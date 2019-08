Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"641a94b9-12b0-477a-8240-990bce080d89","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kilép a bukaresti kormányból a szociálliberális koalíció kisebbik pártja, a Liberálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE) – jelentette be Calin Popescu Tariceanu pártelnök.","shortLead":"Kilép a bukaresti kormányból a szociálliberális koalíció kisebbik pártja, a Liberálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE...","id":"20190826_romania_bukarest_kormanykoalicio_felbomlas_tariceanu_dancila","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=641a94b9-12b0-477a-8240-990bce080d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"987dd571-3daa-478f-a9d5-7a7e9baccc9f","keywords":null,"link":"/vilag/20190826_romania_bukarest_kormanykoalicio_felbomlas_tariceanu_dancila","timestamp":"2019. augusztus. 26. 20:16","title":"Felbomlott a román kormánykoalíció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b20c935b-cd1b-4abb-8e74-6c5fc1e68c78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz nemmel szavazott az ügyben, szerintük Jordán túl megosztó.","shortLead":"A Fidesz nemmel szavazott az ügyben, szerintük Jordán túl megosztó.","id":"20190827_Jordan_Tamas_Szombathely_diszpolgara_lesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b20c935b-cd1b-4abb-8e74-6c5fc1e68c78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba4d8780-c6f0-465f-bbd4-83e8af098458","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Jordan_Tamas_Szombathely_diszpolgara_lesz","timestamp":"2019. augusztus. 27. 16:16","title":"Jordán Tamás Szombathely díszpolgára lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc7faa6c-bf96-4d98-9155-ca0ccc3033af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyomoz a rendőrség a Vas megyei Balogunyomon építendő új polgármesteri hivatallal és közösségi házzal kapcsolatban, írja az Átlátszó. Az intézményt megépülését a Belügyminisztérium is támogatta, a polgármester szerint még Hende Csaba is próbált segíteni, de nem történt előrelépés az ügyben, egészen a feljelentésig.","shortLead":"Nyomoz a rendőrség a Vas megyei Balogunyomon építendő új polgármesteri hivatallal és közösségi házzal kapcsolatban...","id":"20190827_balogonyum_polgarmesteri_hivatal_epitkezes_onkormanyzat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc7faa6c-bf96-4d98-9155-ca0ccc3033af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da2f76a1-f037-470a-adab-773cda6e1df7","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_balogonyum_polgarmesteri_hivatal_epitkezes_onkormanyzat","timestamp":"2019. augusztus. 27. 17:02","title":"Egy cikk kellett ahhoz, hogy rendőrség is vizsgálódjon Balogunyomon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181ea5cf-28a2-43c5-9ad0-45abfcae21c8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"19 állam és a szövetségi főváros beperelte Donald Trumpot azért, mert engedélyezné fiatal korú migránsok határozatlan idejű fogva tartását. Korábban több gyerek is meghalt őrizetben.","shortLead":"19 állam és a szövetségi főváros beperelte Donald Trumpot azért, mert engedélyezné fiatal korú migránsok határozatlan...","id":"20190827_Oriasi_a_felhaborodas_bepereltek_az_allamok_Trumpot_a_migrans_gyerekek_fogva_tartasa_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=181ea5cf-28a2-43c5-9ad0-45abfcae21c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca201cff-5730-4c48-89e3-ce466c650ee4","keywords":null,"link":"/vilag/20190827_Oriasi_a_felhaborodas_bepereltek_az_allamok_Trumpot_a_migrans_gyerekek_fogva_tartasa_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 27. 05:35","title":"Óriási a felháborodás, beperelték az államok Trumpot a migráns gyerekek fogva tartása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3387353a-63d6-4af0-bf84-1cb6892198f5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az állatokat végül elvették tőle, és hiába kerültek állatkertbe, elpusztultak. ","shortLead":"Az állatokat végül elvették tőle, és hiába kerültek állatkertbe, elpusztultak. ","id":"20190827_Furdokadjaban_probalt_kistigriseket_tartani_egy_szlovak_no","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3387353a-63d6-4af0-bf84-1cb6892198f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5821f038-169e-4bbb-ade0-0fdf0b11e18a","keywords":null,"link":"/elet/20190827_Furdokadjaban_probalt_kistigriseket_tartani_egy_szlovak_no","timestamp":"2019. augusztus. 27. 14:33","title":"Fürdőkádjában próbált kistigriseket tartani egy szlovák nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a7434f2-f0f4-4d67-ba5f-4b476ed11cea","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Miután a baloldal is felfüggesztette kétségeit, immár nincsen akadálya annak, hogy Sergio Mattarella olasz államfő újra Giuseppe Contét kérje fel a kormányalakításra Rómában.","shortLead":"Miután a baloldal is felfüggesztette kétségeit, immár nincsen akadálya annak, hogy Sergio Mattarella olasz államfő újra...","id":"20190828_salvini_conte_olaszorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a7434f2-f0f4-4d67-ba5f-4b476ed11cea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a44f7da3-4720-41b1-a2ed-f238a2e8b8c7","keywords":null,"link":"/vilag/20190828_salvini_conte_olaszorszag","timestamp":"2019. augusztus. 28. 14:53","title":"Csodafegyvernek hitte Salvini a kormánybuktatást, most mégis ő láthatja kárát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"733868bc-67e7-49d7-bb7c-1b55628e6081","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó népszerű divatterepjárójának új kivitele arról szól, hogy minden körülmények mellett megvédje az utasait.","shortLead":"A bajor gyártó népszerű divatterepjárójának új kivitele arról szól, hogy minden körülmények mellett megvédje az utasait.","id":"20190827_drontamadas_es_geppuska_ellen_is_ved_a_legujabb_bmw_x5","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=733868bc-67e7-49d7-bb7c-1b55628e6081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"057ec312-8be6-463f-ad3a-8ecb55336d83","keywords":null,"link":"/cegauto/20190827_drontamadas_es_geppuska_ellen_is_ved_a_legujabb_bmw_x5","timestamp":"2019. augusztus. 27. 08:21","title":"Dróntámadás és géppuska ellen is véd a legújabb BMW X5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3837784b-f684-4c1b-9472-8e2c96cfb754","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Augusztus végi koncertjén várható egy meglepetésbetét Fekete Gyula emlékére.","shortLead":"Augusztus végi koncertjén várható egy meglepetésbetét Fekete Gyula emlékére.","id":"20190827_Fenyo_Miklos_kulonleges_gesztust_tesz_Szaxi_Maxi_emlekere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3837784b-f684-4c1b-9472-8e2c96cfb754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ef43282-7c95-4afe-a0e3-4c882e1005ec","keywords":null,"link":"/kultura/20190827_Fenyo_Miklos_kulonleges_gesztust_tesz_Szaxi_Maxi_emlekere","timestamp":"2019. augusztus. 27. 05:23","title":"Fenyő Miklós különleges gesztust tesz Szaxi Maxi emlékére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]