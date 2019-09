Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"14e7252d-0b4a-4f23-baee-57a71d3258f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Counterpoint új kutatása szerint a nagyobb gyártók közül a Nokia frissíti leggyorsabban eszközeit a legújabb Androidra.","shortLead":"A Counterpoint új kutatása szerint a nagyobb gyártók közül a Nokia frissíti leggyorsabban eszközeit a legújabb...","id":"20190902_counterpoint_android_nokia_frissites_oprendszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14e7252d-0b4a-4f23-baee-57a71d3258f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"923c6e83-6e20-44c1-8b43-481f269fc088","keywords":null,"link":"/tudomany/20190902_counterpoint_android_nokia_frissites_oprendszer","timestamp":"2019. szeptember. 02. 15:03","title":"Gondolná? A Nokiák kapják meg leghamarabb a frissítéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a97825b5-3bc5-4c5a-8566-1d9556fb0d6c","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Az UNESCO örökségvédelmi szervének kifogásai ellenére gőzerővel folyik a Mahart-székház és két szomszédos épület átépítése. Tiborcz István cége kormányzati hátszelet kapott, de úgy tűnik, máshol is könnyítették a pályát. Információink szerint az ombudsmannál is bepanaszolták az építkezést. Tiborcz cége válaszolt a hvg.hu-nak, fogadkoznak, minden rendben lesz. ","shortLead":"Az UNESCO örökségvédelmi szervének kifogásai ellenére gőzerővel folyik a Mahart-székház és két szomszédos épület...","id":"20190903_Tiborcz_a_Mahartszekhaz_tetejen_ejszaka_vilagito_kockakkal_veszelyeztetne_a_vilagoroksegi_besorolast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a97825b5-3bc5-4c5a-8566-1d9556fb0d6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"675cbe2e-de09-4cf5-a443-8d00bfdc004e","keywords":null,"link":"/itthon/20190903_Tiborcz_a_Mahartszekhaz_tetejen_ejszaka_vilagito_kockakkal_veszelyeztetne_a_vilagoroksegi_besorolast","timestamp":"2019. szeptember. 03. 11:20","title":"Tiborczék a Mahart-székház világító tetejével veszélyeztetik a világörökségi besorolást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81cd112b-cb5a-4d1b-83a1-a33e407aa745","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190902_Zsenialis_kisfilmet_keszitettek_Kazincbarcikarol_es_a_gyujtoszenvedelyrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81cd112b-cb5a-4d1b-83a1-a33e407aa745&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10206f3e-6b4c-4ea8-9de9-92592d630a8d","keywords":null,"link":"/elet/20190902_Zsenialis_kisfilmet_keszitettek_Kazincbarcikarol_es_a_gyujtoszenvedelyrol","timestamp":"2019. szeptember. 02. 12:05","title":"Zseniális kisfilmet készítettek Kazincbarcikáról és a gyűjtőszenvedélyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aafd7985-2101-4d42-8448-dd521d7143d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Automatikusan elinduló reklámvideókkal is segíti ezután az alkalmazások fejlesztőit a Play áruházban a Google. A felhasználók aligha fogják kitörő örömmel fogadni az újítást.","shortLead":"Automatikusan elinduló reklámvideókkal is segíti ezután az alkalmazások fejlesztőit a Play áruházban a Google...","id":"20190903_autoplay_video_reklamok_google_play_aruhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aafd7985-2101-4d42-8448-dd521d7143d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2dddc97-5b84-46b0-8109-6bbcd6268892","keywords":null,"link":"/tudomany/20190903_autoplay_video_reklamok_google_play_aruhaz","timestamp":"2019. szeptember. 03. 12:03","title":"Változás jön a Google Play áruházba, sokaknál lehúzhatja a mobilnetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67162899-07bd-4f5d-a9ef-b6171ce45719","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tévéből kimaradt egyik jelenetet tette fel a YouTube-ra.","shortLead":"A tévéből kimaradt egyik jelenetet tette fel a YouTube-ra.","id":"20190902_Bodocs_Tibor_egyutt_erez_a_diakokkal_kuldott_is_nekik_egy_videot_az_elso_tanitasi_napra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67162899-07bd-4f5d-a9ef-b6171ce45719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d3d2e4e-38c3-432d-815e-7481b463df81","keywords":null,"link":"/elet/20190902_Bodocs_Tibor_egyutt_erez_a_diakokkal_kuldott_is_nekik_egy_videot_az_elso_tanitasi_napra","timestamp":"2019. szeptember. 02. 11:30","title":"Bödőcs Tibor együttérez a diákokkal, küldött is nekik egy videót az első tanítási napra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ab14734-20d5-4148-a24c-a83eeac5aef5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész úgy véli, nincs ma Magyarországon olyan párt, amelyik képviselni tudná vagy akarná a dal üzenetét. ","shortLead":"A színész úgy véli, nincs ma Magyarországon olyan párt, amelyik képviselni tudná vagy akarná a dal üzenetét. ","id":"20190902_Vecsei_H_Miklos_Mi_vagyunk_a_Grund_kampany_rendezveny_elhatarolodas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ab14734-20d5-4148-a24c-a83eeac5aef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd51dfb1-78df-4c5a-a6e3-31f70f30f419","keywords":null,"link":"/elet/20190902_Vecsei_H_Miklos_Mi_vagyunk_a_Grund_kampany_rendezveny_elhatarolodas","timestamp":"2019. szeptember. 02. 11:11","title":"Vecsei H. Miklós: Elhatárolódom attól, hogy a Mi vagyunk a Grund! szól kampányrendezvényeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"167ddf20-9ec9-42b7-8c27-480f48217ad7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetem egyik helyszínén tartottak volna kerekasztal-beszélgetést, amelyen a soproni ellenzéki polgármester-jelölt is részt vett volna, két nappal az esemény előtt felmondták a szerződést. ","shortLead":"Az egyetem egyik helyszínén tartottak volna kerekasztal-beszélgetést, amelyen a soproni ellenzéki polgármester-jelölt...","id":"20190903_Ket_nappal_elotte_lemondta_Kesz_Zoltanek_rendezvenyet_a_Soproni_Egyetem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=167ddf20-9ec9-42b7-8c27-480f48217ad7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bca545d0-757a-4a98-8a8a-d33c4db457c8","keywords":null,"link":"/itthon/20190903_Ket_nappal_elotte_lemondta_Kesz_Zoltanek_rendezvenyet_a_Soproni_Egyetem","timestamp":"2019. szeptember. 03. 20:50","title":"Két nappal előtte mondta le Kész Zoltánék rendezvényét a Soproni Egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1053ef2-6a88-46d9-bec2-b115215ac767","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Angliában szerveznek Whitney Houston-show-t a 2012-ben elhunyt popsztár hologramjával. ","shortLead":"Angliában szerveznek Whitney Houston-show-t a 2012-ben elhunyt popsztár hologramjával. ","id":"20190903_Hologramturnera_indul_Whitney_Houston","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1053ef2-6a88-46d9-bec2-b115215ac767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bf17ac0-77f0-4bad-a260-356de095f263","keywords":null,"link":"/kultura/20190903_Hologramturnera_indul_Whitney_Houston","timestamp":"2019. szeptember. 03. 10:36","title":"Az elhunyt Whitney Houstont megidézik a színpadon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]