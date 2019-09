Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a64938bf-5806-47ce-a0a4-5a12887a8958","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kicsit megszaladt a sportkocsi.","shortLead":"Kicsit megszaladt a sportkocsi.","id":"20190917_216tal_szaguldott_egy_magyar_sofor_egy_McLarennel_amikor_bemertek_Dubrovniknal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a64938bf-5806-47ce-a0a4-5a12887a8958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1918f82b-a8a9-4b2c-adab-19dbb24bc7bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190917_216tal_szaguldott_egy_magyar_sofor_egy_McLarennel_amikor_bemertek_Dubrovniknal","timestamp":"2019. szeptember. 17. 14:24","title":"216-tal száguldott egy magyar sofőr egy McLarennel, amikor bemérték Dubrovniknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92cfce7f-4bde-4a22-93e6-07cd0b9c7093","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megállókat kihagyva száguldott egy vezető nélküli metrószerelvény a francia fővárosban kedd este.","shortLead":"Megállókat kihagyva száguldott egy vezető nélküli metrószerelvény a francia fővárosban kedd este.","id":"20190918_elszabadult_metro_parizs_panik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92cfce7f-4bde-4a22-93e6-07cd0b9c7093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"090d1127-2054-447f-86d4-6ea8a2835bf9","keywords":null,"link":"/vilag/20190918_elszabadult_metro_parizs_panik","timestamp":"2019. szeptember. 18. 20:57","title":"Elszabadult egy metrószerelvény Párizsban, pánikoltak az utasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca704008-514f-42d4-a3f8-24dd5241c3a1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Pokoli két napja volt egy ausztrál túrázónak, miután lezuhant egy vízesésről.","shortLead":"Pokoli két napja volt egy ausztrál túrázónak, miután lezuhant egy vízesésről.","id":"20190918_Pokoli_ket_napja_volt_egy_ausztral_turazonak_miutan_lezuhant_egy_vizesesrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca704008-514f-42d4-a3f8-24dd5241c3a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e7d43a0-b8f6-49e1-8c82-d9126a8c98d8","keywords":null,"link":"/vilag/20190918_Pokoli_ket_napja_volt_egy_ausztral_turazonak_miutan_lezuhant_egy_vizesesrol","timestamp":"2019. szeptember. 18. 12:57","title":"Törött lábbal és csuklóval vonszolta magát a földön napokig egy túrázó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19cedadc-7d12-4d75-a6ee-d15195c63cf4","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Osztályzatot kaphatnak a magatartásukra a kínaiak, ha a pekingi kormány bevezeti a társadalmi pontrendszert, amit egyelőre többi helyi közösségben próbálnak ki. A jó magaviseletért kedvezményeket, a rezsim által kifogásoltért hátrányt szenved az állampolgár, akinek megfigyelésére a legkorszerűbb technológiát is bevethetik.","shortLead":"Osztályzatot kaphatnak a magatartásukra a kínaiak, ha a pekingi kormány bevezeti a társadalmi pontrendszert, amit...","id":"20190918_A_nagy_kinai_osztalynaplo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19cedadc-7d12-4d75-a6ee-d15195c63cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7ee13e9-b114-4c05-bd37-d231774a3885","keywords":null,"link":"/360/20190918_A_nagy_kinai_osztalynaplo","timestamp":"2019. szeptember. 18. 09:40","title":"200 millió kamera figyeli, milyen jegyeket írjanak be a nagy kínai osztálynaplóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f3d9f74-3ae9-4f6b-8b83-91226fa6643b","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Belgium példáját követve a sertéspestissel fertőzött területen – a tulajdonost kártalanítva – le kellene ölni minden háznál tartott sertést, mert túl nagy kockázatot jelentenek az ágazat egészére, illetve az exportra nézve – ezt a javaslatot dolgozta ki az Agrárminisztérium. A nyáron készített, most a hvg.hu birtokába került tervezetet viszont jegelhetik, hiszen számolni kell a radikális járványügyi lépés politikai hatásaival – ami az önkormányzati választás előtt rosszul jönne az Orbán-kormánynak, illetve a vidéki szavazatokra pályázó Fidesznek.","shortLead":"Belgium példáját követve a sertéspestissel fertőzött területen – a tulajdonost kártalanítva – le kellene ölni minden...","id":"20190918_A_valasztas_elott_nem_olhetik_le_Jozsi_bacsi_malacait__titkos_terv_keszult_a_sertespestis_megallitasara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f3d9f74-3ae9-4f6b-8b83-91226fa6643b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"251cf85d-85d6-43d4-87f6-3d9d76ffd6f4","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_A_valasztas_elott_nem_olhetik_le_Jozsi_bacsi_malacait__titkos_terv_keszult_a_sertespestis_megallitasara","timestamp":"2019. szeptember. 18. 06:30","title":"\"A választás előtt nem ölhetik le Józsi bácsi malacait\" – titkos terv készült a sertéspestis megállítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a88f8d5-fcb2-4981-bba9-1cfe7b349531","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ettől még hisz a közoktatásban is.","shortLead":"Ettől még hisz a közoktatásban is.","id":"20190919_A_debreceni_polgarmester_elismerte_hogy_a_millios_tandiju_maganiskolaba_jar_a_lanya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a88f8d5-fcb2-4981-bba9-1cfe7b349531&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"235b2f9a-2294-4d1b-9bf3-9f3f22fcbdba","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_A_debreceni_polgarmester_elismerte_hogy_a_millios_tandiju_maganiskolaba_jar_a_lanya","timestamp":"2019. szeptember. 19. 07:05","title":"A debreceni polgármester elismerte, hogy a milliós tandíjú magániskolába jár a lánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba8e5999-e96d-4848-9e4c-fea6d408f8d4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ötezer hím szúnyogot eresztettek ki a nyugat-afrikai ország nyugati részén fekvő Souroukoudinga faluban, azt remélik, hogy így gyéríthetik őket.

","shortLead":"Ötezer hím szúnyogot eresztettek ki a nyugat-afrikai ország nyugati részén fekvő Souroukoudinga faluban, azt remélik...","id":"20190918_genmodositas_sterilizalt_szunyog_malaria_burkina_faso","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba8e5999-e96d-4848-9e4c-fea6d408f8d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8bdf22d-4607-4be2-a11b-25c6b9257a76","keywords":null,"link":"/tudomany/20190918_genmodositas_sterilizalt_szunyog_malaria_burkina_faso","timestamp":"2019. szeptember. 18. 19:15","title":"Génmódosított, sterilizált szúnyogokkal veszik fel a harcot a malária ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd000558-b80b-48f1-85fe-cbadcb366d28","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Hazudnak, akik megállíthatónak tartják a népességfogyást, ha nem fogadunk bevándorlókat. Vélemény.","shortLead":"Hazudnak, akik megállíthatónak tartják a népességfogyást, ha nem fogadunk bevándorlókat. Vélemény.","id":"20190918_Revesz_Sandor_Fogyjunk_vagy_nyissunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd000558-b80b-48f1-85fe-cbadcb366d28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6763fcaa-d071-4783-94c7-585a622a53f0","keywords":null,"link":"/360/20190918_Revesz_Sandor_Fogyjunk_vagy_nyissunk","timestamp":"2019. szeptember. 18. 10:50","title":"Révész Sándor: Fogyjunk vagy nyissunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]