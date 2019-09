Frissített a Lenovo korábbi szabadalmán, és egy picit eltér attól újabb elképzelése az összehajtható RAZR telefonról. Ezt a szabadalmat még tavaly márciusban nyújtotta be „rugalmas elektronikus eszköz” címmel, és most megjelent az amerikai szabadalmi hivatal (USPTO) adatbázisában, és felkerült a WIPO (Szellemi Tulajdon Világszervezete) globális tervezési adatbázisába is.

A szabadalom – írja a LetsGoDigital – 14 vázlatot tartalmaz egy kagyló-kialakítású összecsukható telefonról. Teljesen kinyitott állapotban a készüléknek hosszúkás kijelzője lesz, összehajtva viszont jóval kompaktabb méretűvé válik. A telefon hátsó felülete bordás műanyag lenne – ez felülírna egy korábbi, ennél bonyolultabb megoldást mutató szabadalmat, ahol a hátoldalon is volt egy másodlagos kijelző.

© LetsGoDigital

A készüléknek – ismét csak eltérően a korábbi szabadalomtól – nem egy, hanem két csuklópántja van, ezek lehetővé teszik, hogy a kijelző adott részei legyenek láthatók. Úgy is lehet hajtani a telefont, hogy csak a képernyő kis felső része látszódjon, viszont ha az alsó hajtásvonalat használják, jóval nagyobb rész válik láthatóvá. A lekerekített telefon meglehetősen vékony, és a keretei is kicsik. A felső keretben kapna helyet a szelfikamera és az egyik hangszóró, a másik az alsó keretbe kerülne. A hátoldali – egyetlen – kamera mellé egy ujjlenyomat-olvasó is csatlakozik. Ebben a telefonban tehát összesen csak kamera lenne, ami elég szerény a Samsung Galaxy Fold hat, vagy a Huawei Mate X négy kamerájához viszonyítva.

A LetsGoDigital úgy tudja, hogy az összehajtható Motorola RAZR még az év végén megjelenik Európában, de legkésőbb 2020 elején bemutatják. Az ára 1500 euró (a jelenlegi forint-árfolyam mellett nagyjából 500 ezer forintnak megfelelő összeg) lenne, ami nem kevés, de még így is a legolcsóbb az összehajtható telefonok között (leszámítva persze a Royole Flexpait). Az olcsóbb ár magyarázata, hogy a Motorola-telefon inkább a középkategóriás és nem a csúcskategóriás telefonokra hajaz.

