Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"368d832a-2c77-4152-b99e-91c8c6ada13c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gázpalackokat is vissza kellett hűteniük a tűzoltóknak. ","shortLead":"Gázpalackokat is vissza kellett hűteniük a tűzoltóknak. ","id":"20190913_igy_oltottak_a_tuzoltok_a_kigyulladt_XIII_keruleti_hazat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=368d832a-2c77-4152-b99e-91c8c6ada13c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f43d0f5-9e0b-4bed-850f-daeb5f683b4c","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_igy_oltottak_a_tuzoltok_a_kigyulladt_XIII_keruleti_hazat","timestamp":"2019. szeptember. 13. 12:45","title":"Videó első kézből: így oltották a tűzoltók a kigyulladt XIII. kerületi házat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89660b6b-cc57-423a-ad37-ce56e3ad049d","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Hónapokon belül nyolcszáz ember veszíti el az állását Jászberényben. A város egyik legnagyobb foglalkoztatója, a svéd Electrolux a napokban jelentette be az átszervezést, és azt, hogy Nyíregyházán 100 millió eurót költ fejlesztésre. A városban találgatják, hogy Nyíregyházán miért éri meg beruházni, és Jászberényben miért nem. A dolgozókat sokkolta a bejelentés. ","shortLead":"Hónapokon belül nyolcszáz ember veszíti el az állását Jászberényben. A város egyik legnagyobb foglalkoztatója, a svéd...","id":"20190913_electrolux_jaszbereny_leepites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89660b6b-cc57-423a-ad37-ce56e3ad049d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78a9105f-7d0c-4bf8-b268-7cccc42cf28f","keywords":null,"link":"/kkv/20190913_electrolux_jaszbereny_leepites","timestamp":"2019. szeptember. 13. 11:30","title":"Néma csendben vették tudomásul, hogy kirúgják őket – így zajlott a leépítés az Electroluxnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6990f1da-1496-4f54-afdb-cedfb0ccaea1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió reggeli műsorában méltatta Trócsányi Lászlót, bár szerinte még lesznek forró pillanatok a meghallgatásán. Kiállt az Európai Unió további bővítése mellett és kicsit kampányolt Tarlós István főpolgármesterért.","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió reggeli műsorában méltatta Trócsányi Lászlót, bár szerinte még lesznek...","id":"20190913_Orban_trocsanyi_kossuth_radio_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6990f1da-1496-4f54-afdb-cedfb0ccaea1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c8b83a3-4be3-4516-915a-21c1b837e798","keywords":null,"link":"/itthon/20190913_Orban_trocsanyi_kossuth_radio_interju","timestamp":"2019. szeptember. 13. 07:34","title":"Orbán: A kormánnyal harcolni akaró polgármester alkalmatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d550239a-d317-402e-933a-3345c84007e1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sony rögtönzött felmérése szerint a kontrolleren található X gombot szinte mindenki iksznek hívja, pedig a tervezéskor ők nem így gondolták.","shortLead":"A Sony rögtönzött felmérése szerint a kontrolleren található X gombot szinte mindenki iksznek hívja, pedig...","id":"20190912_sony_playstation_kontroller_dualshock_x_gomb_neve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d550239a-d317-402e-933a-3345c84007e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f41ec3eb-8bbe-440b-96f2-1ad11ddcb0a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190912_sony_playstation_kontroller_dualshock_x_gomb_neve","timestamp":"2019. szeptember. 12. 11:03","title":"25 év után elárulta a Sony, mit jelent a PlayStation egyik gombja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bad85760-2cff-47fd-ac6d-5d0ceb5410e6","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"Egyre több olyan családdal találkozhatunk, ahol az egyik vagy akár mindkét szülő külföldi, a gyereknek viszont magyarul is el kell boldogulnia. A régi álláspont az volt, hogy a kétnyelvűség lassítja a nyelvi fejlődést, és ezek a gyerekek esetleg soha nem tanulnak meg rendesen egyik nyelven sem. Mára kiderült, hogy a kétnyelvűségnek számos pozitív hatása van a gyerekek kognitív képességeire és a személyiségükre is. De hogyan élik meg a kétnyelvűséget a családok? Mi az a socksni, és miért könnyebb egy hatévesnek angolul elmesélnie a nyári élményeit, mint magyarul?","shortLead":"Egyre több olyan családdal találkozhatunk, ahol az egyik vagy akár mindkét szülő külföldi, a gyereknek viszont magyarul...","id":"20190913_ketnyelvu_gyerek_magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bad85760-2cff-47fd-ac6d-5d0ceb5410e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d4c6db2-9413-4d50-828a-4b1e1397c25c","keywords":null,"link":"/elet/20190913_ketnyelvu_gyerek_magyarorszag","timestamp":"2019. szeptember. 13. 06:30","title":"Ha egy kétnyelvű gyerek rocketshippel akar a Moonra szállni, attól még tud magyarul is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d662973f-6709-4662-ad1a-3edb8ecf9a21","c_author":"Hargitai András","category":"tudomany","description":"A videoszintetizátor kifejezéssel sok elektronikus zenészt is zavarba hozhatunk: mi ez a vizuális médium, amelyre mások hangszerként tekintenek? Mire jó ez a retró hóbortnak is beillő művészet, amikor ma már mindent a számítógépes grafika és a digitális kódon alapuló vizuális tartalmak uralnak? A hagyományos tévékészülékekkel használható analóg videoszintik évtizedes pihenő után most újra élnek, virulnak, és egyre több művészeti területen bukkannak fel.","shortLead":"A videoszintetizátor kifejezéssel sok elektronikus zenészt is zavarba hozhatunk: mi ez a vizuális médium, amelyre mások...","id":"20190912_videoszintetizatorok_demo_videok_lzx_lars_larsen_philip_baljeu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d662973f-6709-4662-ad1a-3edb8ecf9a21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3f8e0ed-191d-4edc-97fb-2bb594e81e51","keywords":null,"link":"/tudomany/20190912_videoszintetizatorok_demo_videok_lzx_lars_larsen_philip_baljeu","timestamp":"2019. szeptember. 12. 19:03","title":"“Bizonyos értelemben ez egy párhuzamos univerzum” – reneszánszukat élik a videoszintetizátorok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"053d515d-bb03-4a06-8ae7-d63b56f3456b","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Az MSZP-t és a Fideszt is jelentették már fel a választók listázása miatt, ott mégsem robogott ki a rendőrség két napon belül házkutatást tartani. Arra sem találtunk nyomot, hogy egyáltalán kimentek volna. Pikó András kampánystábjánál viszont szerda este házkutatást tartottak. Ez a választási szakértő szerint példátlan.","shortLead":"Az MSZP-t és a Fideszt is jelentették már fel a választók listázása miatt, ott mégsem robogott ki a rendőrség két napon...","id":"20190912_kubatov_lista_mszp_fidesz_piko","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=053d515d-bb03-4a06-8ae7-d63b56f3456b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b5b6d86-a3a5-4b03-9559-a57892e46616","keywords":null,"link":"/itthon/20190912_kubatov_lista_mszp_fidesz_piko","timestamp":"2019. szeptember. 12. 18:26","title":"A Fidesz-székházat valamiért nem túrta fel a rendőrség adatokat keresve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b37fe99-943f-4aa3-baf4-9ea05ab66ffe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik korábbi alelnöke otthagyta Toroczkai László pártját.","shortLead":"A Jobbik korábbi alelnöke otthagyta Toroczkai László pártját.","id":"20190911_Volner_Janos_otthagyja_a_Mi_Hazankat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b37fe99-943f-4aa3-baf4-9ea05ab66ffe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23f7119a-39cc-4f65-98bb-01c514154e1c","keywords":null,"link":"/itthon/20190911_Volner_Janos_otthagyja_a_Mi_Hazankat","timestamp":"2019. szeptember. 11. 17:07","title":"Volner János otthagyja a Mi Hazánkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]