Egy megváltozott világban már aligha sima tévézés miatt keres magának új készüléket az ember. Az igények közé befurakodták magukat a kábelen “folyó” tartalmak, de az egyre jobb konzolok miatt is megnőtt a kereslet a nagy és jó képminőséggel rendelkező eszközök iránt. És azt se feledjük, hogy a nyaraláson felvett videókat még mindig szívesebben nézzük vissza egy ormótlan képernyőn, mint rögzítésre használt telefon paneljén.

Ám az okostévék egyre-másra zajló terjedése miatt szinte lehetetlen különbséget tenni köztük. Legalábbis messziről, és szemre. Merthogy funkciók terén azért bőven akadnak eltérések, sokszor pedig ezek döntik el, hogy 150-et vagy félmilliót kérnek el értük a kasszánál. A Sony egyik idei, már Európában is kapható üdvöskéje utóbbi kategóriába illik, de van is rá oka, hogy ennyibe kerül.

Külsőleg

Az XG95-ös szériát ugyan nem tegnap mutatta be a japán gyártó, de az európai kontinensre csak márciusban érkezett, így még mindig újnak számít. A furcsa jelző egyben a méreteire és dobozára való utalás is: hozzánk ugyan a legkisebb, 55 colos érkezett, de az így is 139 centis eszköz nem kis helyet foglalt a nappaliban – főleg kicsomagoláskor. Kell neki hely rendesen, egy kisebb szobában még pakolásra is szükség lehet, hogy a készüléket óvó hungarocelleket legyen hova rakni. (A teszt írójával mindez megtörtént.)

© hvg.hu/G. D.

A tévé mellé csomagolt (kábelrendezőként is funkcionáló) talpak nemcsak erősek, de biztonságosan tartják a nélkülük amúgy 18 kilós eszközt. Ha a lábak is rámennek, a készülék súlya mindjárt +1,1 kilót ugrik. Egy már közel 20 kilogrammra hízott gépet pedig nem szívesen rakosgatunk egyik a helyről a másikra, úgyhogy érdemes olyan pozíciót találni neki, ahonnan még portörlés miatt sem nagyon gyakran kell elmozdítani.

A tévé doboza egyébként nem rendelkezik szokatlan jegyekkel (olyan tévés és kész), és nincs is benne más a megszokott/kötelező dolgokon kívül. Amire azonban muszáj kitérnünk, az a távirányító, mert ilyen szép vezérlő ritkán kerül a vevő kezébe:

© hvg.hu/G. D.

Egy alapjáraton 500 ezres tévénél persze joggal elvárt igény, hogy a távirányító is nézzen már ki valahogy, a Sony pedig ezen a téren is hozza a tőle megszokott minőséget: a gombkiosztás remek, nem ropog, többszöri alkalommal is jó megfogni, az ezüstös borítás pedig prémium érzetet kelt. Hogy legyen mihez viszonyítani, előtte egy középkategóriás készülékét fogdostunk, aminek nagy részét olcsó műanyag borítja, amiben nincs semmi csodálatra méltó.

Ha már külsőség: a japán gyártó a tévé minden pontját igyekezett úgy összerakni, hogy közelebbről is érdemes legyen szemügyre venni. Elájulni persze nem kell: a szintén ezüstös kávák jól néznek ki, a készülékhez színben is passzoló talpak miatt az összképet nem nagyon rontja el semmi, de ennyi. A hátlap sem tartogat különösebb izgalmakat, a portokat, és csatlakozókat kivéve. Van jack, ethernet, RIF, IF, 4 HDMI, de persze USB-kből sincs hiány: a simából három, az eggyel jobb 3.0-ásból viszont egyet találni, az azonban – az eARC-s HDMI-vel együtt – nem oldalt, hanem lejjebb, és a föld felé nézve helyezkedik el. Kissé érthetetlen megoldás ez,

de persze nem azért vesz új televíziót valaki, hogy csak a hátulját vizsgálgassa, így a Sony gyártmányának ereje is akkor mutatkozik meg, ha bekapcsoljuk.

Képileg

Az XG95 nem görbített, rendes/hagyományos (amúgy LED) panellel rendelkezik. Képes a 4K-s felbontás megjelenítésére, emellett támogatja az újabb HDR10, HLG, valamint Dolby Vision jóságokat, melyek sokat adnak a látványhoz – feltéve, ha ilyen eljárással készült tartalmat fogyasztunk a készüléken. Ez azt jelenti, hogy hiába kapcsoljuk be az esti híradót vagy valamely népszerű török sorozatot, sem Szellő István, sem Fatmagül szemei nem csillognak rajta jobban.

© YouTube/Currys PC World

A Sony az úgynevezett Full Array megoldáshoz nyúlt a tervezéskor, aminek hála a fényforrást biztosító LED csík nem lent vagy oldalt, hanem a képernyő mögött található, és eleve nagyobb. A gyártó azt ígéri, így jobb kontrasztarány, mozisabb, filmesebb hatás, vagyis összességében szebb kép érhető el. Utóbbival nincs is gond, inkább a feketék terén érzékelni egy apró szépséghibát, ezek ugyanis nem tökéletesek. Főleg, ha egy olyan képkockát látunk, ahol a nagyon sötét és nagyon világos részek keverednek.

Balra a egy hagyományos (Edge Lit) megoldás, jobbra egy Full Array LED szimulált képe. © Sony

Azonban így sem lehetünk elégedetlenek, a beépített X1 Ultimate képfeldolgozó processzor ugyanis több mint érdekes dolgot művel a háttérben: a mozgás megjelenítése csillagos ötös, bármilyen (gyors) sportjelenetet bíztunk rá, egyetlen alkalommal sem tapasztaltunk elmosódást, a kép mindvégig tiszta és részletgazdag maradt. A chip ráadásul nem csak a magas felbontású tartalmak kezelése alkalmas, intelligens tulajdonsága miatt a videó minőségét is javítja.

Ugyanitt érdemes megjegyezni a hagyományos tévéadások már említett, “csillogásmentes” problémáját, az X1 ugyanis velük sem tud mit kezdeni – mondjuk eleve nem is erre találták ki. Ha tehát valaki kizárólag erre keres tévét, jobb, ha be is zárja a böngészőablakot, ez a modell nem arra való. Aki viszont gyakorta fizet olyan dolgokért, mint a Netflix vagy az HBO, jó helyen járhat.

© hvg.hu/G. D.

Ami a gamereket illeti – akiknek van valami egészen perverz abban, ahogyan a hatalmas képernyőn felvillan a PlayStation logója, vagy kedvenc karakterük –, nekik írjuk, ezen a tévén játszani is elég jó. Azért persze tegyük hozzá: ha eleve magasabb felbontású tartalmat sugárzunk rajta, érdemes közelebb ülni a készülékhez, másképp semmit nem ér az egész. A full HD-s adások nagyjából 2,5-3 méterről jók, a 4K-sakhoz viszont ennél rövidebb távolságot célszerű belőni, hogy korrekt élményben legyen részünk.

Hangügyileg

Szándékosan hagytuk a teszt utolsó bekezdéseire a hangrendszer kivesézését. Ha nagyon gyorsan akarnánk letudni, akkor csak annyit írnánk, hogy az XG95 ezen a téren sem okoz csalódást, de azért érdekes kibontani a részleteket is.

A korrekt hangzást az Acoustic Multi-Audio névre hallgató okosság szolgáltatja, amely a hangsugárzórendszer mellett két hangpozícionáló magassugárzót is tartalmaz. A technika más, tévébe épített megoldásokhoz képest szokatlanul jó hangélményt biztosít, még némi térhatás is felfedezhető. Egy drágább, és nagyobb teljesítményű hangrendszertől sajnos elmarad. Írhatnánk, hogy ez csak egy tévé, nem dedikált hangrendszer, de azért hatszázezer forint környékén talán már elvárható lenne a csoda is.

Mi amúgy előszeretettel hallgattunk rajta zenét, mert a mély hangok, és a basszus is mind remekül szóltak közben.

© hvg.hu/G. D.

Ha már hang: az XG95 alapból rendelkezik Google Asszisztenssel, a készülék így hangunkkal is vezérelhető. Ehhez a távirányító is használható, de maga a tévé is kapott mikrofont, ha a utóbbi eszköz épp nem lenne a közelünkben. A rendszer egyébként a magyar szavakat is érti, a “Fördős Zé Street Kitchen videó” kifejezést bemondva a YouTube pillanatok alatt behozta a főzőműsor adásait. De akkor sem akadt vele gondunk, amikor a “Lúdas Matyi összes”-re kerestünk rá. Ordítani nem kell, a mikrofon közepes hangerővel is veszi a mondókát.

A készülék utasításait a tévés Android rendszer Oreo verziója kezeli. A rendszer gyors, nálunk sosem akadt, a menü pedig egész szép:

© hvg.hu/G. D.

Vennénk, ha

+: Full Array LED használata, kiváló képminőség, remek hangzás. –: A feketék nem mindig teljesen feketék, magas ár.

Ennyi pozitívum után talán nem meglepő, hogy a készüléket csaknem hibátlanra tudtuk értékelni. A kiváló hangzás, az összességében remek képminőség, és az X1 processzor által végzett munka mind csábító jellemzők.

Azonban a magas, alapjáraton is 500 ezer forintos árcédula miatt egy ilyen televízió sokaknak csupán álom marad. És persze már az is kérdés, hogy ha rendelkezésre is áll az összeg, milyen esetben éri meg egy tévére kifizetni. Nehéz ezt objektívan megfogni, de az biztos, hogy nem annak van ebben a kategóriában keresnivalója, aki napi átlagban fél órát nézi a tévéműsort, ami mellé havonta egy filmet játszana le magának. Aki napi hírektől kezdve az esti házimozizáson át a hétvégi youtube-os házibulin át mindenre használja a tévét, az már inkább megtalálhatja a számítását.

