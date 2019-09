Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1ba6b566-065f-419c-977c-e72a406e14c0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár egyelőre még csak szabadalom szintjén létezik a Samsung ötlete egy újabb összehajtható telefonra (azaz nincs garancia arra, hogy konkrét termék váljon belőle), a Z formát idéző készülék mindenképp ígéretes.","shortLead":"Bár egyelőre még csak szabadalom szintjén létezik a Samsung ötlete egy újabb összehajtható telefonra (azaz nincs...","id":"20190905_samsung_display_szabadalom_z_fold_osszehajthato_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ba6b566-065f-419c-977c-e72a406e14c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84c4d0f0-bedf-4b6c-b306-b438a8b6390d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190905_samsung_display_szabadalom_z_fold_osszehajthato_telefon","timestamp":"2019. szeptember. 05. 08:03","title":"Ha ezt a telefont tényleg megcsinálja a Samsung, el is felejthetjük az eddigi modelljeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4d7e0c6-b678-49d3-abc4-3f9dbcca7b12","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Várhatóan 2020 elején látogat Magyarországra Ville Itala.","shortLead":"Várhatóan 2020 elején látogat Magyarországra Ville Itala.","id":"20190904_Polt_Peterrel_is_targyalna_az_OLAF_vezetoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4d7e0c6-b678-49d3-abc4-3f9dbcca7b12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"998a03d2-d6a0-4c0a-936c-4ae14e39f8eb","keywords":null,"link":"/itthon/20190904_Polt_Peterrel_is_targyalna_az_OLAF_vezetoje","timestamp":"2019. szeptember. 04. 07:57","title":"Polt Péterrel is tárgyalna az OLAF vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"653b5712-5d4c-4f93-910e-2d70b7d9135f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Eredetileg 10,5 milliárd forintba került volna a kivitelezés, most a kormánynak kellene megdobnia az egyetemet még 5 milliárddal, ami Mészáros cégénél landolhat.","shortLead":"Eredetileg 10,5 milliárd forintba került volna a kivitelezés, most a kormánynak kellene megdobnia az egyetemet még 5...","id":"20190903_Otmilliardot_ker_Meszaros_Lorinc_cege_hogy_befejezzek_a_pecsi_uj_egyetemi_tombot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=653b5712-5d4c-4f93-910e-2d70b7d9135f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff45c5f7-a844-408d-9d35-8e3b6f7339bf","keywords":null,"link":"/kkv/20190903_Otmilliardot_ker_Meszaros_Lorinc_cege_hogy_befejezzek_a_pecsi_uj_egyetemi_tombot","timestamp":"2019. szeptember. 03. 16:20","title":"Újabb 5 milliárdot kér Mészáros cége, hogy befejezzék a pécsi egyetemi tömböt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25654ae8-32a7-4540-a402-f263a386d29c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Unió soros elnökeként továbblépnek a Magyarország ellen folyó hetes cikkely szerinti eljárásban.","shortLead":"Az Európai Unió soros elnökeként továbblépnek a Magyarország ellen folyó hetes cikkely szerinti eljárásban.","id":"20190904_Leptek_a_finnek_ket_het_mulva_tartjak_a_meghallgatast_Magyarorszagrol_Brusszelben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25654ae8-32a7-4540-a402-f263a386d29c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43d044dd-8caa-48ba-81c4-be9f8e6d144c","keywords":null,"link":"/itthon/20190904_Leptek_a_finnek_ket_het_mulva_tartjak_a_meghallgatast_Magyarorszagrol_Brusszelben","timestamp":"2019. szeptember. 04. 12:52","title":"Léptek a finnek: meghallgatást tartanak a magyar jogállamiságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4e9d8e7-370c-4207-bc95-e94c01f1892d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190904_Kedves_kis_termeszetfilmet_forgatott_a_BBC_de_a_juh_a_legerzekenyebb_pontjan_fejelte_le_az_operatort_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4e9d8e7-370c-4207-bc95-e94c01f1892d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2b9028c-da9c-48d5-a950-49a9c2f6bbe3","keywords":null,"link":"/elet/20190904_Kedves_kis_termeszetfilmet_forgatott_a_BBC_de_a_juh_a_legerzekenyebb_pontjan_fejelte_le_az_operatort_video","timestamp":"2019. szeptember. 04. 08:14","title":"Kedves kis természetfilmet forgatott a BBC, de a juh a legérzékenyebb pontján fejelte le az operatőrt (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19d1b6dc-2569-45d6-b84b-ddd8bf5da938","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"De további alapokat is felszabadíthatnak a jövőben erre a célra.","shortLead":"De további alapokat is felszabadíthatnak a jövőben erre a célra.","id":"20190904_Brexit_EU_gazdasagi_karok_rendezetlen_kivalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19d1b6dc-2569-45d6-b84b-ddd8bf5da938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f211229-19c1-42fa-b3ef-f9e8d73af808","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190904_Brexit_EU_gazdasagi_karok_rendezetlen_kivalas","timestamp":"2019. szeptember. 04. 20:36","title":"Brexit: Az EU 780 millió eurót különít el a rendezetlen kiválás okozta károk enyhítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a662a2d-4ff9-491e-8225-96bd9490b131","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tarlós István azt mondta, Karácsony Gergely nem ismeri a fővárost, mivel nem budapesti. ","shortLead":"Tarlós István azt mondta, Karácsony Gergely nem ismeri a fővárost, mivel nem budapesti. ","id":"20190904_karacsony_gergely_tarlos_istvan_budapest_sertes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a662a2d-4ff9-491e-8225-96bd9490b131&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c0b48b7-2103-46bf-809d-6b3006771d46","keywords":null,"link":"/itthon/20190904_karacsony_gergely_tarlos_istvan_budapest_sertes","timestamp":"2019. szeptember. 04. 12:45","title":"Karácsony szerint Tarlós vérig sértette fél Budapestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3209b214-fb4a-45b0-84da-893524513fb3","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Európában hiába nő az eladás, Kínában és Észak-Amerikában csökkent a kereslet.","shortLead":"Európában hiába nő az eladás, Kínában és Észak-Amerikában csökkent a kereslet.","id":"20190903_Eloszor_csokkent_az_elektromos_autok_eladasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3209b214-fb4a-45b0-84da-893524513fb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7ed582a-08a9-4166-8d0a-375003987a10","keywords":null,"link":"/cegauto/20190903_Eloszor_csokkent_az_elektromos_autok_eladasa","timestamp":"2019. szeptember. 03. 17:06","title":"Először csökkent az elektromos autók eladása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]