[{"available":true,"c_guid":"842ea88e-5323-47bd-82c4-010630d4ac23","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A brit tudósok szerint az elöntött otthonunk miatt pánikbetegek lehetünk.","shortLead":"A brit tudósok szerint az elöntött otthonunk miatt pánikbetegek lehetünk.","id":"20190905_katasztrofa_mentalis_betegseg_brit_tudosok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=842ea88e-5323-47bd-82c4-010630d4ac23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21e1d16b-64b4-42ed-b8fa-00f8e18a4624","keywords":null,"link":"/tudomany/20190905_katasztrofa_mentalis_betegseg_brit_tudosok","timestamp":"2019. szeptember. 05. 12:23","title":"Gyakran küzdenek mentális betegséggel a természeti katasztrófát átélt áldozatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f355bc58-4710-4401-81cd-f0e578bd1711","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"2003-ban míg 1,6 millió, ma mindössze 300 ezer keresztény van Irakban, Szíriából pedig a keresztények fele eltűnt.\r

","shortLead":"2003-ban míg 1,6 millió, ma mindössze 300 ezer keresztény van Irakban, Szíriából pedig a keresztények fele eltűnt.\r

","id":"20190906_Elkezdtek_a_magyar_allam_altal_tamogatott_iskola_epiteset_Kurdisztanban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f355bc58-4710-4401-81cd-f0e578bd1711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2669914-7b7c-41ba-99e2-cc008f9e0afe","keywords":null,"link":"/vilag/20190906_Elkezdtek_a_magyar_allam_altal_tamogatott_iskola_epiteset_Kurdisztanban","timestamp":"2019. szeptember. 06. 06:09","title":"Elkezdték a magyar állam által támogatott iskola építését Kurdisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09ecb936-05aa-4566-b30a-95708ef47805","c_author":"Zsadányi István Zsolt","category":"gazdasag","description":"Az euró bevezetése és a konvergencia-előírások hatalma ahelyett, hogy megoldott volna problémákat, újakat teremtett – írja a horvátországi euróbevezetésről szóló cikkünkre válaszul Zsadányi István Zsolt közgazdász.","shortLead":"Az euró bevezetése és a konvergencia-előírások hatalma ahelyett, hogy megoldott volna problémákat, újakat teremtett –...","id":"20190906_Konvergaljunk_De_hova_zsadanyi_istvan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09ecb936-05aa-4566-b30a-95708ef47805&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cdef6b1-4e6e-4012-bf6f-81f729400c0a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190906_Konvergaljunk_De_hova_zsadanyi_istvan","timestamp":"2019. szeptember. 06. 12:15","title":"Konvergáljunk! De hova?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"152405e9-9ea8-4d4e-a6c2-5f76ab40dbd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Domokos László az 57. közgazdász vándorgyűlésen a klímavédelemről is beszélt. Úgy látja, klímavédelmi szempontból nem biztos, hogy a legátgondoltabb döntés, hogy a 3-as metrón legyen légkondi.","shortLead":"Domokos László az 57. közgazdász vándorgyűlésen a klímavédelemről is beszélt. Úgy látja, klímavédelmi szempontból nem...","id":"20190906_Az_ASZ_elnoke_szerint_a_klima_a_3as_metroban_csak_kenyelmi_kerdes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=152405e9-9ea8-4d4e-a6c2-5f76ab40dbd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffb08d38-125e-4365-a6da-805cc37e065b","keywords":null,"link":"/itthon/20190906_Az_ASZ_elnoke_szerint_a_klima_a_3as_metroban_csak_kenyelmi_kerdes","timestamp":"2019. szeptember. 06. 08:45","title":"Az ÁSZ elnöke szerint a klíma a 3-as metróban csak kényelmi kérdés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a418232-c96c-48e7-b552-afdc332627fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi az ikergyerekei szeme láttára lőtte le az apjukat.","shortLead":"A férfi az ikergyerekei szeme láttára lőtte le az apjukat.","id":"20190905_Kiadtak_a_korozott_roman_orvost_Magyarorszagnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a418232-c96c-48e7-b552-afdc332627fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec0305cd-d992-44a4-862b-8e367cff23c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_Kiadtak_a_korozott_roman_orvost_Magyarorszagnak","timestamp":"2019. szeptember. 05. 20:54","title":"Kiadták a körözött román orvost Magyarországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3e6d369-6c47-4768-8437-0b8eadb41f88","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A mérések csaknem két és fél évszázaddal ezelőtti csehországi kezdete óta nem volt olyan meleg a nyár Prágában, mint idén, amikor a napi átlaghőmérséklet elérte a 22,9 Celsius-fokot.","shortLead":"A mérések csaknem két és fél évszázaddal ezelőtti csehországi kezdete óta nem volt olyan meleg a nyár Prágában, mint...","id":"20190906_praga_nyar_hoseg_rekord_meteorologia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e3e6d369-6c47-4768-8437-0b8eadb41f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6f1c29d-1e13-46af-a3dd-e41807ea2434","keywords":null,"link":"/tudomany/20190906_praga_nyar_hoseg_rekord_meteorologia","timestamp":"2019. szeptember. 06. 22:12","title":"Rekordot döntött a nyári forróság Prágában is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0091d94-042d-4e41-bb00-029246ab75ba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jo Johnson nemcsak államtitkári posztjáról, hanem képviselői mandátumáról is lemondott.","shortLead":"Jo Johnson nemcsak államtitkári posztjáról, hanem képviselői mandátumáról is lemondott.","id":"20190905_boris_johnson_jo_johnson_allamtitkar_brit_kormany_kilepes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0091d94-042d-4e41-bb00-029246ab75ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59829f3f-a062-4f17-b8d4-7957ffcd6bac","keywords":null,"link":"/vilag/20190905_boris_johnson_jo_johnson_allamtitkar_brit_kormany_kilepes","timestamp":"2019. szeptember. 05. 15:17","title":"Kilépett a brit kormányból Boris Johnson öccse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89b908e0-f85a-4806-a113-e6b9e270cc03","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Száz éve, 1919. szeptember 6-án született Wilson Greatbatch amerikai mérnök, aki a beültethető szívritmus-szabályozó kifejlesztésével emberek millióinak életét mentette meg.","shortLead":"Száz éve, 1919. szeptember 6-án született Wilson Greatbatch amerikai mérnök, aki a beültethető szívritmus-szabályozó...","id":"20190906_wilson_greatbatch_a_beultetheto_pacemaker_feltalaloja_100_eve_szuletett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89b908e0-f85a-4806-a113-e6b9e270cc03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4ff6f86-34dd-4f6c-bbdc-bb6a7e574855","keywords":null,"link":"/tudomany/20190906_wilson_greatbatch_a_beultetheto_pacemaker_feltalaloja_100_eve_szuletett","timestamp":"2019. szeptember. 06. 07:03","title":"100 éve született az ember, akinek sokan éveket köszönhetnek az életükből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]