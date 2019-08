Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"de17f9e1-c210-40e6-be58-8d1f706da271","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A légszennyezettség nemcsak légúti betegségeket okoz és csökkenti a várható élettartamot, egy új tanulmány szerint mentális betegségek, köztük a depresszió és skizofrénia kialakulásával is kapcsolatba hozható. A tanulmány bírálói szerint azonban a megállapítások igazolására további kutatásokra van szükség.","shortLead":"A légszennyezettség nemcsak légúti betegségeket okoz és csökkenti a várható élettartamot, egy új tanulmány szerint...","id":"20190823_legszennyezettseg_hatasa_mentalis_betegsegek_depresszio_skizofrenia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de17f9e1-c210-40e6-be58-8d1f706da271&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dade082-be51-439a-bda2-496f2693f7fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190823_legszennyezettseg_hatasa_mentalis_betegsegek_depresszio_skizofrenia","timestamp":"2019. augusztus. 23. 16:03","title":"Meglepő módon is betehet az emberiségnek a légszennyezettség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a87e091-8e2c-4b30-aa95-064f1f3d58c9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A francia elnök szerint nemzetközi válsághelyzet áll fenn.","shortLead":"A francia elnök szerint nemzetközi válsághelyzet áll fenn.","id":"20190823_Macron_az_amazonasi_erdotuzrol_Eg_a_hazunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a87e091-8e2c-4b30-aa95-064f1f3d58c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"694c2b6e-9ada-4583-bb47-9c5e2c2ae919","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190823_Macron_az_amazonasi_erdotuzrol_Eg_a_hazunk","timestamp":"2019. augusztus. 23. 08:23","title":"Macron az amazonasi erdőtűzről: Ég a házunk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad2f3993-b8ea-499b-af44-1b60397f1699","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szó szerint fellélegezhetnek több településen, a nagy médiakritika miatt ugyanis Magyarország betiltja a szlovén szennyvíziszap importját. Szlovénia komoly bajba kerülhet, mert az európai feldolgozóüzemek be vannak táblázva.\r

\r

","shortLead":"Szó szerint fellélegezhetnek több településen, a nagy médiakritika miatt ugyanis Magyarország betiltja a szlovén...","id":"20190823_Europa_nyilvanos_veceje__Magyarorszag_betiltja_a_szloven_szennyviziszap_importjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad2f3993-b8ea-499b-af44-1b60397f1699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3a96450-6306-4436-aaa5-024b99d02370","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190823_Europa_nyilvanos_veceje__Magyarorszag_betiltja_a_szloven_szennyviziszap_importjat","timestamp":"2019. augusztus. 23. 16:02","title":"\"Európa nyilvános vécéje\" – Magyarország betiltja a szlovén szennyvíziszap importját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ef37d72-600a-4dc6-ba42-a93f0214f91b","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A most kezdődő tanévet is tanárhiánnyal kezdi több iskola, elithelyeken sincs feltöltve minden állás. A szakszervezet szerint baj van, az Emmi szerint nincs.","shortLead":"A most kezdődő tanévet is tanárhiánnyal kezdi több iskola, elithelyeken sincs feltöltve minden állás. A szakszervezet...","id":"20190823_Hogy_lehet_hogy_evek_ota_ugyanannyi_a_tanarmegis_hiany_van","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ef37d72-600a-4dc6-ba42-a93f0214f91b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec23fd7-70d5-4168-a885-fb765a894006","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Hogy_lehet_hogy_evek_ota_ugyanannyi_a_tanarmegis_hiany_van","timestamp":"2019. augusztus. 23. 11:22","title":"Idén is kapós \"bármely szakos\" tanár, csak legyen, aki matekot, magyart, angolt tanít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3b10e16-d181-434d-b9c3-04ee0247dab1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német fővárosban januártól egy cigarettacsikk vagy egy rágógumi eldobásáért is súlyos büntetés jár. ","shortLead":"A német fővárosban januártól egy cigarettacsikk vagy egy rágógumi eldobásáért is súlyos büntetés jár. ","id":"20190823_Felmillioba_is_kerulhet_ha_nem_takaritja_fel_a_kutyapiszkot_Berlinben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3b10e16-d181-434d-b9c3-04ee0247dab1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8f1e4ec-9fe4-4b6b-9887-466fcc2cb3e4","keywords":null,"link":"/vilag/20190823_Felmillioba_is_kerulhet_ha_nem_takaritja_fel_a_kutyapiszkot_Berlinben","timestamp":"2019. augusztus. 23. 21:01","title":"Félmillióba is kerülhet, ha nem takarítja fel a kutyapiszkot Berlinben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b526825f-a9c7-4ffd-845c-4f4dbf226cbe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Legutóbb egy matekpélda miatt borítottak asztalt a netezők, most pedig egy állatos videó miatt kerekedett vita. Kinek van igaza?","shortLead":"Legutóbb egy matekpélda miatt borítottak asztalt a netezők, most pedig egy állatos videó miatt kerekedett vita. Kinek...","id":"20190823_nyul_varju_video_optikai_csalodas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b526825f-a9c7-4ffd-845c-4f4dbf226cbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6a9c033-5ada-4e3c-8fc4-3dd953268d37","keywords":null,"link":"/tudomany/20190823_nyul_varju_video_optikai_csalodas","timestamp":"2019. augusztus. 23. 15:03","title":"Ez most akkor nyúl vagy holló? Egy videó miatt vitáznak most a netezők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fa2a7e5-bdb6-4665-a7e9-c521e495e05b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kecsketejivó világrekordot döntöttek Kecskeméten, 542-en hörpöltek egyszerre.

","shortLead":"Kecsketejivó világrekordot döntöttek Kecskeméten, 542-en hörpöltek egyszerre.

","id":"20190824_Rekord_szinten_bekecsketejeztek_Kecskemeten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7fa2a7e5-bdb6-4665-a7e9-c521e495e05b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d74bde44-d89b-43d2-baef-55e84a32409b","keywords":null,"link":"/itthon/20190824_Rekord_szinten_bekecsketejeztek_Kecskemeten","timestamp":"2019. augusztus. 24. 15:59","title":"Rekord szinten bekecsketejeztek Kecskeméten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35437489-f515-4212-a96a-17dafdbe9be4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az első hírek szerint sérülésekkel megúszta a balesetet.\r

","shortLead":"Az első hírek szerint sérülésekkel megúszta a balesetet.\r

","id":"20190823_Lezuhant_egy_sikloernyos_Iszkaszentgyorgynel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35437489-f515-4212-a96a-17dafdbe9be4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6ba25ab-52eb-45fd-9efd-f3944f4d80d4","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Lezuhant_egy_sikloernyos_Iszkaszentgyorgynel","timestamp":"2019. augusztus. 23. 19:38","title":"Lezuhant egy siklóernyős Iszkaszentgyörgynél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]