[{"available":true,"c_guid":"c7092608-dbf3-432a-9bf6-15315a6f3385","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Évről évre egyre többen érkeznek repülővel Budapestre, vagy utaznak innen indulva.","shortLead":"Évről évre egyre többen érkeznek repülővel Budapestre, vagy utaznak innen indulva.","id":"20190821_Annyian_repultek_Ferihegyen_iden_juliusig_mint_a_Malev_utolso_eveben_12_honap_alatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7092608-dbf3-432a-9bf6-15315a6f3385&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eec15a8e-f775-4862-9e26-a16b9be6147b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190821_Annyian_repultek_Ferihegyen_iden_juliusig_mint_a_Malev_utolso_eveben_12_honap_alatt","timestamp":"2019. augusztus. 21. 09:05","title":"Annyian repültek Ferihegyen idén júliusig, mint a Malév utolsó évében 12 hónap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe81b082-47d6-4080-915b-867162f9d88c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mérföldkövéhez érkezett Új-Zéland legrégebbi papagájfaja, a kihalás szélén álló kakapó szaporítási programja: a röpképtelen madarak populációja hetven év után először érte el a 200 példányt. A hírt Andrew Digby, az új-zélandi természetvédelmi hivatal kakapók újraszaporításával foglalkozó programjának tudományos tanácsadója jelentette be.","shortLead":"Mérföldkövéhez érkezett Új-Zéland legrégebbi papagájfaja, a kihalás szélén álló kakapó szaporítási programja...","id":"20190821_veszelyeztetett_kakapok_populacioja_szama_uj_zeland_papagaj_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe81b082-47d6-4080-915b-867162f9d88c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b784e7b-9ac8-4784-9685-6cec1afe28da","keywords":null,"link":"/tudomany/20190821_veszelyeztetett_kakapok_populacioja_szama_uj_zeland_papagaj_video","timestamp":"2019. augusztus. 21. 13:03","title":"\"Legkövérebb és legröpképtelenebb\": 70 év után végre 200 fölé emelkedett a bagolypapagájok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee41ca9e-b9a4-49c9-8dbd-cae03ce56ff8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"De most nemcsak átnevezésről van szó.","shortLead":"De most nemcsak átnevezésről van szó.","id":"20190821_Karacsony_Gergely_is_HEVbol_csinalna_metrot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee41ca9e-b9a4-49c9-8dbd-cae03ce56ff8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d74665cf-751e-4379-906f-22f359f995db","keywords":null,"link":"/itthon/20190821_Karacsony_Gergely_is_HEVbol_csinalna_metrot","timestamp":"2019. augusztus. 21. 15:37","title":"Karácsony Gergely is HÉV-ből csinálna metrót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c00c774-2c76-4ec4-b64f-dc025a19dbce","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Három év alatt, több tízmilliárd forintból modernizálja a Magyar Posta a csomagküldést.","shortLead":"Három év alatt, több tízmilliárd forintból modernizálja a Magyar Posta a csomagküldést.","id":"20190821_Megigerte_a_Posta_a_2022es_karacsonyi_szezonban_mar_modern_lesz_a_csomagkuldes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c00c774-2c76-4ec4-b64f-dc025a19dbce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7351da78-6ff1-4a65-a43a-0010e192d903","keywords":null,"link":"/kkv/20190821_Megigerte_a_Posta_a_2022es_karacsonyi_szezonban_mar_modern_lesz_a_csomagkuldes","timestamp":"2019. augusztus. 21. 06:36","title":"Megígérte a Posta: a 2022-es karácsonyi szezonban már modern lesz a csomagküldés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba8d749e-05c2-4cd0-9272-27fc9418bba7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Személyautójuk a fénysorompó tilos jelzése ellenére hajtott a sínekre","shortLead":"Személyautójuk a fénysorompó tilos jelzése ellenére hajtott a sínekre","id":"20190822_Delkoreaiak_haltak_meg_a_kismarosi_vonatbalesetben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba8d749e-05c2-4cd0-9272-27fc9418bba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b19ee78a-656d-45ec-a32b-6ec068bfbb9c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190822_Delkoreaiak_haltak_meg_a_kismarosi_vonatbalesetben","timestamp":"2019. augusztus. 22. 14:43","title":"Dél-koreaiak haltak meg a kismarosi vonatbalesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6ea3a4d-433b-42f0-870b-2d7ee874e196","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Facebookon írt rövid születésnapi köszöntőt a miniszterelnök.","shortLead":"Facebookon írt rövid születésnapi köszöntőt a miniszterelnök.","id":"20190820_Orban_Viktor_felkoszontotte_Magyarorszagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b6ea3a4d-433b-42f0-870b-2d7ee874e196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"397a22f8-a905-4992-ad4e-1edb8029cd3b","keywords":null,"link":"/itthon/20190820_Orban_Viktor_felkoszontotte_Magyarorszagot","timestamp":"2019. augusztus. 20. 19:22","title":"Orbán Viktor felköszöntötte Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55f8bad0-cab0-4788-b77e-4a1e7821bf01","c_author":"hvg.hu/ T. S. ","category":"kultura","description":"Átadták negyedszer is a közmédia zenei díjait „az év legjobb előadóinak”. Mondjuk úgy, hogy nem feltétlen a teljesítmény, inkább a párthűség döntött.","shortLead":"Átadták negyedszer is a közmédia zenei díjait „az év legjobb előadóinak”. Mondjuk úgy, hogy nem feltétlen...","id":"20190821_Petofidijat_kapott_Akos_es_Nagy_Fero","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55f8bad0-cab0-4788-b77e-4a1e7821bf01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c71a1d73-25ed-4624-b7b0-f939ee55a78c","keywords":null,"link":"/kultura/20190821_Petofidijat_kapott_Akos_es_Nagy_Fero","timestamp":"2019. augusztus. 21. 11:52","title":"Petőfi-díjat kapott Ákos és Nagy Feró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9727ed9f-6145-44ea-902f-69c098d99b21","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Microsoft-botrány időszakából származó szerződéseket kért ki az ügyészség.","shortLead":"A Microsoft-botrány időszakából származó szerződéseket kért ki az ügyészség.","id":"20190822_Az_ugyeszseg_tenyleg_dolgozik_a_Microsoftbotranyon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9727ed9f-6145-44ea-902f-69c098d99b21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2258df47-b0b7-4c97-b0d1-11595dd3c4f9","keywords":null,"link":"/kkv/20190822_Az_ugyeszseg_tenyleg_dolgozik_a_Microsoftbotranyon","timestamp":"2019. augusztus. 22. 10:43","title":"Az ügyészség tényleg dolgozik a Microsoft-botrányon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]