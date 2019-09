Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Megbukott az ellenzék azon szándéka, hogy mindenhol egy jelöltet állítson a kormánypárti jelölt ellen, jelentette ki Kósa Lajos, a Fidesz kampányfőnöke. Arra nem tért ki, hogy ez a szándék nem csak az ellenzéki erőknek köszönhetően bukhatott meg. Elmondta azt is, nem látja értelmét főpolgármester-jelölti vitának.

Megbukott az ellenzék azon szándéka, hogy mindenhol egy jelöltet állítson a kormánypárti jelölt ellen, jelentette ki Kósa Lajos, a Fidesz kampányfőnöke. Arra nem tért ki, hogy ez a szándék nem csak az ellenzéki erőknek köszönhetően bukhatott meg. Elmondta azt is, nem látja értelmét főpolgármester-jelölti vitának.

Kósa Lajos: Semmi értelme a főpolgármester-jelölti vitának

A baleset hajnalban történt Tanganyika tartományban.

Legalább ötvenen meghaltak egy kongói vonatbalesetben

Autójával áttért az úttest bal oldalára.

Meghalt egy teherautóval ütköző nő Putnokon Pikó András ellenzéki polgármesterjelölt a szerda este a kampányközpontjában tartott házkutatásról azt mondta, tiszta a lelkiismeretük, és szerintük ez az akció azt jelzi, hogy jó munkát végeznek.

Pikó a házkutatásról: "Nyugodt a lelkiismeretünk, nincs okom visszalépni"

Négymilliárd euró ment el erősítésekre.

UEFA: Soha ennyit nem költöttek még a csoportkörök csapatai

Mindeközben az M2-es autóúton egy kisteherautót ért baleset.

Hármas karambol történt az M1-es autópályán

A józsefvárosi ellenzéki házkutatás ügye nem politikai ügy, ha bebizonyosodik a törvénysértés, a baloldalnak le kéne vonni a konzekvenciákat - Kormányhivatal vizsgálja az Electrolux jászberényi leépítését - Tarlós István majd eldönti, akar-e vitázni a többi jelölttel - hangzott el a kormányinfón, ahol Gulyás Gergely kancelláriaminiszter egy új hetilapnak is reklámot csinált, és ahol az is elhangzott, nagyon valószínű, hogy nem indul meg a Parlament őszi ülésszaka az önkormányzati választásokig.

Gulyás Gergely a házkutatásról: Mindenkit megillet az ártatlanság vélelme

A Hungária körút és a Kerepesi út kereszteződésében történt a baleset.

Halálra gázolt egy kamion egy motorost Zuglóban