[{"available":true,"c_guid":"955f2e24-77b9-4176-b850-0be721435858","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő évek óta Budapesten élt diplomata férjével, harmadik gyermekük szülésébe belehalt. ","shortLead":"A nő évek óta Budapesten élt diplomata férjével, harmadik gyermekük szülésébe belehalt. ","id":"20190923_Szules_utan_elverzett_egy_koszovoi_riporterno_egy_budapesti_korhazban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=955f2e24-77b9-4176-b850-0be721435858&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0a2649e-a07c-4ad7-9c79-2574b630361b","keywords":null,"link":"/itthon/20190923_Szules_utan_elverzett_egy_koszovoi_riporterno_egy_budapesti_korhazban","timestamp":"2019. szeptember. 23. 06:55","title":"Szülés után elvérzett egy koszovói riporternő egy budapesti kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fadbf4f3-f638-45d3-9ffb-74fd8a5fbbc1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Spanyolországban élő brit állampolgárok demonstráltak, hogy jelezzék, aggasztja őket, mi lesz a sorsuk a brexit után.","shortLead":"Spanyolországban élő brit állampolgárok demonstráltak, hogy jelezzék, aggasztja őket, mi lesz a sorsuk a brexit után.","id":"20190922_Brit_nyugdijasok_Spanyolorszagban_A_spanyol_kormany_tobbet_tett_ertunk_mint_a_brit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fadbf4f3-f638-45d3-9ffb-74fd8a5fbbc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14b88834-a277-46a7-872a-91a715999308","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190922_Brit_nyugdijasok_Spanyolorszagban_A_spanyol_kormany_tobbet_tett_ertunk_mint_a_brit","timestamp":"2019. szeptember. 22. 15:27","title":"Brit nyugdíjasok Spanyolországban: A spanyol kormány többet tett értünk, mint a brit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc2e87b7-e67f-48ac-acde-d9e5c67d126f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung február óta tökéletesítette az összehajtható Galaxy Foldot, hogy ne menjen tönkre egy nap használat után. A feladatot sikerült végrehajtani, de még így is kesztyűs kézzel kell bánni vele.","shortLead":"A Samsung február óta tökéletesítette az összehajtható Galaxy Foldot, hogy ne menjen tönkre egy nap használat után...","id":"20190923_samsung_galaxy_fold_osszehajthato_okostelefon_torturateszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc2e87b7-e67f-48ac-acde-d9e5c67d126f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be3dd370-3ca3-426b-9d8f-55153d2b4ccc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190923_samsung_galaxy_fold_osszehajthato_okostelefon_torturateszt","timestamp":"2019. szeptember. 23. 11:03","title":"Videó: Megnézték, mennyire strapabíró a Galaxy Fold kijelzője, lehangoló lett a végeredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95d0ce37-2001-42d2-8fe6-68202dd64a8b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Találkozott Áder Jánossal is, de vidéki látványosságokat is megtekintett.","shortLead":"Találkozott Áder Jánossal is, de vidéki látványosságokat is megtekintett.","id":"20190923_Fotok_Kako_japan_hercegnp_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95d0ce37-2001-42d2-8fe6-68202dd64a8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bce367b7-4210-40a8-adc2-9f926d5cd34f","keywords":null,"link":"/elet/20190923_Fotok_Kako_japan_hercegnp_Magyarorszagon","timestamp":"2019. szeptember. 23. 10:08","title":"Fotók: Magyarországon turistáskodott Kako japán hercegnő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f70edf4-f8b2-4cf5-a734-1d40af700839","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Emailben kéri az Amerikai Védelmi Minisztérium az alkalmazottaiktól, hogy a rendszerben lévő hibák miatt egyelőre tartózkodjanak az iOS 13 telepítésétől.","shortLead":"Emailben kéri az Amerikai Védelmi Minisztérium az alkalmazottaiktól, hogy a rendszerben lévő hibák miatt egyelőre...","id":"20190922_amerikai_vedelmi_miniszterium_ios_13_apple_iphone_telepites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f70edf4-f8b2-4cf5-a734-1d40af700839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eefbde93-942d-4352-aaea-d1c39a20c274","keywords":null,"link":"/tudomany/20190922_amerikai_vedelmi_miniszterium_ios_13_apple_iphone_telepites","timestamp":"2019. szeptember. 22. 11:33","title":"Ne telepítsék az iOS 13-at – üzeni az Amerikai Védelmi Minisztérium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd32cc24-0385-4277-b97c-dd5f8370c429","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő nem igazán számolt vele, hogy az Emmy-díjak színpadán mozogni is kell.","shortLead":"A színésznő nem igazán számolt vele, hogy az Emmy-díjak színpadán mozogni is kell.","id":"20190923_Gwyneth_Paltrow_biztosan_jol_meggondolta_ezt_a_ruhat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd32cc24-0385-4277-b97c-dd5f8370c429&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0329df5-4a19-46ec-a407-7f68a602cc50","keywords":null,"link":"/elet/20190923_Gwyneth_Paltrow_biztosan_jol_meggondolta_ezt_a_ruhat","timestamp":"2019. szeptember. 23. 08:45","title":"Gwyneth Paltrow biztosan jól meggondolta ezt a ruhát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16829dfb-02bf-4004-bff9-f4e9b936b426","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Jövőre adják át.","shortLead":"Jövőre adják át.","id":"20190923_Uj_hutoraktara_lesz_az_Aldinak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16829dfb-02bf-4004-bff9-f4e9b936b426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"616b37a5-a5fc-49df-987b-2e7ecfe5f697","keywords":null,"link":"/kkv/20190923_Uj_hutoraktara_lesz_az_Aldinak","timestamp":"2019. szeptember. 23. 16:09","title":"Új hűtőraktára lesz az Aldinak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e113452-bdd7-48ed-9719-7e5f336468b5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Példákkal is alátámasztotta kijelentését Nagy Zoltán, a Transparency International Magyarország kuratóriumi elnöke, a versenyhivatal volt vezetője.","shortLead":"Példákkal is alátámasztotta kijelentését Nagy Zoltán, a Transparency International Magyarország kuratóriumi elnöke...","id":"20190923_Rendszerszintu_a_korrupcio_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9e113452-bdd7-48ed-9719-7e5f336468b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fee0a169-20f4-490f-8b67-2e89dd7a223a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190923_Rendszerszintu_a_korrupcio_Magyarorszagon","timestamp":"2019. szeptember. 23. 13:03","title":"Volt versenyhivatali vezető: „Rendszerszintű a korrupció Magyarországon”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]