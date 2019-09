Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"82960502-06e9-47f0-9c0a-fcfb881b48c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szívfájdítóan szép animációs film készült egy skót művész asztalán.","shortLead":"Szívfájdítóan szép animációs film készült egy skót művész asztalán.","id":"20190911_Nezze_meg_ezt_a_bajos_rovidfilmet_az_eszaki_feny_szuleteserol_es_szebb_lesz_a_napja_Keilidh_Fox_Fires_roka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82960502-06e9-47f0-9c0a-fcfb881b48c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64637d26-fa2c-4b12-8452-5bfe0260610d","keywords":null,"link":"/elet/20190911_Nezze_meg_ezt_a_bajos_rovidfilmet_az_eszaki_feny_szuleteserol_es_szebb_lesz_a_napja_Keilidh_Fox_Fires_roka","timestamp":"2019. szeptember. 11. 14:41","title":"Nézze meg ezt a bájos rövidfilmet az északi fény születéséről, és szebb lesz a napja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f760cbb2-0f49-4f29-89af-14366255ae7d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem csak Budapestre szerveznek akciókat, Pécs és Szeged is csatlakozott.","shortLead":"Nem csak Budapestre szerveznek akciókat, Pécs és Szeged is csatlakozott.","id":"20190911_Iskolabojkott_es_alternativ_tanorak_lesznek_penteken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f760cbb2-0f49-4f29-89af-14366255ae7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eb2e95f-24b3-4aa1-9ab2-5e57419f6063","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_Iskolabojkott_es_alternativ_tanorak_lesznek_penteken","timestamp":"2019. szeptember. 11. 12:35","title":"Tiltakoznak a diákok: iskolabojkott és alternatív tanórák lesznek pénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd12f84f-ff92-4707-8d27-86b8d9f6f588","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Új angolnafajra bukkantak a kutatók az Amazonas folyóban. A tudósok eddig úgy tudták, hogy a legmagasabb feszültség, amit egy elektromos angolna produkálni tud, az 650 volt, ez a hal azonban 860 voltos feszültséget is képes előállítani. ","shortLead":"Új angolnafajra bukkantak a kutatók az Amazonas folyóban. A tudósok eddig úgy tudták, hogy a legmagasabb feszültség...","id":"20190911_Brutalisan_eros_uj_elektromos_angolnafajt_fedeztek_fel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd12f84f-ff92-4707-8d27-86b8d9f6f588&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a9dc9d4-8b1e-4a30-8022-8d227a9abce8","keywords":null,"link":"/elet/20190911_Brutalisan_eros_uj_elektromos_angolnafajt_fedeztek_fel","timestamp":"2019. szeptember. 11. 09:50","title":"Brutálisan erős, új elektromosangolna-fajt fedeztek fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"599cfdd3-552a-4e0e-ba3d-a79643ff45bf","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A magyar fiatalok közel kétharmada a szüleivel él, és ez az arány évről évre nő. A lakhatási támogatások új rendszere pedig főleg azokat támogatja, akiknek már eddig sem okozott volna problémát lakást venni. Ezekről, és hasonló problémákról szól a Habitat for Humanity most bemutatott lakhatási jelentése.","shortLead":"A magyar fiatalok közel kétharmada a szüleivel él, és ez az arány évről évre nő. A lakhatási támogatások új rendszere...","id":"20190911_Egyre_tobben_elnek_mamahotelben_hiaba_porog_az_ingatlanpiac","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=599cfdd3-552a-4e0e-ba3d-a79643ff45bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f1d6e06-4638-411c-a4c7-ffa9046e4f0e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190911_Egyre_tobben_elnek_mamahotelben_hiaba_porog_az_ingatlanpiac","timestamp":"2019. szeptember. 11. 18:30","title":"Egyre többen élnek mamahotelben, hiába pörög az ingatlanpiac","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2ed0d29-7feb-47f2-be42-259777eb0053","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A következő tíz évben 1800 milliárd dollárt (541 ezer milliárd forintot) kellene ráfordítani világszerte azokra a stratégiákra, amelyek lehetővé tennék, hogy a bolygó alkalmazkodjon a klímaváltozáshoz – mutatott rá egy új jelentés.","shortLead":"A következő tíz évben 1800 milliárd dollárt (541 ezer milliárd forintot) kellene ráfordítani világszerte azokra...","id":"20190911_alkalmazkodas_a_klimavaltozashoz_globalis_felmelegedes_megallitasanak_koltsege","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2ed0d29-7feb-47f2-be42-259777eb0053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67ab85fb-f90f-4c6c-bf48-b05b797819af","keywords":null,"link":"/tudomany/20190911_alkalmazkodas_a_klimavaltozashoz_globalis_felmelegedes_megallitasanak_koltsege","timestamp":"2019. szeptember. 11. 20:03","title":"Van az a pénz: kiszámolták, mennyiből lehetne megmenteni a Földet a klímaváltozástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49250e0a-07b0-4ea3-b81a-ab832665b1eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elvette az állam a földjét, de a gazda nem hagyta magát, pert indított és nyert.","shortLead":"Elvette az állam a földjét, de a gazda nem hagyta magát, pert indított és nyert.","id":"20190911_Legyozte_a_magyar_allamot_egy_babonymegyeri_gazda","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49250e0a-07b0-4ea3-b81a-ab832665b1eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e727424-f4ee-40c7-a818-bc71562540ec","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_Legyozte_a_magyar_allamot_egy_babonymegyeri_gazda","timestamp":"2019. szeptember. 11. 11:32","title":"Legyőzte a magyar államot egy bábonymegyeri gazda, akinek elvették a földjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57755f3e-01b0-4791-954e-8043b40f4632","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre csak az Egyesült Államokban elérhető, de már tesztüzemmódban működik a Mozilla saját fejlesztésű VPN-szolgáltatása, a Firefox Private Network.","shortLead":"Egyelőre csak az Egyesült Államokban elérhető, de már tesztüzemmódban működik a Mozilla saját fejlesztésű...","id":"20190912_mozilla_firefox_private_network_biztonsagos_bongeszes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57755f3e-01b0-4791-954e-8043b40f4632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c17f028-887b-466a-9711-523aa018a5d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190912_mozilla_firefox_private_network_biztonsagos_bongeszes","timestamp":"2019. szeptember. 12. 09:03","title":"Már teszteli a Mozilla a Firefox új funkcióját, ami segít észrevétlen maradni az interneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8da5e35-6c5c-4ad7-a0e6-750ba25ea024","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába kérte az alapvető jogok biztosa, hogy tartózkodjanak a gyermekek szerepeltetésétől a kampányban.","shortLead":"Hiába kérte az alapvető jogok biztosa, hogy tartózkodjanak a gyermekek szerepeltetésétől a kampányban.","id":"20190910_Biodiszletkent_hasznalta_a_fideszes_polgarmester_a_mozgasserult_gyerekeket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8da5e35-6c5c-4ad7-a0e6-750ba25ea024&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a21398e0-198f-4813-a1b7-5f43ad63f92c","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_Biodiszletkent_hasznalta_a_fideszes_polgarmester_a_mozgasserult_gyerekeket","timestamp":"2019. szeptember. 10. 19:57","title":"Mozgássérült gyerekkel kampányolt a fideszes polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]