinedzserek_akik_tobb_emberrel_vegeztek_Kanadaban","timestamp":"2019. augusztus. 13. 12:01","title":"Öngyilkosok lehettek a tinédzserek, akik több emberrel végeztek Kanadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]