Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"303eeba7-0227-4a7c-8806-a37a5c586db8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Darált kávénak álcázták a kamionban az 59 millió forintot érő drogszállítmányt.","shortLead":"Darált kávénak álcázták a kamionban az 59 millió forintot érő drogszállítmányt.","id":"20190917_24_kilo_marihuanaval_bukott_le_egy_kamionos_Tompanal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=303eeba7-0227-4a7c-8806-a37a5c586db8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b87615ce-db37-4d89-b6f4-f415ee056b6f","keywords":null,"link":"/itthon/20190917_24_kilo_marihuanaval_bukott_le_egy_kamionos_Tompanal","timestamp":"2019. szeptember. 17. 05:40","title":"24 kiló marihuanával bukott le egy kamionos Tompánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3abea386-d6a0-4ccc-b244-c09ad9934c59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2018 végén lehetett először arról hallani, hogy a Facebook egy kamerát készít, amelyet a televízióhoz kell csatlakoztatni, hogy aztán azon keresztül videótelefonáljunk. Mostanra készült el a Portal TV.","shortLead":"2018 végén lehetett először arról hallani, hogy a Facebook egy kamerát készít, amelyet a televízióhoz kell...","id":"20190918_facebook_portal_tv_kamera_videocseveges","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3abea386-d6a0-4ccc-b244-c09ad9934c59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb6ee7a9-a942-4241-b7fe-f6401142c853","keywords":null,"link":"/tudomany/20190918_facebook_portal_tv_kamera_videocseveges","timestamp":"2019. szeptember. 18. 18:03","title":"Megcsinálta a Facebook a készüléket, amellyel \"bekamerázza\" a televíziónkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed0bc644-e0f0-4167-9c03-b2a6e94db51c","c_author":"hvg.hu/merites.hu","category":"gazdasag","description":"Egy bíróság már törvénytelennek minősítette a parlamenti ülésszak szüneteltetését, most a legfelsőbb bíróságnak kell döntenie.","shortLead":"Egy bíróság már törvénytelennek minősítette a parlamenti ülésszak szüneteltetését, most a legfelsőbb bíróságnak kell...","id":"20190917_legfelsobb_birosag_vizsgalat_brit_parlament_felfuggesztes_boris_johnson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed0bc644-e0f0-4167-9c03-b2a6e94db51c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"231ff72f-2cdd-409e-a56c-393892a6522c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190917_legfelsobb_birosag_vizsgalat_brit_parlament_felfuggesztes_boris_johnson","timestamp":"2019. szeptember. 17. 14:59","title":"Elkezdte vizsgálni a brit legfelsőbb bíróság, törvényes-e a parlament felfüggesztése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c8e3da-f698-41dc-b43b-346d52ba43c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook használni próbálja a telefonon a Bluetooth-t, de nem csak akkor, ha a Facebook-app ki van nyitva. A turpisságra az új iOS-verzióban derült fény.","shortLead":"A Facebook használni próbálja a telefonon a Bluetooth-t, de nem csak akkor, ha a Facebook-app ki van nyitva...","id":"20190918_facebook_alkalmazas_ios_13_bluetooth","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39c8e3da-f698-41dc-b43b-346d52ba43c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e60d8f3-a963-4ac1-93c0-7b2358bbc58f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190918_facebook_alkalmazas_ios_13_bluetooth","timestamp":"2019. szeptember. 18. 13:20","title":"Furcsa jelenség: miért akarja velünk bekapcsoltatni a Facebook a Bluetooth-t?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cea513e-05be-4620-8309-480f1588bf13","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A \"KLÍMARIADÓ!\" címmel futó tárlat plakátjait az Örs vezér útján helyezik ki.","shortLead":"A \"KLÍMARIADÓ!\" címmel futó tárlat plakátjait az Örs vezér útján helyezik ki.","id":"20190917_arc_plakatok_kiallitas_zuglo_klimariado","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1cea513e-05be-4620-8309-480f1588bf13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaa93a18-55eb-49ec-ad4c-8a079ba92118","keywords":null,"link":"/kultura/20190917_arc_plakatok_kiallitas_zuglo_klimariado","timestamp":"2019. szeptember. 17. 17:21","title":"Ismét Zuglóban lesz az ARC kiállítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76b6c9cd-de9a-41eb-85d3-a7d282027b3a","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A kormány határozatot hozott arról, hogy a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa – \"Magyarország külpolitikai kapcsolatainak erősítése érdekében\" – magyarországi képviseleti irodáját nyisson. Ezzel újabb lépés történt a magyar nyelvre vonatkozó tudományos állásponttal szemben.","shortLead":"A kormány határozatot hozott arról, hogy a Türk Nyelvű Államok Együttműködési Tanácsa – \"Magyarország külpolitikai...","id":"20190918_Turk_nyelvu_allamok_irodaja_nyilik_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76b6c9cd-de9a-41eb-85d3-a7d282027b3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7498dd01-d28a-48f1-992a-cf4d01f57c1d","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_Turk_nyelvu_allamok_irodaja_nyilik_Budapesten","timestamp":"2019. szeptember. 18. 21:23","title":"Türk nyelvű államok irodája nyílik Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90300ff1-9a75-4832-9609-442fc1be3032","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szárnyashajó-elven működő új járművek célja, hogy csökkentsék a francia fővárosban rendszerint kialakuló dugókat.","shortLead":"A szárnyashajó-elven működő új járművek célja, hogy csökkentsék a francia fővárosban rendszerint kialakuló dugókat.","id":"20190918_vizen_siklo_taxi_sea_bubbles_parizs_szajna_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90300ff1-9a75-4832-9609-442fc1be3032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b99f46d6-15b5-48d9-ade0-1fb8e6d36bf0","keywords":null,"link":"/tudomany/20190918_vizen_siklo_taxi_sea_bubbles_parizs_szajna_teszt","timestamp":"2019. szeptember. 18. 19:33","title":"Vízen sikló taxikat tesztelnek Párizsban, hamarosan élesben is bevethetik őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"125ae574-a8d0-4c75-a2ae-896165eba8aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Míg a nagypapa a Fidesz jelöltjét támogatja, addig a volt sógora függetlenként indul a polgármesteri székért. Az unokák nyilvános posztban jelezték, hogy nem támogatják a fideszes jelöltet.","shortLead":"Míg a nagypapa a Fidesz jelöltjét támogatja, addig a volt sógora függetlenként indul a polgármesteri székért. Az unokák...","id":"20190917_Egerszergi_Krisztina_csaladja_is_belekeveredett_az_erdi_valasztasi_harcokba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=125ae574-a8d0-4c75-a2ae-896165eba8aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61df3bc9-2fae-4d06-ab92-9aec7edce38e","keywords":null,"link":"/itthon/20190917_Egerszergi_Krisztina_csaladja_is_belekeveredett_az_erdi_valasztasi_harcokba","timestamp":"2019. szeptember. 17. 08:22","title":"Egerszegi Krisztina családja is belekeveredett az érdi választási harcokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]