Bonyolultabb, több közlekedési eszközt igénylő útvonalak is megtervezhetők lesznek a Mapsben. A Google ezzel fontos hiányosságot igyekszik pótolni szolgáltatásában.

Komplex utazások tervezésére is alkalmassá tette Maps alkalmazását a Google, amely régi adósságát törleszti ezzel - a fejlesztést maga a keresőóriás jelentette be hivatalos blogjában.

A funkció segítségével az utazók még könnyebben juthatnak el A-ból B-be, ha az út egy részét kerékpárral, vagy valamilyen telekocsi-szolgáltatással tennék meg. Ez a gyakorlatban a következők szerint néz ki: ha a felhasználó például busszal tervezne eljutni valahova, de a környéken autómegosztó is működik, a Maps alternatívaként ezt is fel fogja ajánlani. A szolgáltatás a becsült költségeket és az utazás várható idejét is jelzi majd.

Ugyanez igaz a bicikli esetében is: ha az utazó eredetileg két keréken indul útnak, de egy ponton muszáj vagy ajánlott valamilyen tömegközlekedési eszközre szállni, a Térkép szólni fog. Természetesen ilyenkor is jelzi majd, mennyi időbe telik a célig érni, és azt is, milyen állomásokon, illetve megállókon halad keresztül közben az illető.

A fejlesztést ugyanúgy kell használni, mint a Maps jelenlegi utazástervezőjét: a kiindulási és érkezési pontok meghatározása után az app magától felajánlja majd az új útvonalakat és módokat, semmit nem kell hozzá letölteni vagy külön beállítani.

A Google fokozatosan teszi elérhetővé az új funkciót, amit első körben az iOS-rendszerű készülékek tulajdonosai használhatnak teljes értékűen. Az androidosok az autómegosztós verziót a napokban kapják meg, a kerékpárosra még várni kell. A Google szerint eleinte 30 országban fog működni az újdonságuk. Magyarország egyelőre nincs köztük, de idővel (valószínűleg) ránk is kiterjesztik.

