[{"available":true,"c_guid":"580fd185-1efe-4cdd-a830-75233bedd3be","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Szándékaik komolyak – a horvát vezetők elszántan akarják az eurót. Csakhogy Brüsszelben és Frankfurtban a szokásos pénzügyi feltételeken kívül új politikai kritériumokat is kiagyaltak, ezeket pedig pokoli nehéz lesz teljesíteni.","shortLead":"Szándékaik komolyak – a horvát vezetők elszántan akarják az eurót. Csakhogy Brüsszelben és Frankfurtban a szokásos...","id":"20190816_A_horvatok_is_lehagynak_Magyarorszagot_az_eurobevezetessel_csak_van_egy_kis_gond","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=580fd185-1efe-4cdd-a830-75233bedd3be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caa9c78e-0621-4087-92aa-b222910bf935","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190816_A_horvatok_is_lehagynak_Magyarorszagot_az_eurobevezetessel_csak_van_egy_kis_gond","timestamp":"2019. augusztus. 16. 17:00","title":"A horvátok is lehagynák Magyarországot az euróbevezetéssel, csak van egy kis gond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e799bcc5-894b-44ed-8a90-8144ed598f3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Változik a közösségi közlekedés menetrendje az augusztus 20-ai állami ünnepek miatt, a Volánbusz és a MÁV járatai mellett a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) menetrendjében is jelentős eltérések lesznek. Ideiglenes forgalomkorlátozásokra, lezárásokra és parkolási tilalomra is kell készülni.","shortLead":"Változik a közösségi közlekedés menetrendje az augusztus 20-ai állami ünnepek miatt, a Volánbusz és a MÁV járatai...","id":"20190815_Nem_lesz_egyszeru_feladvany_kozlekedni_Budapesten_a_hosszu_hetvegen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e799bcc5-894b-44ed-8a90-8144ed598f3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03488ae1-19a5-4be5-a9c9-8eef0e125b5d","keywords":null,"link":"/itthon/20190815_Nem_lesz_egyszeru_feladvany_kozlekedni_Budapesten_a_hosszu_hetvegen","timestamp":"2019. augusztus. 15. 19:58","title":"Nem lesz egyszerű feladvány közlekedni Budapesten a hosszú hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3671217-34fa-4917-b650-271317ffb620","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem történt meglepetés a hitelminősítőnél.","shortLead":"Nem történt meglepetés a hitelminősítőnél.","id":"20190816_Megerositette_Magyarorszag_adosbesorolasat_a_Fitch","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3671217-34fa-4917-b650-271317ffb620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99195139-b4fa-4da1-8c63-63bec354ba3c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190816_Megerositette_Magyarorszag_adosbesorolasat_a_Fitch","timestamp":"2019. augusztus. 16. 22:14","title":"Megerősítette Magyarország adósbesorolását a Fitch","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dbd476b-0265-4b06-b43f-d9b5ba628195","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Napközben azért nem lesz ilyen hideg, viszont zivatarokra több helyen is számítani kell. ","shortLead":"Napközben azért nem lesz ilyen hideg, viszont zivatarokra több helyen is számítani kell. ","id":"20190815_Ne_lepodjon_meg_ha_holnap_hajnalban_8_fokra_ebred","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9dbd476b-0265-4b06-b43f-d9b5ba628195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b71b8d41-2cf8-482c-bb86-ce73dcc9fe40","keywords":null,"link":"/itthon/20190815_Ne_lepodjon_meg_ha_holnap_hajnalban_8_fokra_ebred","timestamp":"2019. augusztus. 15. 18:33","title":"Ne lepődjön meg, ha holnap hajnalban 8 fokra ébred","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7426fd07-f343-4501-b734-87490f709f7d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ötödik emeleten volt füst meg tűz.","shortLead":"Az ötödik emeleten volt füst meg tűz.","id":"20190816_Langra_kapott_elektromos_roller_miatt_kiuritettek_a_Dropbox_szekhazat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7426fd07-f343-4501-b734-87490f709f7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55afbfda-6009-4386-ab0c-036db192c759","keywords":null,"link":"/kkv/20190816_Langra_kapott_elektromos_roller_miatt_kiuritettek_a_Dropbox_szekhazat","timestamp":"2019. augusztus. 16. 11:48","title":"Lángra kapott elektromos roller miatt kiürítették a Dropbox székházát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az anya ellen emberölés gyanúja miatt folyik eljárás, a rendőrség őrizetbe vette. ","shortLead":"Az anya ellen emberölés gyanúja miatt folyik eljárás, a rendőrség őrizetbe vette. ","id":"20190816_Meghalt_egy_10_honapos_kislany_akit_anyja_bantalmazott_Kunmadarason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e5d66fe-ee6d-4d5e-b2dc-c31b55c8f7a9","keywords":null,"link":"/itthon/20190816_Meghalt_egy_10_honapos_kislany_akit_anyja_bantalmazott_Kunmadarason","timestamp":"2019. augusztus. 16. 14:10","title":"Meghalt egy 10 hónapos kislány, akit anyja bántalmazott Kunmadarason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a500043-ec94-4905-afa0-ceb3cff2d6e0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szokatlanul népes családnak számítanak.","shortLead":"Szokatlanul népes családnak számítanak.","id":"20190816_Ez_am_a_golyahir_het_kisgolya_nott_fel_egy_feszekben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a500043-ec94-4905-afa0-ceb3cff2d6e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1134a5a7-2429-4a0a-822f-13005dcb2adc","keywords":null,"link":"/elet/20190816_Ez_am_a_golyahir_het_kisgolya_nott_fel_egy_feszekben","timestamp":"2019. augusztus. 16. 16:29","title":"Ez ám a gólyahír: hét kisgólya nőtt fel egy fészekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07f1f0a9-f97c-4375-bc55-231e29dfd195","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mostantól dalban is meg lehet hallgatni az elmúlt hét híreit. ","shortLead":"Mostantól dalban is meg lehet hallgatni az elmúlt hét híreit. ","id":"20190815_Hirek_dalban_projekt_Loci","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07f1f0a9-f97c-4375-bc55-231e29dfd195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3c72433-194d-47d7-ac77-346b94d53c51","keywords":null,"link":"/elet/20190815_Hirek_dalban_projekt_Loci","timestamp":"2019. augusztus. 15. 16:09","title":"Valahonnan ismerős ez a dalszöveg? Gratulálunk, ön naprakész!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]